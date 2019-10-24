Коллективные молитвы и битва против «хайпа»: чем живет движение в поддержку Заворотнюк

В соцсети Instagram становится популярной страничка, посвященная актрисе Анастасии Заворотнюк. Всего 12 публикаций, но уже более 60 000 подписчиков.

Что же привлекает на страничку такое количество людей? Ничего странного нет — неравнодушные люди высказывают слова поддержки любимой актрисе, попавшей в сложное положение.

Страница против травли

К сожалению, всегда находятся люди, ищущие так называемого «хайпа», обретения популярности на волне всеобщего интереса к тому или иному событию. В простонародье это обычно называется так: «примазаться к чужой славе».

В последний месяц внимание страны приковано к самочувствию «прекрасной няни» Насти Заворотнюк. Если раздобытый СМИ диагноз любимой актрисы верен, то положение действительно тяжелое и остается только надеяться на то, что Насте не больно.

Если же слухи – всего только слухи, то есть надежда, что Анастасия вернется к полноценной жизни. Эту надежду лелеют все, как бы ни казалось, что кто-то относится к ситуации только лишь с позиции меркантильности.

Созданное в Instagram сообщество своим слоганом объявило: «Мы против травли актрисы и ее семьи, продажных медработников и завравшихся лживых СМИ».

О существовании сообщества знают известные медийные личности

Так Стас Михайлов отметил у себя на страничке его существование и призвал присоединяться к движению против лжи в СМИ. А также предложил помолиться за Настю. Его поддержали на своих страничках Николай Басков, Анна Семенович, Елена Север и другие известные люди.

Молиться призывают массово, некоторые даже пытаются организовать массовую молитву в надежде, что так «наверху» быстрее услышат. Ну, что же: испокон веков массовые моления были в чести у человечества.

Администратор сообщества так и пишет в аннотации к скрину подписчицы:

«Соборная (коллективная) молитва — это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан».

Верующие люди как могут присоединяются к духовной помощи

Кто-то оставляет записки в Стене Плача, а кому-то ближе христианские ценности:

«Отличная идея! Я постараюсь подать сорокоуст за здравие в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (знаменитое святое место России), живу в этом городе, где монастырь!».

Но, оказывается, не все так просто с коллективной молитвой

Верующие начали говорить о том, что для такой молитвы нужно благословение священника, так что прежде чем молиться, нужно сходить в храм и испросить такое позволение.

Кто-то просит выложить для всех текст молитвы. Одни предлагают молитву Богородице, другие – «Отче наш», третьи – обращение ко Христу. Пишут люди отовсюду: со всей России, Казахстана, Украины – все желают здоровья Насте и надеются на помощь бога.

Главное теперь, чтобы добрый посыл не разбился о несогласие в конфессиональных мелочах, как это часто бывает.

И еще мы надеемся, что стремительно развивающееся сообщество в поддержку любимой актрисы не превратится в чью-то личную страничку или площадку для продаж, когда наберет большое количество подписчиков. Ведь так много сейчас тех, кто использует любую тяжелую для кого-то ситуацию в своих мелких целях.

Коллектив портала Teleprogramma.pro искренне надеется на то, что создатели странички преследуют добрые цели, и что молитвы неравнодушных все же достигнут тех, кто решает кому жить.