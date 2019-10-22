Как «внебрачные дети» Спартака Мишулина разрушили здоровье вдовы актера

Смешной, трогательный и бесконечно талантливый Спартак Мишулин – мало кто не узнает его на экране. 22 октября любимый артист мог бы отпраздновать свой 93-й год рождения.

Неважно, какую роль ему приходилось играть – в любой из них он был великолепен и убедителен. Саид из «Белого солнца пустыни», вождь индейцев из «Человека с бульвара Капуцинов», Карлсон, который живет на крыше, или пан директор из «Кабачка «13 стульев»: актер известен нескольким поколениям зрителей.

Спартак Васильевич был нешуточным драматическим актером

Но лучше всего ему удавались роли добрых смешливых персонажей. Его визитной карточкой стала роль Карлсона – ее он играл почти сорок лет.

И в то время, как другие актеры жалуются на то, что они чувствуют себя заложниками одной роли, Спартак Васильевич радовался тому, что возвращает детство тем, у кого его отобрали всяческие войны.

Великого актера нет вот уже с лета 2005 года. Но до сего дня его память не могут оставить в покое. В 2017 году некто Тимур Еремеев объявил о том, что он внебрачный сын Спартака Мишулина. Внешнее сходство действительно присутствовало.

Появление «наследника» не вызвало восторга у семьи

Но ни дочь, ни вдова Мишулина не пожелали мириться с тем, что у них появился еще один «родственник». С 2017 года было несколько судов, где Карина Спартаковна и Валентина Константиновна отстаивали честь и достоинство мужа и отца.

«К сожалению, наш иск о компенсации ущерба чести и достоинству папы мы не смогли выиграть – пока еще не доросли мы до таких законов, как в Европе или Америке. Но зато у нас есть все бумаги о том, что Еремеев ни юридически, ни физически не является нашим родственником. То же самое можно сказать о Сорокине. Есть все бумаги. Сорокин зачем-то врет на всю страну, что я с ним делала тест ДНК. Не делала я с ним никаких тестов! В рамках телепередачи? Как можно верить этому тесту, если он выявил у матери Еремеева Y-хромосому? Получается, что мать Еремеева – мужчина!» — рассказала порталу Teleprogramma.pro дочь Спартака Мишулина.

Разгорелся настоящий детектив

По словам Карины Спартаковны, ДНК-тест оказался несостоятельным, свидетельства поддельными, а сам Еремеев отказывался повторно пройти тестирование в других лабораториях.

Несостоятельность тестов была признана судом, и дело, наконец, было доведено до логического завершения: удалось доказать, что Ереемев — не биологический сын Спартака Мишулина. Можно было бы вздохнуть спокойно и заниматься здоровьем мамы, которая на фоне двухгодичного стресса перенесла инсульт.

«Андрею Малахову я буду благодарна всю жизнь. Во-первых, за то, что он дал нам сказать хоть какую-то правду и показать хоть какие-то документы на программе. А во-вторых, за то, что когда маме стало плохо, он организовал ее экстренную доставку в больницу (мы живем в Подмосковье и «скорая» не ехала). Так что если бы не Андрей, мама была бы мертва», — отметила Карина.

«Дети лейтенанта Шмидта» шли косяками

Карине предстояло каким-то образом выправлять свою карьеру, рухнувшую из-за этого скандала, – Мишулину уволили из Ленкома. Но не тут-то было: в надежде добиться своего появился еще один «родственничек». На сей раз в образе внука.

Эдуард Сорокин из Твери миндальничать не стал и сразу заявил права на часть наследства. Мужчина оказался настырным: прошло три суда, прежде чем он усвоил, что в 21 веке истории «княжны Таракановой» уже не пройдут неподтвержденными результатами тестов ДНК.

Карина не понимает, для чего вообще все было затеяно. К чему добивать пожилую женщину, если не собираешься ничего доказывать? Для чего нужны были все эти суды? Для хайпа? Так что это за хайп за счет чужих жизней и здоровья?

«Порой было желание выть, мы не знали, куда от всего этого бежать, где искать помощи – ее не было ниоткуда. Я очень надеюсь, что этот ад наконец закончится, что все от нас отстанут. Пусть они все будут живы, здоровы, я им искренне желаю ума и счастья», — добавила Карина Спартаковна.

Сотрудники портала Teleprogramma.pro тоже надеются на то, что семья любимого артиста сможет наконец жить спокойно и никто больше не станет отнимать у них здоровье и порочить доброе имя отца.

А что делали бы вы, если бы на пороге появился незнакомец с текстом: «Люк, я твой сын»?