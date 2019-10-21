«Нищеброды»: Бузова купила квартиру за 120 млн рублей, а Собчак — лишь за 40

Вот уже три года, как Ольга Бузова — свободная девушка…

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым певица не только не торопилась связывать себя отношениями, но даже о покупке недвижимости думать не хотела. Автор хита «Мало половин» с головой ушла в работу.

При этом девушка тратила все заработанные деньги на близких людей. И подарила маме роскошную квартиру в элитном районе северной столицы. И вот, наконец-то, Оля подумала и о себе. Девушка приобрела апартаменты в доме на западе Москвы.

Новое «гнездышко» телеведущей находится в непосредственной близости от улицы Мосфильмовской. Квартира, площадью более 200 квадратных метров, обошлась исполнительнице в 120 миллионов рублей. И еще около 15 миллионов потребуется на ее обустройство.

С кем именно планирует жить певица в роскошных апартаментах, пока неизвестно.

«Главное, чтобы человек был достойный и я его любила, а так я уже давно готова к новым отношениям», — еще летом заметила девушка в программе «Осторожно, Собчак».

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Роман Гриценко тоже обзавелся недвижимостью

Впрочем, Ольга оказалась далеко не единственной, кто из звезд решил улучшить жилищные условия. О покупке недвижимости сообщил и самый преданный поклонник ведущей «Дома-2» — один из бывших участников шоу о любви — Роман Гриценко.

«Наконец-то, это свершилось! Я переехал в новую квартиру и знаете что я вам скажу. Смена обстановки очень круто на меня повлияла. Появились новые силы, вдохновение, желание работать ещё больше, — заметил парень. — С большим удовольствием осваиваюсь в новом в новом районе, радует то, что здесь очень много спортивных площадок и есть возможность тренироваться на свежем воздухе».

При этом, из-за обрушившейся на парня популярности после проектов «План Б» и «Дом-2» Гриценко отказался называть район. Видимо, боялся, что у спортивной площадки его начнут поджидать девушки с горячим кофе по утрам…

Ксения Собчак строит дом

Строит загородный дом и Ксения Собчак. Об обустройстве журналисткой уютного коттеджа стало известно еще весной. Однако первые фотографии будущего дома появились после свадьбы Собчак и Богомолова в сентябре этого года.

Уже известно, что новый особняк теледивы будет сделан из полностью экологичного дерева – финской сосны. Этот материал прекрасно сохраняет тепло.

В доме будут терраса, бассейн, несколько спален, просторная гостиная, возможно, баня или финская сауна. Стоимость постройки, по оценкам экспертов, около 40 миллионов рублей.

Напомним, долгое время Собчак жила в роскошном особняке на Рублевке. Домом в 320 кв. метров она владеет со своей матерью — Людмилой Нарусовой, которая заодно помогала Ксюше присматривать за маленьким Платоном.

Анна Седокова взяла ипотеку

Певица и мать троих детей исполнила давнюю мечту о покупке собственной квартиры меньше года назад. Апартаменты с фантастическим видом она взяла в ипотеку. Причем, за две недели она собрала аж 30 процентов суммы.

«Впереди большой ремонт и много забот, — добавила она. — А сегодня мама может мной гордиться».

Любопытно, что ранее певица признавалась, что не ждет от мужчин дорогих подарков. И на квартиру, как и на будущее детей, зарабатывает сама.

Дарья Пынзарь решилась на Турцию

Экс-участница телестройки, а ныне популярный блоггер и светская тусовщица также похвасталась недвижимостью пару месяцев назад. Причем, в отличие от звездных коллег, Дарья купила апартаменты не в Москве, а на турецком побережье.

В Аланье пошел в школу старший сын звезды «Дома-2». Да и сама блондинка все реже бывает в Москве, а с мужем Сергеем и двумя сыновьями наслаждается морем и солнечной погодой круглый год.

«Год нам понадобилось прожить тут, чтобы понять, что лучшего места для нас с детьми здесь не найти. Рядом море и горы, все классно и шикарно», — призналась Пынзарь.

Комплекс, в котором семейство купило квартиру, называется Резиденция Lory Queen. Он находится в поселке Кестель, недалеко от центра Аланьи. На территории — два открытых бассейна и один крытый, а также спортзал, сауна и хаммам.

Новое семейное гнездышко оказалось двухуровневым и площадью более 150 квадратных метров. Однако учитывая невысокую стоимость жилья в Кестели, а также большие скидки, пара отдала за недвижимость не более 8 миллионов рублей.

А вы планируете в ближайшее время приобретать недвижимость?