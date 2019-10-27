«Куколки»: Ляйсан Утяшева и другие звезды, ставшие моделями для Барби

В этом году всемирно известная красотка – кукла Барби – отпраздновала свой 60-летний юбилей.

В честь этого события американская компания Mattel, занимающаяся производством Барби, предложила поклонницам знаменитой куклы новые модели – с лицами известных актрис, спортсменок, моделей и даже ученых.

Среди прототипов Барби оказалась и наша соотечественница – прославленная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева, а также другие звезды. И недаром новая коллекция называется «Больше ролевых моделей»: производители Барби хотят тем самым придать уверенности девочкам, играющим с их куклой, помочь им поверить в то, что они могут стать кем захотят.

Впрочем, лица известных людей стали украшать знаменитую куклу уже давно.

Барби – Ляйсан Утяшева: «универсальная женщина»

И, похоже, с тем, что роль женщины в современном мире стала гораздо обширнее, чем раньше, полностью согласна Ляйсан Утяшева. На своей страничке в Instagram она подчеркнула, что «пришло время универсальных женщин — тех, кто следит за собой, строит карьеру, воспитывает детей и прекрасно управляется с домашними делами».

И лучшим подтверждением этих слов можно считать саму Ляйсан: она известна не только своими победами в большом спорте, но и деловыми успехами, спортсменка была послом на ЧМ-2018 по футболу, ведет телепередачи, и при этом прекрасно справляется с хозяйством и воспитывает двоих детей.

Барби – Кейт Миддлтон: принцесса в подвенечном наряде

Кейт Миддлтон, герцогиню Кембриджскую, недаром называют самой известной принцессой современности. Производители, само собой, нарядили Барби-Принцессу в свадебное платье, а вместе с ней выпустили и миниатюрную копию принца Уильяма. Парочка получилась узнаваемой и очень симпатичной.

Кроме того, есть еще одна Барби-Кейт – в стильном синем платье. Кейт была именно в нем, когда объявили о ее помолвке с принцем.

Барби – Риз Уизерспун: блондинка в законе

Поклонник фильма «Блондинка в законе» сразу узнают свою любимицу – персонаж актрисы Риз Уизерспун. Кукла с головы до ног облачена в розовое, покрой ее костюма в точности повторяет покрой экранной героини, и даже на руках Барби-Риз держит такую же, как в фильме, крошечную собачку.

Барби – Леди Гага: платье из мяса

Яркие, эпатажные образы Леди Гаги помогли ей стать прообразами нескольких Барби. Однако самым удачным вариантом, похоже, получилась кукла в платье «из мяса», напоминающая о триумфальном появлении Леди Гаге на церемонии вручения премии Video Music Awards.

Создатели куклы позаботились даже о головном уборе – он в точности повторяет шляпку-«отбивную» Леди Гаги.

Барби – Холли Берри: знаменитый оранжевый купальник

Производители куклы Барби не могли обойти вниманием и одну из самых талантливых и красивых актрис современности – Холли Берри.

Для воплощения был выбран ее образ из очередной серии «бондианы» — фильма «Умри, но не сейчас», в котором героиня Холли появляется в эффектном купальнике ярко-оранжевого цвета с широким белым поясом.

Барби – Дженнифер Лопес: белое платье на вручении «Оскара»

Разумеется, и Дженнифер Лопес с ее умопомрачительной фигурой не осталась в стороне от «барбимании». Куклу в образе Дженнифер нарядили в точную копию платья актрисы, в котором она поразила публику на вручении «Оскара» в 2012 году.

Барби – Бейонсе: удивительное портретное сходство

Мастера постарались на славу – по ослепительной улыбке, особому разрезу глаз и пышной копне волос любой без труда узнает в этой кукле певицу Бейонсе. Для исполнительницы это уже не первая Барби, посвященная ей. Свою коллекцию пластмассовых «Бейонсе» она бережно хранит у себя дома.

Барби – Шер: ботфорты плюс косуха

Легендарная Шер много раз удивляла своими смелыми образами, поэтому дизайнерам пришлось поломать голову, прежде чем выбрать самый запоминающийся наряд дивы. В итоге они остановились на прозрачном блестящем комбинезоне Шер, дополненном ботфортами и кожаной косухой.

Впрочем, не менее известная копия Шер облачена в смелый индейский костюм из перьев.

Кстати

Барби с «лицами» звезд могут стоить очень дорого. На интернет-аукционах они выставлены за тысячи долларов. Самой дорогой считается кукла в образе Анджелины Джоли, — за нее просят 4300 долларов.

А вам какая из перечисленных звезд нравится больше?