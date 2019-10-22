«Фефекты фикции»: Джулия Робертс, Брюс Уиллис и другие артисты с нарушениями речи

Кроме того, нередко можно встретить людей с другими дефектами речи – картавостью, например. Однако, несмотря на подобные трудности, самые целеустремленные из них становятся знаменитыми на весь мир. Как справляются с заиканием и другими дефектами речи те, чьи лица и имена известны каждому?

Брюс Уиллис – в школе насмехался сам над собой

В это трудно поверить, но подростком Брюс Уиллис страдал от своего заикания. Как вспоминала его учительница, ему требовалось три минуты, чтобы договорить до конца фразу. Конечно, одноклассники над ним смеялись.

А потом Брюсу это надоело, и он стал сам насмехаться над всеми – и над собой в первую очередь. Скоро парень сделался в классе заводилой, сверстники признали его авторитет.

А когда Брюс начал актерскую деятельность – от заикания не осталось и следа, произошло, по словам Брюса, настоящее чудо. В повседневной жизни оно осталось, но на съемочной площадке «Крепкий орешек» не заикается.

Джулия Робертс и Эрик Робертс – борьба с заиканием и акцентом

В юности звезда «Красотки» Джулия Робертс довольно сильно заикалась. Девушке удалось справиться с этим недостатком еще в школе.

Переехав в Нью-Йорк, она была вынуждена упорно сражаться со своим провинциальным южным акцентом: она ведь мечтала о кинокарьере, а акцент сильно мешал, и Джулия долго занималась с логопедом.

Пришлось бороться с сильным заиканием и старшему брату Джулии – Эрику Робертсу. Он учил наизусть стихи, а потом часами декламировал их перед зеркалом, эта методика мало-помалу помогла парню избавиться от дефекта речи.

Мэрилин Монро: знаменитый голос с соблазнительным придыханием – способ борьбы с заиканием

Одна из самых красивых женщин планеты – знаменитая Мэрилин Монро – справлялась с заиканием, растягивая слова и придав своему голосу соблазнительную хрипотцу и придыхание. Так порекомендовал ей логопед.

Если вы посмотрите фильмы с ее участием в оригинале, без дубляжа, обратите внимание на особенную манеру речи актрисы.

Правда, в своем последнем фильме – «Что-то должно случиться» — Мэрилин Монро снова начала запинаться, произнося слова. Надо полагать, сказался жестокий стресс, в котором актриса находилась в то время (у нее были серьезные проблемы в личной жизни).

Николь Кидман – застенчивая девочка

Рыжеволосая красотка Николь Кидман у многих ассоциируется с дерзким и смелым характером. Однако в детстве, по воспоминаниям актрисы, она была до болезненности застенчивой. Не способствовало смелому поведению и заикание.

Малышке без конца повторяли: не волнуйся, успокойся, просто всегда сначала обдумай, что хочешь сказать, а потом говори. То ли этот совет оказался действенным, то ли Николь просто переросла свой дефект, только через некоторое время она перестала заикаться.

Элвис Пресли – мать привела на конкурс пения, чтобы помочь справиться с заиканием

Это был самый первый вокальный конкурс для юного Элвиса, и на нем он не победил. Однако участие помогло ему стать более уверенным, и парень уже не так стеснялся своего заикания.

Он пришел петь в церковный хор — и постепенно от дефекта не осталось и следа. В 11 лет он еще раз принял участие в ярмарочном конкурсе певцов – и получил приз. Окончательно убедила его в собственном предназначении подаренная родителями гитара.

Станислав Садальский – шепелявость придает особую «изюминку»

Из-за неправильного прикуса Стас Садальский с детства страдает шепелявостью, однако это не помешало ему стать известным актером.

Более того – шепелявость придает его героям особое обаяние, вспомните хотя бы забавного Кирпича из фильма «Место встречи изменить нельзя» или персонажа популярного мультфильма «Падал прошлогодний снег»!

Иван Охлобыстин – доктор Быков без картавости – это не доктор Быков!

Неспособность правильно выговаривать звук «р» не стало препятствием на пути разносторонне одаренного Ивана Охлобыстина. Он ведет активную духовно-наставническую деятельность, много снимается в фильмах и рекламе. Мало того – в сериале «Интерны» львиной долей обаяния его герой обязан именно «фирменной» картавости.

Гоша Куценко

А вы знали, что настоящее имя популярного актера Гоши Куценко – Юрий? А Гошей он стал себя называть потому, что с детства не мог выговаривать «р». Гошей нередко называла его мама, так что долго думать над сценическим именем не пришлось.

Сегодня вам вряд ли удастся заметить в его произношении картавость, — Куценко упорно работал над своей речью и покорил-таки непослушный звук «р». Но имя, принесшее ему успех, менять не стал.

А как вам кажется – не мешают ли дефекты речи актерской работе, или, может быть, людям с заиканием или картавостью лучше выбрать для себя другую профессию?