Звезда «Гадалки» Яна Крайнова для второго сезона похудела на 7 кг и занялась боксом

Актриса вместе с Михаилом Пореченковым и Екатериной Олькиной приняла участие в съемках второго сезона мистического детектива «Гадалка», премьера которого состоится в следующем году на Первом канале.

Зрителей ждет встреча с уже полюбившимися следователем Потаповым (Михаил Пореченков) и двумя его пассиями – ясновидящей Люсей (Екатерина Олькина) и криминалистом Мариной (Яна Крайнова).

По словам создателей, сюжет второго сезона будет еще более динамичным и острым. Если в первом сезоне одно дело расследовали две серии, то сейчас в каждой серии будет новое дело.

А еще станет намного больше экшена, различных головоломок и криминальных историй, но и, конечно же, разборки в личных отношениях никуда не денутся, преступления преступлениями, а любовь любовью!

Актриса Яна Крайнова рассказала Teleprogramma.pro о том, какие перемены произошли в новом сезоне не только с ее героиней, но и с ней самой.

— Сейчас я активно худею, и на сегодняшний день избавилась уже от семи килограммов. Так как у нас был большой перерыв в съемках между первым и вторым сезонами, то мне пришлось приходить в форму, чтобы соответствовать той спортивной Марине, какой я была два года назад, — говорит Яна. И первая моя смена началась золотой осенью с пробежек и боксирования в парке. Пару лет назад я ходила на «фит-бокс» — лупасить большую грушу, стоящую на земле, так что навыки остались. На предыдущем проекте я подружилась с девушкой каскадером Олей, которая была моим дублером. Она чемпион мира по боксу и прислала мне свои видео-тренировки, на которые я могу ориентироваться. Когда пришла в первый день на съемки и костюмеры принесли бордовые обтягивающие брюки Марины из первого сезона, в моей голове стучала барабанная дробь: «Боже, я в них не влезу!». Но потом я их надеваю, и брюки сидят как влитые!

Худела Крайнова старым проверенным способом – закрыла рот на замок. Актриса исключила из питания глютен – все, что касается мучного, а так же сладкое и молочные продукты.

— Потому что лактоза – тот же молочный сахар. Плюс, он задерживает жидкость в организме, — объясняет Яна. — Так что из сладкого в моем рационе остался только какой-нибудь фрукт в первой половине дня и сухофрукты. Еще я хожу на специальные процедуры – аппаратную косметологию. Двухчасовая процедура проходит в три этапа. Сначала миостимуляция — когда к тебе подключают датчики подающие ток, разрушающий подкожный жир. Потом вручную, специальным аппаратом типа мини-пылесоса делают вакуумный массаж. И третий этап — прессотерапия, когда ты одеваешь «костюм космонавта», я его называю «моя любимая анаконда». Костюм аккуратно сжимает и разжимает тебя, стимулируя всю лимфу, которую мы предварительно разбили, и гонит ее побыстрее из организма. Но первым делом я конечно проверила свои гормоны и витамины, потому что незадолго до того у меня произошел гормональный сбой, который и стал причиной набора лишних килограммов.

Из-за большой занятости, у актрисы не было достаточно времени для тренировок в спортивном зале, поэтому она выбрала для себя альтернативные варианты – пробежки в парке пару раз в неделю по 40 минут и упражнения с подручными средствами, типа, той же лавочки в парке. Яна рада, что наконец-то в полной мере сможет раскрыть тему физической подготовки своей героини, которую сама же и задала в первом сезоне.

— Можно вспомнить сцены дома у моей героини, где я в спортивном топе и шортиках занимаюсь спортом прямо у себя на кухне, параллельно разговаривая с Потаповым. Это моя личная придумка! – делится Крайнова. — Спасибо режиссеру и сценаристам, которые эту тему подхватили и развили. Во втором сезоне мы увидим Марину и боксирующей, и бегающей на пробежке. Все, как у меня в жизни – я сама постоянно на спорте, и моя Никитина тоже. Кстати, у моей героини появится очень стильная, крутая машина, абсолютно подходящая по цвету к ее бордовым брюкам и новым теням. Марина теперь будет ярче краситься даже на работу. Ее принцип — ну и что, что я работаю в Следственном комитете? Женщина всегда должна оставаться женщиной и быть во всеоружии!

Съемки второго сезона сериала «Гадалка» производства Продюсерского Центра «Горад» при участии «Кинокомпании Альянс» пройдут в Москве и Подмосковье до января 2020 года.

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