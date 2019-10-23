Как воры в законе угостили Сурикову и Миронова ящиком шампанского

Кинорежиссер Алла Сурикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как ее, а также прославленного актера Андрея Миронова напоили шампанским воры в законе. Случай имел место быть много лет назад в одном из ресторанов в Краснодарском крае.

«В то время шли съемки картины «Человек с бульвара Капуцинов. Мы после работы ходили в рестораны. Помню, к Андрею тогда еще приехала жена Лариса Голубкина. И вот сидим мы, пьем. А за соседним столиком компания мужчин. Они сначала для нас передали бутылку водки, затем ящик шампанского», — рассказала кинорежиссер.

В какой-то момент один из компании подошел к ним и предложил всем встать. При этом он произнес: «Я прошу выпить за конституцию» Позже мы узнали, что в ресторане был сбор воров в законе», — заявила Алла Сурикова.

Также кинорежиссер вспомнила свою работу с Мироновым. «Он всегда нравился мне как зрителю. У него потрясающее чувство юмора. Он почитал сценарий фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Попросил переделать одну сцену. Мы сделали все, что просил Андрей. Переписали эпизод специально ради него», — заметила она.