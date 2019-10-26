Перед смертью Марьянов получил травму живота

Вдова актера не допускает к наследству его сына от первого брака.

Два года назад хмурым октябрьским днем Дмитрий Марьянов мучился от боли. Он умирал почти целый день: с утра и до самого вечера. Артист кричал, но ему не вызывали «Скорую помощь». А когда повезли в больницу, было уже поздно.

Через полтора месяца ему могло бы исполниться всего 50. Накануне юбилея артиста вскрылись новые обстоятельства его смерти.

«Разрыв сосуда из-за тупой травмы живота»

6 октября 2017 года домой к Дмитрию Марьянову и его супруге Ксении Бик приехал знакомый и повез артиста в реабилитационный центр «Феникс». Из машины Марьянов рассылал друзьям SMS-сообщения: «Меня куда-то везут подлататься…» Он до конца не понимал, что с ним будут делать. Коллеги говорят, что запойным Марьянов не был, съемки и спектакли никогда не срывал. Случалось, что крепко выпивал, вот и лечить его везли от алкогольной зависимости. В центр, у которого не было лицензии на медицинскую деятельность.

Несмотря на это, учредитель и директор «Феникса» Оксана Богданова дала указание регулярно вводить Марьянову сильнодействующие препараты — галоперидол и феназепам. Через пару дней Дмитрий попросил отпустить его домой, вернуть телефон и ноутбук, переживал за приближающиеся гастроли. Но его не отпускали.

15 октября в 10 утра Марьянову стало плохо: упал пульс, отнимались ноги. Но директор центра не разрешала вызвать ему «Скорую помощь». В больницу артиста повезли вечером, около 19.30 он умер.

На прошлой неделе уголовное дело о смерти Дмитрия Марьянова передано в суд. Оксане Богдановой грозит до шести лет лишения свободы, обвинение предъявлено по двум статьям — «оставление в опасности» и «оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека». Но семья артиста считает, что этого мало и что Богдановой предъявлено неполное обвинение.

По официальному заключению, с Дмитрий Марьянов умер из-за «сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери». В вене оторвался тромб. Адвокаты Оксаны Богдановой считают, что причина — острый тромбофлебит. Дело в том, что у Марьянова на ноге был установлен кава-фильтр — устройство, которое имплантируют в нижнюю полую вену для улавливания эмболов (оторвавшихся тромбов или сгустков крови) и предотвращения их попадания в легочную артерию.

Адвокат Виктория Крылова представляет в уголовном процессе интересы 22-летнего сына актера Даниила Марьянова. По просьбе семьи она озвучила факты, которые заставляют говорить о новом повороте в уголовном деле о смерти звезды. По данным экспертизы: «Разрыв сосуда без травмы не был возможен. Произошло это из-за тупой травмы живота. Получил он ее предположительно в 7 утра в день смерти…»

Специалисты предполагают, что утром в день смерти Дмитрий Марьянов мог удариться или его ударили. Разрыв сосуда произошел не в том месте, где был установлен кава-фильтр. Поэтому можно предположить, что именно травма могла стать причиной смерти актера.

Кроме того, договор на оказание услуг в «Фениксе» был подписан Оксаной Богдановой и Ксенией Бик задним числом в день смерти артиста, а обязательной подписи самого актера нет.

Учитывая все эти факты, адвокат будет добиваться, чтобы главе реабилитационного центра было предъявлено обвинение еще по двум статьям: «незаконная медицинская деятельность» и «незаконное лишение свободы».

Сын не может попасть в квартиру

У Дмитрия Марьянова остались три наследника первой очереди: его 80-летний папа Юрий Георгиевич, 22-летний сын Даниил Марьянов и вдова — 33-летняя Ксения Бик. Объекты наследования — трехкомнатная квартира на Хорошевском шоссе (в ней сейчас проживает вдова с дочерью), однокомнатная квартира в Песчаном переулке, дача в 70 км от Москвы, где живет пожилой отец артиста, и доля в родительской квартире Дмитрия Марьянова. Средняя общая стоимость данной недвижимости 35 млн руб. Квартиры были приобретены Марьяновым до вступления в брак с Ксенией Бик в 2015 году. Тем не менее сын и отец артиста предложили вдове большую часть наследства: трехкомнатную квартиру. Но Ксения хочет еще больше.

— Вдова стала обращаться в суды с заявлением о признании ее дочери иждивенкой Марьянова. Если суд признает, что девочка была на иждивении у актера, то появляется возможность включить ребенка в число наследников наравне с папой, сыном и вдовой, — рассказала «Телепрограмме» Виктория Крылова.

— Получается, что 11-летняя дочь Ксении Бик не была удочерена Дмитрием Марьяновым официально?

— Нет, она является дочерью другого человека. Заявления вдовы в 2018 году оставляли без рассмотрения. Вновь с иском в суд от имени своей несовершеннолетней дочери Ксения Бик обратилась в 2019-м. В качестве ответчиков вдова указала себя, отца и сына Дмитрия Марьянова. Старый дедушка, который уже не зарабатывает, и парень, который еще не зарабатывает — он студент, предлагают вдове взять больший кусок, только чтобы она прекратила судиться и не трепала нервы.

— Что сейчас происходит в суде?

— Суд отказал Ксении Бик в иске о признании ее дочери иждивенкой. Она обжалует это решение в горсуде.

На время разбирательств обеими квартирами Марьянова распоряжается вдова, поэтому сын не допущен даже в однушку. Сейчас адвокат Даниила Марьянова ждет судебного решения. Возможно, придется добиваться через суд, чтобы Даниила допустили к наследству. ￼

Фото№2 Единственный сын актера Даниил — студент-пятикурсник.

Фото№1 Дмитрий Марьянов прожил в браке с Ксенией Бик два года.