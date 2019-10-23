Звездные истории

Как воры в законе угостили Сурикову и Миронова ящиком шампанского

По словам кинорежиссера, им с покойным ныне артистом пришлось стоя выпить за конституцию.

Как воры в законе угостили Сурикову и Миронова ящиком шампанского
Сурикова вспомнила работу с Мироновым/http://globallookpress.com

Кинорежиссер Алла Сурикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как ее, а также прославленного актера Андрея Миронова напоили шампанским воры в законе. Случай имел место быть много лет назад в одном из ресторанов в Краснодарском крае.

Алла Сурикова. Фото
Сурикова выпила за конституцию/http://globallookpress.com

«В то время шли съемки картины «Человек с бульвара Капуцинов. Мы после работы ходили в рестораны. Помню, к Андрею тогда еще приехала жена Лариса Голубкина. И вот сидим мы, пьем. А за соседним столиком компания мужчин. Они сначала для нас передали бутылку водки, затем ящик шампанского», — рассказала кинорежиссер.

В какой-то момент один из компании подошел к ним и предложил всем встать. При этом он произнес: «Я прошу выпить за конституцию» Позже мы узнали, что в ресторане был сбор воров в законе», — заявила Алла Сурикова.

Также кинорежиссер вспомнила свою работу с Мироновым. «Он всегда нравился мне как зрителю. У него потрясающее чувство юмора. Он почитал сценарий фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Попросил переделать одну сцену. Мы сделали все, что просил Андрей. Переписали эпизод специально ради него», — заметила она.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла СуриковаАндрей МироновЛариса ГолубкинаПрограмма "Судьба человека"Фильм "Человек с бульвара Капуцинов"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Как воры в законе угостили Сурикову и Миронова ящиком шампанского
Интересно?
Поделись с друзьями: