Неделя моды в Москве: как одевались звезды на Mercedes-Benz Fashion Week

В субботу в Манеже завершилось главное модное событие октября... За время показов и шоу знаменитости сменили не один образ. Портал Teleprogramma.pro предлагает фотоподборку звездных гостей.

Выставочный зал на Манежной площади на пять дней превратился в место тусовки критиков, блоггеров, музыкантов, да и просто любопытных, кому не терпелось увидеть модные тренды весны 2020-го года… Показы российских дизайнеров проходили сразу в двух залах, а среди гостей, конечно, были и звезды.

Они не только наслаждались музыкой и непринужденной атмосферой вечеров, но и сами выступили в роли «живой рекламы», нарядившись в наряды от ведущих российских дизайнеров.

Певица Согдиана, появившаяся в стильном брючном комбинезоне, отметила, что у российских дизайнеров все больше красивых вещей.

«Сама я выбрала для выхода наряд от Arapkhanovi», — похвасталась артистка.

В темном платье появилась и актриса Анастасия Макеева, подчеркнув талию черным кожаным ремнем…. А образ она дополнила сапогами на каблуках из крокодиловой кожи.

Преданной поклонницей модных событий остается и ведущая «Утра России» Елена Николаева, а также 35-летняя светская львица Анна Калашникова. В жемчужном платье на одно плечо девушка сияла даже ярче, чем прожектора у подиума…

«Я пришла не только как гостья, но успела выйти на подиум, — призналась Аня. — Это не первый такой опыт, но всегда приятно, когда делают укладку, красят. Все-таки, для этого мы, девочки, и созданы».

Перформанс в рамках Mercedes-Benz Fashion Week устроил и дизайнер Александр Арутюнов. Он запустил моделей, среди которых оказались Кети Топурия, Дарья Мороз, Екатерина Варнава, в электродепо «Красная Пресня». Вместо подиума — железнодорожная платформа, а декорации — поезда…

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Показ получился настолько же впечатляющим, насколько необычным. Достаточно было увидеть Дарью Мороз в красных лаковых сапогах-чулках и шелковей юбке — плиссе, чтобы понять, что Арутюнов не шутил, говоря, что локации «подземки» открыли в его воображении портал в другое измерение.

К слову, не обошлось на показе и без форс-мажорных ситуаций. У одной из моделей сломались каблуки, так что ей пришлось даже сойти с дистанции. Правда, ненадолго. И девушка, несмотря на дискомфорт, продолжила дефиле…

Кутюрье был настолько тронут мужеством и сообразительностью модели, что назвал ее ласково в Instagram «малышкой».

Вышла на подиум и дочь телеведущей Екатерины Одинцовой — 14-летняя Дина. Она открыла свадебную часть показа Humariff.

«Накануне показа Дина спросила: мама, а что делать с руками, когда я пойду по подиуму? Так возникла идея нести классический элегантный букет невесты», — рассказала о подготовке Одинцова.

Впрочем, далеко не все оценили затею звездной мамы. Нашлись и те, кто заметили, что свадебное платье на 14-летней школьнице смотрится нелепо.

Всего же свои коллекции в рамках мероприятия представили 114 дизайнеров. Помимо российских кутюрье, в Москву прилетели модельеры еще из 14 стран.