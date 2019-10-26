Звездные истории

Роман с женатым, допинг-скандал, карьера на ТВ: как живут знаменитые гимнастки после спорта

26 октября поклонники спорта отмечают Всероссийский день гимнастики. Это один из самых красивых и зрелищных видов спорта, а российские гимнастки всегда были лучшими на планете. Как сложились судьбы этих хрупких, но таких сильных женщин?

Роман с женатым, допинг-скандал, карьера на ТВ: как живут знаменитые гимнастки после спорта
Знаменитые гимнастки. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Начнем с поздравлений – 21 октября этого года двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой.

Светлана Хоркина – молодая мама

Светлана Хоркина. Фото
Светлана Хоркина. Фото: Инстаграм

Ее старшему ребенку – сыну Святославу – 14 лет. Хоркина родила его от бизнесмена Кирилла Шубского, который в то время был мужем актрисы Веры Глаголевой.

Светлана Хоркина. Фото
Светлана Хоркина. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Когда-то Светлану называли «королевой брусьев» и открыли звезду ее имени на Аллее Олимпийской славы. После ухода из большого спорта Хоркина стала кандидатом педагогических наук, защитив диссертацию. А еще – активно занималась политикой. Но теперь, надо думать, все ее время будет занято заботой о новорожденном малыше.

Алина Кабаева – политика, кино и телевидение

Алина Кабаева. Фото
Алина Кабаева. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Уйдя из спорта в 2007 году, бронзовый призер Олимпийских игр Алина Кабаева с готовностью занялась творчеством. Она снялась в японском фильме «Красная тень» в роли ниндзя, а также – в рекламных роликах и музыкальном клипе.

Кроме того, Алина принимала участие в модельных показах, вела программу «Империя спорта», участвовала в проекте «Форт Боярд», демонстрируя чудеса экстремальной ловкости.

Владимир Путин награждает Олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву. Фото
Владимир Путин награждает Олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву. Фото: КП/Жданов Анатолий

Много разговоров вызвало участие гимнастки в реалити-шоу «Гарем», съемки которого проходили в Кении.

Кабаева еще и известный политический деятель, — на протяжении нескольких лет она заседала в Общественной палате РФ, занимаясь вопросами милосердия и волонтерства.

Ляйсан Утяшева – танцы, телевидение, счастливая семейная жизнь

Гимнастка Ляйсан Утяшева. Фото
Гимнастка Ляйсан Утяшева. Фото: КП/Людмила Стрижнова

Спортивная карьера Ляйсан Утяшевой была достаточно успешной, и девушка планировала оставаться в спорте, по крайней мере, до пекинской олимпиады. Однако ее планам помешала травма колена, полученная в 2006 году. К тому времени Ляйсан уже перенесла несколько других травм, и было принято решение уйти из большого спорта.

Гимнастка Ляйсан Утяшева. Фото
Гимнастка Ляйсан Утяшева. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Благодаря привлекательной внешности и таланту Ляйсан сумела не потеряться в «жизни после спорта» — она вела передачи «Главная дорога» и «Фитнес со звездами», написала автобиографию, поставила собственное танцевальное шоу, танцевала в балете, озвучивала мультфильмы…

Счастливо сложилась и ее личная жизнь – спортсменка замужем за популярным шоуменом Павлом Волей, в семье подрастают сын и дочь.

Ирина Чащина – допинговый скандал, роль в фильме и своя школа гимнастики 

Гимнастка Ирина Чащина. Фото
Гимнастка Ирина Чащина. Фото: Wikipedia

Чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, Ирина Чащина с 2000 года занимала второе место в мировом рейтинге гимнасток – сразу после Алины Кабаевой.

В 2001 году Чащина и Кабаева оказались замешанными в допинговом скандале. Девушек лишили наград, завоеванных на чемпионате мира, и дисквалифицировали на 2 года.

Гимнастка Ирина Чащина. Фото
Гимнастка Ирина Чащина (в центре). Фото: КП/Рукавицын Олег

Уйдя из большого спорта, Ирина принимала участие в популярных телешоу – «Цирк со звездами» и «Танцы на льды», а также исполнила главную роль в боевике «Путь». Ирина замужем за бизнесменом Евгением Архиповым, в Барнауле у нее – собственная школа художественной гимнастики.

Евгения Канаева – 17 раз – лучшая в Европе

Гимнастка Евгения Канаева. Фото
Гимнастка Евгения Канаева. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Эта красивая хрупкая девушка – единственная за всю историю художественной гимнастики, кому удалось стать двукратной олимпийской чемпионкой в многоборье. За серьезные достижения в спорте Евгению Канаеву в 2011 году выдвигали на звание «Россиянин года».

Гимнастка Евгения Канаева. Фото
Гимнастка Евгения Канаева. Фото: КП/Гусева Евгения

К тому времени Канаева уже была 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и Вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики. Решив остановиться на достигнутом, Евгения заявила о своем уходе из спорта.

Красивой девушке немедленно начали предлагать сниматься в рекламных роликах, и Евгения не отказывалась от подобной работы. С 2013 года Евгения – жена хоккеиста Игоря Мусатова.

А вы следите за тем, как складывается карьера любимых спортсменов после их ухода из большого спорта?

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Тэги:

Алина КабаеваЕвгения КанаеваИрина ЧащинаЛяйсан УтяшеваСветлана Хоркина
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Роман с женатым, допинг-скандал, карьера на ТВ: как живут знаменитые гимнастки после спорта
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