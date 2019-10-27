Как звездные автолюбительницы ведут себя на пешеходных переходах

Анетта Орлова, психолог, психотерапевт, телеведущая

— Когда вы за рулем, как вы ведете себя по отношению к пешеходам?

— Пешеходов я обязательно пропускаю. Это золотое правило. Я села за руль в 20 лет, мой стиль вождения, конечно, менялся с годами. Было время, когда хотелось драйвить, и я была азартным водителем. Но всегда соблюдала ПДД и в первую очередь обращала внимание на пешеходные переходы. Сейчас, уже будучи взрослым человеком, я тем более стараюсь пропускать, поддерживать других.

— Как вы ведете себя, когда сами становитесь пешеходом?

— Очень аккуратно! Сама перехожу дорогу, принимая во внимание погодные условия, и, убедившись, что машина остановилась, чтобы меня пропустить, стараюсь пройти быстрее, чтобы не задерживать водителя. Люди, которые несутся и не пропускают пешеходов, лет

10 — 12 назад вызывали у меня сильное раздражение. Но последние лет 10 таких нахалов даже не замечаю. Я веду в крупных компаниях тренинги по управлению гневом. Никогда не трачу внимание на то, что для меня будет неэффективным. Чаще всего люди, которые безобразно ведут себя за рулем, очень внутренне напряжены. Они хотят с кем-то бороться, с кем-то конфликтовать, выяснять отношения. Их стиль жизни — рисковать, они все время ищут, где проверить жизнь на прочность. Я точно не готова вступать в их сценарий.

— Есть ли у вас, как у водителя, вредные привычки?

— Раньше я слушала громкую музыку за рулем. Но когда стала психологом, поняла, что это очень отвлекает. Поэтому сейчас я стараюсь слушать в машине приятную, спокойную музыку. С телефоном была проблема — однажды переписывалась с кем-то и врезалась во впереди стоящую машину. Это оказалась машина ГИБДД. И это было очень весело. Сотрудники ко мне по-человечески отнеслись, все оформили и сказали, чтобы я не была такой глупой и невнимательной. Могу сказать, то, как мы себя ведем в потоке других машин, во многом характеризует и то, как мы живем.

Анна Невская, актриса сериала «Дылды» (СТС)

— Когда вы за рулем, как вы ведете себя по отношению к пешеходам?

— Внимательно. Обязательно пропускаю всех на пешеходном переходе, даже если очень тороплюсь. Но безумно не люблю, когда люди начинают перебегать дорогу в неположенных местах! Я считаю, на дороге все должны быть внимательны и соблюдать правила — и водители, и пешеходы! Правила же для всех? И о своей безопасности нужно самому думать, а не ждать, что водитель вовремя примет нужное решение. Я за рулем уже около 20 лет. Бывало всякое, я люблю скорость и даже занималась экстремальным вождением. Но гонять можно только на треке! Сейчас меня сложно вывести из себя за рулем, так как у меня есть принцип — сердце горячее, голова холодная. Правила одни для всех.

— Как вы ведете себя, когда сами становитесь пешеходом?

— Можно сказать, я образцовый пешеход. Когда сама становлюсь пешеходом, стараюсь переходить дорогу по зебре и смотреть по сторонам. Но, к сожалению, это тоже не гарантия безопасности. Много нахалов на дорогах. Когда подрезают и хамят, не пропускают пешеходов — это пошло. Такие люди выглядят просто отвратительно. Но таких на наших дорогах все меньше, стало больше камер наблюдения, и водители становятся дисциплинированнее. Это радует.

— Есть ли у вас, как у водителя, вредные привычки — громкая музыка, разговоры по телефону?

— Наверное, сейчас у меня уже нет вредных привычек за рулем. ПДД — это наша безопасность. И, соблюдая правила, я понимаю, насколько спокойнее становится езда за рулем.

Виктория Тарасова, актриса сериала «Глухарь»

— Когда вы за рулем, как вы ведете себя по отношению к пешеходам?

— Конечно, я всегда пропускаю пешеходов, но очень не люблю тех, кто бросается под колеса. Или тех, кто даже не поднимает головы, когда переходит дорогу. Конечно, зебра — это четкий сигнал, что нужно пропустить человека. Но я стараюсь дать людям перейти дорогу, даже если нет специальной разметки. Я скорее спокойный водитель, нервы вообще надо беречь. Я за рулем уже 20 лет. И раньше, когда только получила права, я была, конечно, более нервным водителем, но никогда не орала что-то в окно, никому не хамила, не ругалась. Мне воспитание не позволяет так себя вести.

— Как вы ведете себя, когда сами становитесь пешеходом?

— О! Когда я сама пешеход, я десять раз подумаю и «поверчу башкой», чтобы в наше время перейти дорогу. Сейчас очень сложно на дорогах, конечно, столько таксистов неадекватных. Дорога — наша жизнь. Люди должны отдавать себе в этом отчет, когда садятся за руль. Мало того что ты рискуешь своей жизнью, так еще и чужой, если ты пьян, под наркотиками, нарушаешь правила. Зачем все это? У нас же и пробки, мне кажется, больше из-за тех, кто не пропускает, нарушает. За границей же такого нет. А у нас, вместо того чтобы пропустить, еще и скорость прибавят.

— Есть ли у вас, как у водителя, вредные привычки?

— По телефону я могу разговаривать только в наушниках, если это веский звонок или стою в жуткой пробке. Громкую музыку не слушаю, потому что устаю, наверное, от работы, от людей. Что-то легкое, негромкое у меня играет. Ногти за рулем не крашу, до такой степени маразма не доходит. Но один раз был случай, невольно спровоцировала аварию. Со мной постоянно здороваются в пробках, узнают. И вот однажды стояли мы в пробке, а между машинами ехал мотоциклист. Он притормозил, увидел меня, разулыбался, сказал: «Ой…» — и врезался в другую машину. Я открыла окно и говорю: «Минуточку! Я не виновата». Так что я очень расстроилась, когда запретили тонировку передних стекол. Когда был самый пик моей узнаваемости, все махали, стучали мне. Никакой жизни за рулем не было.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».