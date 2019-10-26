Звездные истории

Сколько денег нужно, чтобы поесть в модном ресторане как настоящая звезда

Раз Киркоров кушал краба. И потратился неслабо...

Сколько денег нужно, чтобы поесть в модном ресторане как настоящая звезда
Журнал «Телепрограмма» узнал, сколько они тратят на завтраки, обеды и ужины. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Знаменитости могут себе позволить не возить на работу контейнеры с едой из дома и не оставлять размораживаться курицу, чтобы вечером зажарить ее на ужин. В отличие от большинства их поклонников, у звезд другие финансовые возможности да и ритм жизни иной — чаще всего они приезжают домой за полночь. Журнал «Телепрограмма» узнал, сколько они тратят на завтраки, обеды и ужины.

Плотный обед: 5000 руб.*

Звезды любят трапезничать в ресторанах Аркадия Новикова, в Москве их довольно много. Выделим из этих заведений два: моднейший Bolshoi в центре столицы — сюда захаживают Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Анна Нетребко и другие знаменитости; и «Ветерок» в поселке Горки на Рублево-Успенском шоссе, где сама Алла Пугачева праздновала 70-летие и встречалась с участниками шоу «Голос. Дети».

Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Илиас Кокотос, модельер Игорь Гуляев: дружные посиделки. Тысяч на 20 - 25 рублей минимум! Фото
Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Илиас Кокотос, модельер Игорь Гуляев: дружные посиделки. Тысяч на 20-25 рублей минимум! Фото: Инстаграм

Bolshoi:

— винегрет из свеклы с телячьим языком — 750 руб.;

— холодец из говяжьих хвостов (подается с солеными грибами и хреном) — 880 руб.;

— рыбная солянка из трех видов рыбы — 1000 руб.;

— шпинат с кедровыми орехами и вяленой клюквой — 1000 руб.;

— свежий камчатский краб со сливочным соусом, красной икрой и пюре из корня сельдерея — 2900 руб.;

— десерт «Анна Павлова» — 1200 руб.

«Ветерок»:

— салат цезарь с лососем — 1100 руб.;

— спагетти с камчатским крабом — 2230 руб.;

— африканский мраморный сом — 2000 руб.;

— тушеные телячьи хвосты с бакинскими помидорами и зеленью — 1120 руб.;

— тефтели из лося с вешенками — 980 руб.;

— суп из клубники с мороженым — 700 руб.

Актерский бизнес-ланч: 1500 руб.

Актеры МХТ им. Чехова в Камергерском переулке часто забегают перекусить после репетиций в ресторан напротив театра. В «Академии» можно встретить Игоря Верника, Константина Хабенского, Ирину Пегову, Александра Семчева. Забегает сюда и Лиза Боярская в ожидании мужа Максима Матвеева, и занятая в нескольких постановках Рената Литвинова, здесь назначают встречи и другие, не театральные артисты.

«Академия»:

— оливье с говядиной — 490 руб.;

— уха с фрикадельками из лосося — 450 руб.;

— утиная ножка с картофельным пюре — 780 руб.;

— чашка капучино — 270 руб.

Ожидая мужа, Лиза Боярская может выпить кофе за 270 руб. А захочет - оливьешку возьмет за 490.Ожидая мужа, Лиза Боярская может выпить кофе за 270 руб. А захочет - оливьешку возьмет за 490. Фото
Ожидая мужа, Лиза Боярская может выпить кофе за 270 руб. А захочет — оливьешку возьмет за 490. Фото: КП/Гусева Евгения

Завтрак на бегу: 1000 руб.

Про кафе «Кофемания» знают теперь во всех уголках нашей страны. В одном из заведений сети неудачно позавтракали футболисты Кокорин и Мамаев. Там же не повезло однажды и нынешнему мужу Ксении Собчак Константину Богомолову — тогдашний супруг Ксюши Максим Виторган вывел его из кафе и слегка побил. Но Собчак не живет воспоминаниями — она продолжает заезжать в «Кофеманию». С аппетитом там едят и пьют и другие звезды — здесь можно встретить Аллу Михееву, Егора Бероева с супругой Ксенией Алферовой и много кого еще.

«Кофемания»:

— круассан с миндалем — 290 руб.;

— ванильные сырники — 390 руб.;

— салат цезарь с курицей — 710 руб.;

— капучино — 330 руб.

Полдник в Питере: 3000 руб.

На гастролях в Санкт-Петербурге наши звезды хоть раз, но побывали в ресторане экс-жены лидера группы «Ленинград» Матильды Шнуровой. Места в ее ресторан «Кококо» лучше бронировать заранее — по выходным здесь обычно битком. Мы здесь обедали за соседним столиком с ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной. Скажем честно: порции маловаты, пришлось потом доедать в «Макдоналдсе».

«Кококо»:

— костный мозг с маринованными овощами — 610 руб.;

— паста из гречневой муки с крабом — 790 руб.;

— кулебяка с уткой и фуа-гра — 950 руб.;

— десерт «Анна Павлова» — 490 руб.;

— десерт «Мамин любимый цветок» — 550 руб.;

— ром на щавеле/бузине/молодом горошке — 600 руб. за 140 мл.

Было время, Шнуров лакомился десертами в ресторане жены Матильды. Но потом развелся - и в «Кококо» ни ногой. Фото: Инстаграм
Было время, Шнуров лакомился десертами в ресторане жены Матильды. Но потом развелся — и в «Кококо» ни ногой. Фото: Инстаграм

Ужин с морепродуктами: 5000 руб.

В ресторане Александра Раппопорта «Erwin.РекаМореОкеан» огромный выбор рыбных деликатесов, икорный и устричный бар. Публика очень разношерстная: тут бывают Ольга Орлова с подругами-коллегами из «Дома-2», балерина Анастасия Волочкова, рэпер Тимати, Александр Овечкин с супругой, ну и вся наша эстрада.

«Erwin.РекаМореОкеан»:

— уха ростовская с судаком — 620 руб.;

— первая фаланга камчатского краба — 800 руб.;

— морские ежи — 290 руб. за штуку;

— крымская устрица Black Special — 280 руб.;

— красная икра кижуча — 490 руб. за 50 г;

— черная осетровая икра — 2800 руб. за 50 г;

— корюшка дальневосточная в кляре — 580 руб.;

— коктейль Aperol Spritz — 790 руб.

*Здесь и далее: примерный чек в заведении на одну персону с хорошим аппетитом, без учета чаевых.

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Тэги:

Матильда ШнуроваСергей ШнуровФилипп Киркоров
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Сколько денег нужно, чтобы поесть в модном ресторане как настоящая звезда
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