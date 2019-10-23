«Надо извлекать кайф без допинга»: Диана Арбенина превратилась в учительницу музыки

Лидер группы «Ночные снайперы» рассказала, почему показывает детям ужасы, а также как выглядеть на десять лет моложе.

Диана Арбенина чаще поет, чем говорит… Певица уверена, что на концерты люди приходят слушать ее песни, а не размышления. Однако именно поговорить с рокершей появилась возможность у учеников школы №1540. Арбенина встретилась с 11-класниками в рамках открытого урока, организованного сервисом «Яндекс.Музыка».

Учитель в косухе

«Всем привет, — ворвалась в зал исполнительница в кожаной косухе и леггинсах, — А где у вас тут стол за которым сидит учитель, а? А где мы находимся? Что это за пресноводная выдра за моей спиной. Сфотографируйте меня».

Диана выдавала вопрос за вопросом:

«А на гитаре кто тут играет? Вы же не думаете, что я буду солировать? У меня был концерт, во время которого я поняла, что у меня порвались связи… Где-то с середины мне было трудно говорить».

Певица вытягивала из-за стола тех, кто любит петь и уже сейчас не представляет свою жизнь без гитары…

«Только пой в микрофон», — приободряла она Настю, которая первой вышла к залу.

«С любовью к музыке»

Певица призналась, что ей тоже страшно каждый раз выходить к зрителям.

«Я пою 26 лет, и все жду, когда же волнение пройдет. Но оно не проходит, — заметила Диана. — Музыка — это маленькое существо, к которому надо относиться с большой любовью».

А вот на вопрос, что же делает ее счастливой, дала короткий ответ.

«Можно слэнгом? Вы же уже взрослые, да?, — начала она. — Меня прет».

А, увидев замешательство в глазах подростков, поспешила добавить:

«Вот мне 45 лет, а я выгляжу на 45? Надеюсь, что все же нет. А все потому, что я радуюсь мелочам. И это не допинги, наркотики. Надо извлекать кайф, энергию из деталей… В 7:30 утра я играла в теннис. И мне было так тяжело, но в начале восьмого выглянуло солнце и я подумала: «Как же круто! Начало нового дня». А до этого мне мой сын Тема говорит: «Мам, я сейчас обжарюсь». Я спрашиваю: «Что это значит?». А он: «ну сгорю на солнышке». И вот такие фразы от них каждый день».

«Времена всегда одни»

Исполнительница спросила ребят и о том, нравится ли им современная музыка и чего не хватает.

«Драйва и искренности», «Новой крови», «Свежести», «Интересных текстов», — выкрикивали они из-за парт.

Арбенина же заметила, что времена всегда одни.

«Уверена, если бы мы начинали с группой «Ночные снайперы» сейчас, то нас бы все равно услышали, — добавила она. — Не скрою, в нашей стране тяжело играть рок-музыку. Но если вы пишите песни и вам есть что сказать, то вы никогда не пропадете. Главное, это найти».

А узнав, что большинство ребят из класса собираются поступать на журфак, пожелала выпускникам «не растерять драйва и много работать».

Урок прервал звонок… Но ребята надеялись, что Диана его не заметит и встреча продолжится.

«А он долго еще будет звенеть и мешать нам? А ну давайте ускоримся, впереди у нас еще целая перемена», — поторапливала она.

А к ней уже тянулась с просьбами о селфи. Диана же использовала последние минуты, чтобы каждому пожать руку.

«Хочу научить детей быть живыми людьми»

«Не знаю, как ребятам, но лично мне 45 минут, конечно, мало, — призналась Арбенина в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro. — О стольком хотелось поговорить… И музыка — это же не только про то, что надо попадать в аккорды. Она учит нас быть живыми людьми. Вот только недавно показывала детям фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают». И даже моя храбрая дочь на страшных моментах отворачивалась, а когда она в конце спросила: «О чем фильм?», то я сказала: «О том, как много мертвых людей среди нас». Важно каждый день, каждый час оставаться живым. Так что история о зомби очень поучительна».

А какую музыку слушают ваши дети?