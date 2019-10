От 97 и старше: кто из ныне живущих актеров снимался в Голливуде времен Мэрилин Монро

Американские СМИ на днях сообщили о смерти старейшей актрисы мира – Джулии Гибсон, которой было 106 лет. За свою карьеру в кино, начавшуюся в 1941 году, она сыграла около 30 ролей. Кроме того, она была женой известного режиссера, обладателя «Оскара» Чарльза Бартона.

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, кто после ухода Джулии Гибсон составляет пятерку старейших актеров мира.

5. Карл Райнер (97 лет, родился 20 марта 1922 года)

Карл Райнер — не только выдающийся комедийный актер, но еще писатель и режиссер. Начиная с 17 лет, он трудился в различных театральных труппах, а в 1949 году получил свою первую работу на телевидении — в шоу Admiral Broadway Revue с комиком Сидом Сезаром.

Эта программа была превращена в Your Show of Shows, которая считается предшественником Saturday Night Live (одно из самых знаменитых вечерних шоу в мире — Прим. ред.). За Your Show of Shows Райнер получил три номинации на премию «Эмми».

Он снимался в нескольких телевизионных программах и писал для них сценарии, в том числе для популярного шоу Дика Ван Дайка.

В общей сложности в активе Карла Райнера — девять наград «Эмми» и одна «Грэмми». Недавно он стал старейшим номинантом в истории «Эмми». Его сын Роб Райнер пошел по стопам отца, он тоже является актером и режиссером, зрители могли видеть его в таких фильмах как «Неспящие в Сиэттле» (1993) и «Волк с Уолл-стрит» (2013).

4. Бетти Уайт (97 лет, родилась 17 января 1922 года)

Имя Бетти Уайт у многих, кто ее знает, ассоциируется с юмором и умением очень изящно сквернословить. Она является старейшей из актрис и может похвастаться самой длинной телевизионной карьерой среди всех ныне живущих актеров.

Работать на ТВ она начала в конце 1930-х годов и с удовольствием бралась за любые роли, какие ей только предлагали. В 1953 она сняла свой первый телесериал «Жизнь с Элизабет», войдя в число первых женщин-продюсеров Голливуда.

Большая популярность пришла к ней в 1980-х годах, когда Уайт сыграла роль Розы Нилунд в «Золотых девочках», сериале, который многие называют одним из лучших ситкомов всех времен.

3. Эрл Кэмерон (102 года, родился 8 августа 1917 года)

Эрл (Эрлстоун) Дж. Кэмерон — бермудский и британский актёр. Как и Сай Грант, он был одним из первых темнокожих актеров, добившихся славы в Великобритании.

Его роль в фильме «Бассейн в Лондоне» (1951) стала первой главной ролью, которая досталась темнокожему актёру в истории английского кинематографа. В 1965 году он снялся в фильме о приключениях Джеймса Бонда «Шаровая молния», где роль агента 007 играл Шон Коннери.

2. Кирк Дуглас (102 года, родился 9 декабря 1916 года)

Если предыдущие имена вам не знакомы, то уж о Кирке Дугласе, отце знаменитого Майкла Дугласа, вы наверняка слышали, ведь это одна из живых легенд Голливуда.

Его актерским дебютом стала роль в фильме 1946 года «Странная любовь Марты Айверс» с Барбарой Стэнвик. Быстро влюбив в себя зрителя, уже в 1949 году Дуглас-старший был номинирован на свою первую премию «Оскар» за главную роль в картине «Чемпион» (1949).

В 1960 году актер сыграл Спартака и эта роль считается его визитной карточкой. На «Оскар» он в итоге номинировался трижды и не выигрывал. Заветная статуэтка досталась ему лишь в 1996 году, Дугласу вручили награду за «50 лет творческих и моральных усилий в сообществе кинематографистов».

1. Норман Ллойд (104 года, родился 8 ноября 1914 года)

Норман Ллойд — старейший актер из ныне живущих, который до сих пор работает в этой отрасли. Ллойд начал свою карьеру в 1930-х годах в качестве театрального актера в Нью-Йорке.

Лишь в 1942 году он попал в кино, сыграв одну из главных ролей в фильме Альфреда Хичкока «Диверсант» и положив начало многолетнему сотрудничеству с режиссером.

Он снимался в фильмах и сериалах, работал также продюсером и режиссером таких кинолент как, к примеру, «Коломбо» с Питером Фальком. Среди фильмов, в которых он снялся, выделим «Общество мертвых поэтов», «Огни рампы», «Завороженный» и другие.

А какого из перечисленных актеров знаете вы?