Звездные истории

«Куколки»: Ляйсан Утяшева и другие звезды, ставшие моделями для Барби

В этом году всемирно известная красотка – кукла Барби – отпраздновала свой 60-летний юбилей.

«Куколки»: Ляйсан Утяшева и другие звезды, ставшие моделями для Барби
Звезды, ставшие моделями для кукол Барби. Фото: Инстаграм

В честь этого события американская компания Mattel, занимающаяся производством Барби, предложила поклонницам знаменитой куклы новые модели – с лицами известных актрис, спортсменок, моделей и даже ученых.

Среди прототипов Барби оказалась и наша соотечественница – прославленная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева, а также другие звезды. И недаром новая коллекция называется «Больше ролевых моделей»: производители Барби хотят тем самым придать уверенности девочкам, играющим с их куклой, помочь им поверить в то, что они могут стать кем захотят.

Впрочем, лица известных людей стали украшать знаменитую куклу уже давно.

Барби – Ляйсан Утяшева: «универсальная женщина»

Ляйсан Утяшева. Фото
Ляйсан Утяшева. Фото: Инстаграм

И, похоже, с тем, что роль женщины в современном мире стала гораздо обширнее, чем раньше, полностью согласна Ляйсан Утяшева. На своей страничке в Instagram она подчеркнула, что «пришло время универсальных женщин — тех, кто следит за собой, строит карьеру, воспитывает детей и прекрасно управляется с домашними делами».

Точеная фигурка Ляйсан Утяшевой – уже достаточный повод, чтобы увековечить ее в образе Барби. Фото
Точеная фигурка Ляйсан Утяшевой – уже достаточный повод, чтобы увековечить ее в образе Барби. Фото: Инстаграм

И лучшим подтверждением этих слов можно считать саму Ляйсан: она известна не только своими победами в большом спорте, но и деловыми успехами, спортсменка была послом на ЧМ-2018 по футболу, ведет телепередачи, и при этом прекрасно справляется с хозяйством и воспитывает двоих детей.

Кукла Ляйсан Утяшевой
Кукла Ляйсан Утяшевой. Фото: barbie.mattel.com

Барби – Кейт Миддлтон: принцесса в подвенечном наряде

Кейт Миддлтон. Фото
Кейт Миддлтон. Фото: Globallookpress

Кейт Миддлтон, герцогиню Кембриджскую, недаром называют самой известной принцессой современности. Производители, само собой, нарядили Барби-Принцессу в свадебное платье, а вместе с ней выпустили и миниатюрную копию принца Уильяма. Парочка получилась узнаваемой и очень симпатичной.

Кейт Миддлтон и принц Гарри. Фото: Splash News

Кроме того, есть еще одна Барби-Кейт – в стильном синем платье. Кейт была именно в нем, когда объявили о ее помолвке с принцем.

Барби – Риз Уизерспун: блондинка в законе

Кадр из фильма «Блондинка в законе», 2001 г
Кадр из фильма «Блондинка в законе», 2001 г

Поклонник  фильма «Блондинка в законе» сразу узнают свою любимицу – персонаж актрисы Риз Уизерспун. Кукла с головы до ног облачена в розовое, покрой ее костюма в точности повторяет покрой экранной героини, и даже на руках Барби-Риз держит такую же, как в фильме, крошечную собачку.

Риз Уизерспун. Фото: кадр из фильма "Блондинка в законе"/Mattel
Риз Уизерспун. Фото: кадр из фильма «Блондинка в законе»/Mattel

Барби – Леди Гага: платье из мяса

Леди Гага. Фото
Леди Гага. Фото: SPLASH NEWS

Яркие, эпатажные образы Леди Гаги помогли ей стать прообразами нескольких Барби. Однако самым удачным вариантом, похоже, получилась кукла в платье «из мяса», напоминающая о триумфальном появлении Леди Гаге на церемонии вручения премии Video Music Awards.

Создатели куклы позаботились даже о головном уборе – он в точности повторяет шляпку-«отбивную» Леди Гаги.

Леди Гага. Фото: Flickr/ Splash News
Леди Гага. Фото: Flickr/ Splash News

Барби – Холли Берри: знаменитый оранжевый купальник

Кадр из фильма «Умри, но не сейчас», 2002 г.
Кадр из фильма «Умри, но не сейчас», 2002 г.

Производители куклы Барби не могли обойти вниманием и одну из самых талантливых и красивых актрис современности – Холли Берри.

Для воплощения был выбран ее образ из очередной серии «бондианы» — фильма «Умри, но не сейчас», в котором героиня Холли появляется в эффектном купальнике ярко-оранжевого цвета с широким белым поясом.

Кукла Барби в образе Холли Берри. Фото: ebay.com
Кукла Барби в образе Холли Берри. Фото: ebay.com

Барби – Дженнифер Лопес: белое платье на вручении «Оскара»

Дженнифер Лопес. Фото
Дженнифер Лопес. Фото: Globallookpress

Разумеется, и Дженнифер Лопес с ее умопомрачительной фигурой не осталась в стороне от «барбимании». Куклу в образе Дженнифер нарядили в точную копию платья актрисы, в котором она поразила публику на вручении «Оскара» в 2012 году.

Дженнифер Лопес. Фото: Splash News
Дженнифер Лопес. Фото: Splash News

Барби – Бейонсе: удивительное портретное сходство

Бейонсе. Фото
Бейонсе. Фото: Инстаграм

Мастера постарались на славу – по ослепительной улыбке, особому разрезу глаз и пышной копне волос любой без труда узнает в этой кукле певицу Бейонсе. Для исполнительницы это уже не первая Барби, посвященная ей. Свою коллекцию пластмассовых «Бейонсе» она бережно хранит у себя дома.

Группа Destiny
Группа Destiny’s Child (Бейонсе в центре). Фото: Splash News

Барби – Шер: ботфорты плюс косуха

Шер. Фото
Шер. Фото: Инстаграм

Легендарная Шер много раз удивляла своими смелыми образами, поэтому дизайнерам пришлось поломать голову, прежде чем выбрать самый запоминающийся наряд дивы. В итоге они остановились на прозрачном блестящем комбинезоне Шер, дополненном ботфортами и кожаной косухой.

Впрочем, не менее известная копия Шер облачена в смелый индейский костюм из перьев.

Шер. Фото: Splash News
Шер. Фото: Splash News

Кстати

Анджелина Джоли. Фото
Анджелина Джоли. Фото: Globallookpress

Барби с «лицами» звезд могут стоить очень дорого. На интернет-аукционах они выставлены за тысячи долларов. Самой дорогой считается кукла в образе Анджелины Джоли, — за нее просят 4300 долларов.

А вам какая из перечисленных звезд нравится больше?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БарбиБейонсеДженнифер ЛопесКейт МиддлтонКукла БарбиЛеди ГагаЛейсан УтяшеваРиз Уизерспун
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Куколки»: Ляйсан Утяшева и другие звезды, ставшие моделями для Барби
Интересно?
Поделись с друзьями: