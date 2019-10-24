«Лучше признать себя банкротом»: что делать Зайцеву, если Дом моды хотят забрать за долги

В октябре этого года, когда в Москве проходит традиционная Неделя моды, стало известно, что Дом моды всемирно известного кутюрье Славы Зайцева вот-вот отберут за долги.

Как выяснилось, погашать задолженность московскому департаменту городского имущества (а размер долга составляет 58 миллионов рублей) ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева» просто не в состоянии: таких денег у кутюрье нет.

Откуда взялась такая гигантская сумма? Дело в том, что Дом моды, находящийся в одном из лучших мест столицы, на Проспекте Мира, долгое время не вносил арендную плату за землю. Участок, между тем, немаленький, — 2470 квадратных метров.

Мы обратились к специалистам, чтобы узнать – какие пути решения возникшей проблемы существуют для Вячеслава Зайцева и его детища, если у известного модельера просто нет на данный момент необходимой суммы?

Директор агентства моделей Slava Zaitsev: «Мы работаем, у нас все хорошо!»

Екатерина Пантелеева, возглавляющая агентство моделей Slava Zaitsev, заверила нас, что в ее компании никаких проблем нет:

«Мы работаем, у нас все хорошо. Но я являюсь директором модельного агентства. Да, мы находимся по тому же адресу, что и Дом моды, но я не уполномочена ничего комментировать».

Юрист: «Процедуру банкротства будет инициировать тот, кому Дом моды должен денег»

Мария Понаморева, старший юрист агентства недвижимости, рассказала, что ждет в ближайшее время Дом мод Вячеслава Зайцева в случае неуплаты задолженности:

«В отношении юридических лиц предусмотрено две процедуры обращения взыскания имущества. В случае с Домом моды Вячелава Зайцева, скорее всего, последует признание должника банкротом, и потом в рамках процедуры банкротства будут взыскиваться все эти долги».

Мы спросили — кто будет инициировать эту процедуру банкротства?

«Кредитор, то есть тот, кому должны денег, — пояснила юрист. — Будет назначен конкурсный управляющий. Будут проверять сделки, которые проходили за последние три года, выявлять, оспаривать, разыскивать имущество и формировать конкурсную массу. После всего этого будет сформирован реестр требований кредитора, в него будут включаться другие кредиторы и в порядке очередности будут удовлетворяться требования по взысканию. А вообще это долгая процедура, не один год может длиться».

Кто поможет избежать банкротства и сохранить доброе имя?

Мы уточнили — для Дома Зайцева какой путь проще? Мария Понаморева ответила:

«Это зависит от того, располагают они финансами или нет. А вообще, это не они принимают решение, это кредитор решает, какую процедуру инициировать в отношении должника. Естественно, для Дома моды Вячелава Зайцева лучше, чтобы просто прошел суд, признали задолженность, а потом пристав выписал акт о том, что отсутствует какое-либо имущество и исполнение невозможно. Но здесь решает кредитор – после проведения оценки финансовой возможности».

Мария пояснила, что на практике процедуру банкротства кредиторы выбирают чаще всего:

«Ну конечно, банкротство. Это звучит довольно устрашающе, и должники стараются скорее погасить свою задолженность, чтобы избежать этой процедуры и сохранить, так сказать, фирмы, заводы, пароходы и свое доброе имя».

Получится ли сохранить имущество и доброе имя у человека, которого называют русским Пьером Карденом, отцом-основателем российской модной индустрии?

Особенно грустно слышать эти новости сейчас, когда в столице проходит Неделя моды, когда маэстро Вячеслав Зайцев представил очередную сногсшибательную коллекцию и когда сам он, в силу возраста и проблем со здоровьем, с трудом вышел на сцену, принимая восторженные овации публики.

Как вы считаете – может быть, лучшим выходом из ситуации стала бы помощь неравнодушных обеспеченных людей? Ведь Слава Зайцев – это действительно пионер отечественной моды, уникальный человек, прославивший и заставивший уважать нашу страну во всем мире, одевавший Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова и других звезд.