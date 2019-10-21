Отфутболенные дети: кто из спортсменов экономит на детях ради очередной «юбки»

Известная баскетболистка Катерина Кейру оставила карьеру и миллионные гонорары ради футболиста Ивана Новосельцева. Сейчас она осталась без работы, мужа и денег. К сожалению, Новосельцев - не единственный футболист, бросивший своих детей без достойного содержания.

Суд назначил экс-жене Новосельцева 20 тысяч рублей алиментов. Если бы футболист так бился за мяч на поле, как бьется сейчас за каждую копейку алиментов, наша команда была бы непобедима.

Иван Новосельцев показал себя во всей красе, стараясь избежать алиментов

Таганский суд города Москвы тоже явил миру образец справедливости, обозначив суммой, достаточной для содержания ребенка — 20 000 русских рублей.

Мы «разделяем» возмущение фанатов Новосельцева. И правда: как Катерина могла претендовать на большее? Ведь зарплата Новосельцева всего каких-то жалких 7 миллионов (рублей)! Как жить бедному футболисту?

Сейчас отец настаивает на тесте ДНК для ребенка. Ведь всегда существует возможность того, что можно будет и вовсе избежать денежных потерь!

Эта история далеко не единственная. И если бы в ней не были замешаны большие деньги, то ее можно было бы считать рядовой. Но насколько нужно быть скупым и мелочным, чтобы на собственного ребенка «отвалить» целую 1/350 часть зарплаты!

Новосельцев — не единственный футболист, бросивший своих детей

Около десятка лет Юрия Барановская посвятила мужу Андрею Аршавину и детям — сыну Артему и дочери Яне. Семейная идиллия была разрушена, когда Юлия была беременна третьим ребенком.

До родов оставалось 4 месяца, и Андрей ушел к другой женщине. Аршавин прекратил принимать участие в воспитании детей, и даже отказывался помогать материально. Юлия, оставшись с тремя детьми на руках, обратилась в суд с требованием об алиментах.

Пока шли суды, Аршавин строил новую семью. Алиса Козьмина родила Андрею дочь. Неизвестно, на что надеялась женщина, рожая ребенка от того, кто уже бросил троих детей, доказав тем самым, что дети брак не скрепляют.

На чужом несчастье счастья не построить, так что Аршавин и Козьмина тоже развелись.

Любвеобильный Кержаков предпочитает раздавать деньги чужим детям

Непонятны и резоны Миланы Тюльпановой, решившей, что третий брак станет для футболиста Александра Кержакова последним.

Несмотря на то, что первой жене Кержаков задолжал чуть ли не 15 миллионов рублей на содержание дочери, вторую жену отправил в наркоклинику и отобрал сына, Милана все же решилась родить.

А дальше вся страна наблюдала, как женщина бьется за право воспитывать собственного ребенка. Суд установил Милану опекуном сына, и назначил алименты в размере 1/6 от всех видов заработка отца. Александр не стал оспаривать судейского решения. Только вот и платить алименты тоже не стал.

Примечательно что, по словам Миланы, Кержаков напоказ спонсирует фонд помощи детям и вовсю продвигает собственную «пушистость» в соцсетях. А на своих детей денег и времени у него нет…

А на чьей стороне в этой ситуации вы?