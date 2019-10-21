Эмоции или пиар: зачем режиссер Каримов рассказал, что ему «наставили рога»

Режиссер Роман Каримов (фильмы «Неадекватные люди», «Черная вода» и другие), едва узнав об измене своей девушки Татьяны, поспешил оповестить об этом всех своих подписчиков в социальной сети.

Он указал и имя мужчины, который «увел» девушку, — им оказался популярный актер Леонид Барац, участник «Квартета И». Чуть позже режиссер удалил это сообщение, однако сочувственные комментарии продолжаются.

Ни Татьяна, ни Леонид Барац никак не отреагировали на обвинения Романа Каримова.

Нам стало интересно – как можно расценивать подобную «стирку грязного белья», с какой целью известный человек решил вынести «на люди» свою личную драму?

Чего он хочет – повысить собственную популярность, пропиарить какой-то свой проект? А может быть, это просто обычные человеческие эмоции, с которыми трудно справиться и от которых не застрахован никто – ни простой человек, ни публичная персона…

С этим вопросом мы обратились к специалисту-психологу.

«Первая версия – эмоции переполнили»

Психолог, лайф-коуч Александр Кичаев первым делом поинтересовался, кто из этих двух персонажей – Каримов или Барац – является более популярным и известным.

Мы предположили, что Леонид Барац, поскольку актеров вообще обычно знают в лицо больше, чем остающихся «за кадром» режиссеров, а уж Бараца, как участника «Квартета И», знает в нашей стране каждый. Кичаев признался, что у него есть две версии на этот счет:

«Первая версия – Каримов написал пост в состоянии аффекта. Эмоции переполнили, и ему нужно было излить душу, как говорится. Как это происходит у многих творческих людей, если у них что-то не ладится в личных отношениях. Здесь можно вспомнить молодого Вертера, Пушкина… Это вообще такой феномен, как говорят психоаналитики, когда происходит сублимация — сексуальная энергия переходит в творческую. Человек чувствует, что его не любят и не ценят, и он об этом пишет».

«Вторая версия – попытка напомнить о себе и «сесть на хвост» более известному человеку»

Вторая версия, по мнению психолога, — режиссер Каримов решил использовать измену своей девушки, как информационный повод, чтобы о себе напомнить:

«Есть такой прием, как «сесть на хвост», — человек менее известный каким-то образом вплетается в историю более известного, чтобы попасть на более высокий уровень популярности. Как говорится, любой пиар хорош».

Мы поинтересовались — почему же тогда режиссер не стал ничего комментировать, когда ему позвонил наш корреспондент, а просто бросил трубку?

«Ему могли объяснить, что это плохой способ «пропиариться», — считает психолог. — Сказали, что в результате пострадает его реноме, он будет выглядеть как рогоносец, и он понял, что сделал неудачный ход».

Психолог признался, что в этой ситуации он сам больше склоняется в пользу первой версии — о состоянии аффекта:

«Тогда все оправданно, эмоции он излил, утолил свою жажду мести к девушке, и теперь, более спокойно оценивая ситуацию, решил, что больше не нужно. Тем более, что он пост удалил».

Впрочем, психолог не исключает и второй версии.

«Творческие люди, как правило, — невротики, не очень контролирующие свои эмоции, — резюмировал Александр Кичаев. — Именно эта особенность и позволяет им достичь высот в творчестве. Ты вдохновился, тебя понесло. Главное – уметь правильно поймать это вдохновение».

«Каримов получил терапию и поддержку, но проиграл репутацию»

Мы не могли не спросить у специалиста совета — как лучше поступить в подобной ситуации, если ты творческий человек и не очень хорошо контролируешь эмоции, — выйти в соцсети, высказаться, выплеснуть эмоции? Или не стоит предавать случившееся огласке, а постараться «остыть», чтобы потом не пожалеть о своей откровенности?

«Я могу присоединиться к классику – «Учитесь властвовать собой», — признался психолог. — Это с одной стороны. Могу вспомнить народную мудрость — «Что написано пером, то не вырубишь топором». В соцсетях, в отличие от древних берестяных грамот, ничего не сгорает. В общем, семь раз подумай, один раз напиши, особенно – если ты человек публичный. Эффект терапии режиссер Каримов, возможно, и получил, поскольку его поддержали друзья и подписчики, но репутационно — проиграл».

А как вам кажется – правильно ли «стирать грязное белье» прилюдно, или лучше все-таки оставлять свои личные переживания при себе?