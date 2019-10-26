Анастасия Заворотнюк: «Хорошо, что рядом Петя…» 

«11 лет с одним мужчиной - для меня это так много!» - смеялась в интервью полгода назад Анастасия Заворотнюк. Замужем за фигуристом Петром Чернышевым она как за каменной стеной. Этот мужчина смог сделать любимую женщину счастливой. И теперь, когда актриса борется с серьезной болезнью, он всегда рядом. «Любовь исцеляет», - говорят близкие пары, и в данном случае это стоит понимать абсолютно буквально. «Телепрограмма» рассказывает удивительную историю пары, которая пережила много счастливых моментов в жизни. Также вместе Петр и Анастасия проходят сложное испытание, выпавшее на их долю.

Это судьба

У Петра Чернышева полно работы - он работает как хореограф со звездами фигурного катания, ставит крупнейшие в Москве ледовые шоу, сам катается в спектаклях на льду… Он всегда был востребованным спортсменом - поэтому, когда его позвали в ледовое телешоу, он сначала отказался. А через год, в 2007-м, вдруг согласился. Это его решение стало судьбоносным - в проекте «Танцы на льду» у него случился служебный роман с ведущей шоу Анастасией Заворотнюк. Он был холост, у нее был роман с Сергеем Жигуновым… Чувства их захватили, и меньше чем через год после знакомства они поженились.

День, когда Чернышев сделал Насте предложение руки и сердца, стал одним из самых счастливых в ее жизни. 22 августа 2008 года они улетели отдыхать на Сардинию, весь день купались и загорали, а вечером спортсмен повел возлюбленную на прогулку. И вдруг предложил опять искупаться. Заворотнюк отказалась, а Чернышев нырнул и почти сразу вышел на берег.

«Дрожит от холода и протягивает мне что-то со словами: «Смотри, что нашел, пока плавал…» Открывает ладонь, а там кольцо с большим бриллиантом. Я от волнения обомлела. А Петя переживает: «Ты скажи: да или нет?» Я прошептала: «Да». А ранним утром Петр улетел: оказалось, он специально так взял билеты - боялся, что я могу ответить ему отказом», - вспоминала тот август Заворотнюк.

Они поженились, а через месяц, в октябре 2008-го, обвенчались в Крыму - в Форосе, в храме Воскресения Христова. Крым им очень напоминает любимую Сардинию, плюс хотелось скрыться от прессы, поэтому и уехали из Москвы.

В этом году в годовщину венчания родные Анастасии Заворотнюк опубликовали в социальных сетях трогательное поздравление: «В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса».

«Он держал меня за руку»

Петр Чернышев после свадьбы быстро нашел общий язык с детьми Анастасии Заворотнюк от предыдущего брака. Сейчас 19-летний Майкл изучает право в МГИМО, а 23-летняя Анна, отучившись в американском университете, занялась бизнесом. Одним из секретов долгого и счастливого брака Чернышев называл специфику их работы - он часто улетал тренировать фигуристов за границу, Заворотнюк уезжала на съемки. От этого чувства становятся еще ярче. «Мы оба с характером, и, чтобы принять мнения друг друга, которые порой бывают диаметрально противоположными, нам приходится прилагать усилия…» - не скрывает Петр.

Анастасия Заворотнюк вывела свою формулу семейного счастья:

«В том, что проблем в семье не возникает, заслуга Пети. Он обладает невероятным терпением, рассудительностью и умением слушать. У меня другой темперамент, я импульсивный человек, рублю сплеча, мгновенно принимаю решения, быстро закипаю… Петя порой меня останавливает, удерживает от необдуманных поступков. Наши характеры полностью дополняют друг друга, а это одно из главных правил долговечных отношений. И еще одно удивительное качество восхищает меня в муже - его ощущение свободы. Когда наступает сложная жизненная ситуация, он учит меня не смотреть на нее снизу вверх, а быть над нею, дышать ровно, смотреть на мир по-новому и видеть, понимать, чувствовать, что он прекрасен…»

Когда они только познакомились, Настя страшно боялась папарацци, слежки, личных фото в прессе. Ее расставание с мужем, а потом и разрыв с Сергеем Жигуновым сопровождались охотой на «прекрасную няню». Спасал ее Петр. Одной из форм релаксации стал дайвинг, им Заворотнюк занялась под началом мужа: «В детстве я чуть не утонула, поэтому любое погружение под воду было сильнейшим стрессом. Хорошо, что рядом был Петя, держал за руку».

Он и сейчас держит свою любимую за руку. В трехэтажном особняке их годовалая дочь Мила уже делает первые шаги. Они любят друг друга еще сильнее, чем прежде, и полны планов на будущее. Только бы болезнь отступила.