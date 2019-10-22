Жена Петра Мамонова о «дружеской помощи» музыканту: «Все наши друзья – двадцать котов»

68-летний рок-музыкант Петр Мамонов, известный как создатель музыкальной группы «Звуки Му» и исполнитель ролей в фильмах «Игла», «Остров», «Царь», попал в больницу и перенес тяжелейшую операцию на сердце.

Оказалось, что у легендарного музыканта и актера катастрофически не хватает средств на поддержание здоровья и жизни.

Ольга Мамонова: «Сбережений у нас не было»

Как чувствует себя Петр Николаевич? – спросили мы у его жены, Ольги Мамоновой.

«Чувствует себя пока не очень хорошо, операция довольно сложная была, реабилитация будет долгая. Он плохо себя чувствует, не хочет ничего. Тяжелая операция на сердце, три канала… Сейчас он дома, да. Бесконечные лекарства, лекарства, лекарства… Они называются «лекарства жизненного обеспечения», а на них нет скидки. Дорого…».

Семье Петра Мамонова элементарно не хватает денег на необходимые медицинские препараты для музыканта.

«Мы сейчас отменили все концерты, — объяснила Ольга Мамонова. – А сбережений у нас не было, — она грустно смеется. — Не копили мы денег никогда! Так, от концерта к концерту жили».

«Коты привыкли к хорошей еде»

Может быть, помогают какие-то друзья, близкие? – спросила наш корреспондент.

«А у нас друзья – двадцать котов, — ответила жена музыканта. – Из близких у нас – сын, который платит за свет. И это хорошая помощь – не на одну тысячу рублей, мы отапливаемся светом, а у него двое детей. Вот есть у него сейчас работа – он помогает, сын родной. А больше нет никого, какие друзья? Двадцать котов – наши друзья. А они привыкли к хорошей еде, теперь я им плохую стала покупать, и они негодуют».

Продержаться помогает сын Петра Мамонова

Как можно сейчас помочь семье Петра и Ольги Мамоновых? На этот вопрос Ольга ответила:

«Это нереально. Неизвестно, сколько это все будет продолжаться… Пенсия у нас есть».

По поводу пенсии мы спросили – какую все-таки сумму получает легендарный музыкант от государства?

«Да ничего, восемнадцать тысяч, — ответила Ольга Мамонова. – Ну восемь тысяч – пенсия, и десять – «лужковские». Все. Какие проблемы? Никаких, — она снова грустно смеется. – Если бы не сын… А лекарств надо на шесть тысяч два раза в месяц. Вот так и живем… Мы просто не думали о будущем, жили одним днем. Если бы даже и скопили – ну год бы продержались, а дальше? Ну скопишь, предположим, сто тысяч. А за два месяца они у тебя уйдут. Мы не копили никогда, жили от концерта к концерту. И сидим вот сейчас… Печально».

Ольга Мамонова добавила, что на самые необходимые нужды средства им дает сын:

«Хорошо, что сынок есть и работа у него есть, — он оператор, закончил операторское отделение ВГИКа. А операторская работа – это знаете как, сегодня есть работа, а завтра – ничего. Сейчас у него, слава Богу, есть работа, он на все нам дает деньги, и на лекарства, и на свет… У него у самого двое детей».

«Вы хотите быть независимыми, а от государства получать звания»

Ольга Мамонова рассказала нам, как после выхода на экраны фильма «Остров», в котором ее муж сыграл ключевую роль – юродивого монаха-целителя, она обратилась – единственный раз! – к власть имущим.

«Я просила, когда «Остров» был, все-таки это прогремело, государство могло бы дать что-то… Я бы «народного» дала! Талант Мамонова принадлежит народу, это русское достояние! А в Министерстве культуры мне сказали: «Вы знаете, что такое «народный»? Вы сначала отбарабаньте 20 лет в театре с 9 часов до 11 вечера, и вам дадут «заслуженного». А потом – еще 20 лет так же, и вам дадут «народного». А вы хотите быть независимыми, а от государства получить звание». Я спросила – он что, мало для государства сделал, будучи свободным?.. Но пререкания – штука непродуктивная. И я ушла ни с чем. И больше никогда не обращалась. А чего тут обращаться-то? Особо никому оказались не нужны. Случилась беда – нам никто не помог. Никто! Я сама билась, колотилась, еле врача нашла. Уже в отчаяние пришла – нет хирургов в Москве, и все, которые бы взялись. И вдруг один взялся легко и сделал операцию виртуозно. Так что живем как-то. Старый он уже…».

Да, необычный характер, экспрессия и порой вызывающие действия Петра Мамонова часто ставили его в ситуацию своеобразного диссидента, ведь он даже притворялся в свое время сумасшедшим, чтобы избежать службы в армии.

«Незащищенный он… Могли бы хоть как-то оценить»

Больше всех болезней и нехватки средств, по словам Ольги Мамоновой, ее угнетает незащищенность ее мужа:

«Незащищенный Петр Николаевич, государством не обеспечен и не защищен, хотя, я считаю, это несправедливо. Уж такое достояние нации, редкое! Могли бы как-то оценить… Ни один богатый нам не помог. После фильма «Остров» некоторые богатые люди арендовали за свой счет кинотеатры до 4 часов дня, чтобы любой мог пойти и посмотреть фильм в течение 30 дней. И они считали, что сделали такое божеское дело, они молодцы, щедрые люди… Люди ходили, смотрели «Остров» бесплатно, чего ж не пойти. А мы в это время лежали в больнице в тяжелейшем состоянии. Ежедневно платили сто долларов за отдельную палату. И мне тогда никто не помог, хотя я к ним обратилась. Никто не оплатил ни одного дня, а мы лежали долго».

«Помогает только режиссер Павел Лунгин»

Убедившись в равнодушии обеспеченных людей и власть имущих, жена Петра Мамонова уже не надеется ни на что:

«Когда сейчас с мужем такое случилось, я довольно хорошо поняла: ждать не от кого помощи, неоткуда. Но все-таки, несмотря ни на что, обратилась к богатым людям, мол, не можете ли чем-то помочь? Ведь деньги в такой ситуации имеют огромное значение, они позволяют решить многие проблемы. И мне не было ни одного ответа. Ладно, проживем как-нибудь… Павел Семенович Лунгин только помог, и сейчас помогает».

Мы от души надеемся, что уникальный талант Петра Мамонова не останется без поддержки, что те, от кого это зависит, придет на помощь музыканту и артисту. Ведь, к сожалению, очень часто талант становится официально признанным только тогда, когда человеку уже ничего не нужно.

Как вы думаете – нужно ли поддерживать талантливых людей, оказавшихся в тяжелой ситуации?