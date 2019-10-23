Премия «Прорыв года 2019»: Бузова в перьях и с розовым кроликом, а Собчак в унылом плаще

Оксана Федорова из года в год поощряет успехи своих звездных коллег. «Мисс Вселенная-2002» награждает премией «Прорыв года» лучшие музыкальные хиты, шоу на YouTube, авторские передачи и, наконец, тех, кто сделал за год что-то значимое…

Но не менее интересны, чем сами номинации, были наряды звездных гостей. Негласным дресс-кодом вечера стал стиль «диско»: перья, пайетки, обилие золота и камней.

Одной из первых на вечере появилась пара Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Звезды еле выбрались из-под камер окруживших их журналистов.

«Кажется, вам раздали вопросы и вы задаете их по кругу», — посмеялась певица.

На 37-летней звезде оказалось платье бежевого цвета из пайеток, имитирующих «чешую». Образ исполнительница дополнила ботильонами на шпильках, а вот талию подчеркнула ремнем известного бренда.

Наталья призналась, что есть то, что она любит так же сильно, как мужа… «Петь», — заметила она и унесла со сцены награду в номинации «Музыкальная премьера года». К слову, девушка поспешила сразу же оправдать приз. И исполнила перед гостями песню «Феникс».

больше по теме Подольская призналась в многолетнем обмане мужа Певица обманывала ожидания Владимира Преснякова ежедневно.

Ксения Собчак тоже пришла за наградой. «Прорывом года» стало ее шоу на YouTube «Осторожно, Собчак». Спутница Константина Богомолова в этот раз прибыла в одиночестве. На звезде оказался, пожалуй, самый скромный наряд из всех собравшихся… Ксения выбрала платье-плащ болотного цвета.

А вот Ольга Бузова, вновь назвав себя «завидной невестой», решила продемонстрировать разом все свои прелести. Певица продефилировала по красной дорожке в образе «черного лебедя» в платье из перьев и прозрачной накидке.

Исполнительница намекнула, что ее бывший, Дмитрий Тарасов, должен кусать локти. Ведь она стала еще более завидной невестой.

«Я купила квартиру и теперь готова к подаркам в виде стиральных машин, обоев, мрамора. Если в зале есть дизайнеры, то поднимайтесь и вы на сцену», — посмеялась певица.

Только вот вместе с кубком получила отнюдь не паркет и духовку, а путевку на Мальдивы, бриллиант и плюшевую игрушку — розового кролика.

В любимом черном цвете появились на вечере телеведущая Елена Летучая, певица Елена Север, а также бывшая Влада Соколовского, блогер и певица Рита Дакота. На красотке оказался костюм оверсайз мужского кроя. А вот пикантности образу добавили классические «лодочки» на высоких шпильках и любимая вещь Ким Кардашян — кроп-топ.

Зато Кристина Орбакайте, приехавшая на мероприятие последней, таки соблюла негласный дресс. И прихватила с собой яркий золотой блейзер.

Певица выглядела несколько уставшей. Все же в ресторан она приехала прям из театра «Современник», где отыграла часом ранее спектакль.

«Настроение отличное», — заметила она.

Присутствовали на вечере и Саша Савельева, а также певица Жасмин. А вот завершением вечеринки стал кремовый многоярусный торт, который по доброй традиции разрезала на кусочки хозяйка мероприятия — Оксана Федорова. А звезды сделали ради сладкого угощения исключение, отказавшись от диет…

Напомним, премия журнала, главным редактором которого является «Мисс Вселенная», вручается в Москве в десятый раз. Помимо кубка, звезды получают и приятные подарки — путевки на райские острова, а также «любимые друзья девушек» — бриллианты.