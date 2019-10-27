Чтобы помнили: год назад не стало Николая Караченцова

Родители Коли рано развелись. Мальчик не терял связи с отцом-художником, но невероятно близок был с мамой — Янина Евгеньевна ставила спектакли в Большом театре. «Мама со мной советовалась, как со взрослым. Мы всегда были вдвоем!» — вспоминал Караченцов.

Николай Караченцов и Людмила Поргина прожили вместе 45 лет. После аварии в 2005-м забота о муже легла на плечи жены: «По сто раз на дню признавалась ему в любви и целовала руки», — рассказывала Поргина. Ей он сказал свои последние слова: «Жизнь пролетела как минута — в счастье и творчестве».

Самые близкие люди Николая Петровича — жена Людмила Поргина, сын Андрей, невестка Ирина, внуки — 26 октября откроют на Троекуровском кладбище памятник народному артисту. И вместе с его друзьями споют «Аллилуйя любви» из рок-оперы «Юнона и Авось», где блистал артист.