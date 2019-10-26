Звездные истории

Что стало с актерами сериала «Просто Мария»: главная героиня родила троих, а Хуан Карлос умер от рака 

Легендарной мыльной опере исполняется 30 лет. «Телепрограмма» узнала, как сложилась жизнь актеров сериала.

Что стало с актерами сериала «Просто Мария»: главная героиня родила троих, а Хуан Карлос умер от рака 
Актриса Виктория Руффо. Кадр из сериала «Просто Мария»

В середине декабря 1989 года в эфир мексиканского телеканала Las Estrellas вышла первая серия проекта «Просто Мария». В России сериал показали в 1993-1994 годах. Это одна из первых культовых мыльных опер (как и «Санта-Барбара», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», «Дикая Роза») на постсоветском пространстве. Один сезон, «всего лишь» 150 серий, но с каким упоением страна следила за перипетиями в судьбе главной героини Марии - крестьянки, входящей в красивую жизнь при помощи богатого мужа! Это была и метафора преображения России, и одновременно сердечная мечта миллионов зрительниц. 

Виктор Каррено, второй муж Марии 

Актер Хайме Гарса. Кадр из сериала «Просто Мария» и фото
Актер Хайме Гарса. Кадр из сериала «Просто Мария» и фото: Инстаграм

Учителя Виктора, который помог Марии встать на ноги после разочарования в Хуане Карлосе, сыграл Хайме Гарса. Актер известен нашему зрителю и по сериалу «Дикая Роза», где сыграл Эрнесто Рохаса. А в Мексике Гарса популярен и как эстрадный певец - он выпустил более 20 альбомов и 500 песен. Фильмография актера насчитывает полсотни работ. В 2010 году Хайме разбил инсульт, правда, он смог справиться с этим и снова стал сниматься. Но три года назад у него выявили сахарный диабет в запущенной форме, пришлось ампутировать ногу, теперь актер прикован к коляске. 

Взрослый Хосе Игнасио, сын Марии 

Актер Тоньо Маури. Кадр из сериала «Просто Мария» и фото
Актер Тоньо Маури. Кадр из сериала «Просто Мария» и фото: Инстаграм

Повзрослевшего сына главной героини сыграл Тоньо Маури - в честь его персонажа в России даже детей называли! Стоит ли говорить о славе актера в Мексике. А ведь начинал он как музыкант! Еще в 80-е, до выхода «Просто Марии», выступал в группе Fresas Сom Сrema («Клубника со сливками»). Тоньо особенно близок нашему зрителю, ведь он снялся еще в одном популярном в России сериале «Моя вторая мама» - там обаятельный мужчина исполнил роль ФикоТоньо сыграл в двух десятках сериалов, в этом году отметил 55-летие, он женат на Карле Алеман - дочери бывшего президента Мексики Мигеля Алемана и французской актрисы, «Мисс Вселенная-53» Кристиан Мартель. Вместе с женой актер воспитывает дочь Карлу Маури, которая недавно начала сольную карьеру певицы. 

Хуан Карлос, возлюбленный Марии 

Актер Мануэль Саваль. Кадр из сериала «Просто Мария» и фото
Актер Мануэль Саваль. Кадр из сериала «Просто Мария» и фото: Инстаграм

Некоторых героев мы видели в разных возрастах. Роль предателя Хуана Карлоса исполняли несколько актеров. Охмурителя в молодости сыграл Мануэль Саваль. Актер, как и все его коллеги по «Просто Марии», был востребован, несколько раз номинировался на престижную мексиканскую премию TvyNovelas. Был женат, воспитывал сына Франсиско. Но в 2006 году после операций по удалению злокачественной опухоли гортани актер потерял голос, из-за чего перестал сниматься в кино. В 2009 году Саваль скончался в возрасте 53 лет, на следующий день после дня рождения. 

Мария Лопес 

Актриса Виктория Руффо. Кадр из сериала «Просто Мария» и фото
Актриса Виктория Руффо. Кадр из сериала «Просто Мария» и фото: Инстаграм

На момент съемок Виктории Руффо было уже 27 лет. А так и не скажешь! Фактурная, широколицая, бровастая девушка на глазах у зрителей превращалась то ли в Золушку, то ли в Джульетту, ведь она полюбила человека высокого происхождения, наследника семейства дель Вильяр. Конечно, не обошлось и без драмы: возлюбленный Хуан Карлос бросил Марию, как только узнал, что она беременна от него. Сволочь! 

После выхода «Просто Марии» на Викторию обрушилась всенародная слава: про героиню слагали истории, выпускали постеры с изображением актрисы. Она бесконечно снималась в сериалах. А после развода с Эухенио Дербесом, которому она родила сына, актриса вышла замуж за мексиканского сенатора Омара Файяда. И вскоре родила близнецов - Викторию и Ануара. После этого актриса взяла паузу и вернулась на экраны через несколько лет, в 2005 году с сериалом «Мачеха». Сегодня в свои 57 лет Виктория выглядит потрясающе, играет в театре и кино и числится одной из самых высокооплачиваемых актрис Латинской Америки. 

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Виктория РуффоМануэль СавальСериалсериал «Просто Мария»Тоньо МауриХайме Гарса
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Что стало с актерами сериала «Просто Мария»: главная героиня родила троих, а Хуан Карлос умер от рака 
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