Звездные истории

Гэбриэл Бирн — Teleprogramma.pro: «Я устал от антироссийской пропаганды на Западе»

29 октября телеканал FOX запускает новый сериал «Война миров», главную роль в котором исполнил ирландский актер Гэбриэл Бирн. Звезда европейского кино рассказал о том, чем его вдохновил классический роман Герберта Уэллса, и о многом другом.

Гэбриэл Бирн — Teleprogramma.pro: «Я устал от антироссийской пропаганды на Западе»
Кадр из сериала «Война миров»

Презентация восьмисерийной «Войны миров» от FOX прошла в Париже. Кстати, именно в современную Европу сценаристы перенесли действие сериала. События разворачиваются во Франции и Великобритании, а герои говорят на двух языках. 

Одними из основных действующих лиц в новой версии стали ученый Билл Уорд в исполнении Бирна и его бывшая жена Хелен, которую сыграла американка Элизабет Макговерн.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro оказалась в числе журналистов, которые смогли пообщаться с актерами о том, чем их «зацепила» эта история и кого следует бояться жителям Земли XXI века.

Кадр из сериала «Война миров»
Кадр из сериала «Война миров»

«Я не думаю, что идея инопланетного вторжения действительно является смыслом книги Уэллса, несмотря на то, что это основной элемент триллера в романе. Посмотрите, с какими экзистенциальными угрозами сталкиваемся мы сейчас.

Это и возможность ядерной войны, разрушение окружающей среды, выход из-под контроля власти по всему миру…

На самом деле, угроза нашему существованию не исходит извне, это мы и есть инопланетяне», — поделился Бирн своими мыслями, говоря о том, почему написанная в 1898 году «Война миров» до сих пор интересна.

Элизабет также поддержала коллегу в том, что и в нашем веке на планете хватает своих проблем:

«И я бы добавила к этому, что современный мир сейчас более разделен, чем когда-либо.

В Америке строят стену, Британия теряет свои исторические связи… Наша история подтверждает, что при столкновении с внешним врагом, чтобы выжить, все наши искусственные различия становятся совершенно неуместными».

Кадр из сериала «Война миров»
Кадр из сериала «Война миров»

В двух первых эпизодах сериала, которые показали журналистам на презентации, персонажи Бирна и Макговерн выживают во время разрушительной для всего человечества атаки инопланетян. Бывшие супруги отправляются на поиски их общего сына. Однако Биллу приходится скрыть от Хелен кое-что очень важное. Актеры также рассказали о том, на чем могут строиться отношения двух людей и как на них может повлиять ложь.

«В начале истории мы видим пару, отношения которой полностью распались. Они живут каждый своей жизнью, при этом моя героиня смогла двигаться дальше, вступила в новый брак. Но в результате обстоятельств они оказываются вместе с бывшим мужем, и Хелен нужно преодолеть некоторые барьеры, чтобы остаться в живых. И это становится самым важным. Но, к сожалению, хотя им была предоставлена возможность начать все сначала, между ними возникает ложь. А вот как будут развиваться эти «лживые» отношения — увидите в сериале!» — заинтриговала Макговерн.

Актер добавил:

«Это интересный вопрос, потому-то правда и ложь в отношениях могут приводить в неизвестные области. Насколько абсолютно правдивым вы можете быть с другим человеком?  Как много лжи, пускай во благо, вы можете сказать друг другу? Чтобы уберечь от боли или предотвратить разрыв, мы все лжем по-разному. И вот мы добираемся до стадии близости, где понимаете, что другому человеку действительно больно, и вы держите при себе свою истину, и в своих глазах вы добры… Если говорить о моем персонаже, то мне кажется, что где-то глубоко Билл реально любит Хелен. А она любит его. А вот поможет ли это им выжить…»

Кадр из сериала «Война миров»
Кадр из сериала «Война миров»

Конечно, всем было интересно, как двум звездам (а Бирн, напомним, лауреат «Золотого глобуса» за роль в сериале «Пациенты», да и Макговерн весьма известна благодаря своей Коре Кроули из «Аббатства Даунтон») работалось вместе в новом проекте.

«Гэбриэл такой смешной! И хоть так и не скажешь, но в процессе работы мы постоянно смеялись. Полагаю, это из-за того, что тема фильма очень тяжелая, поэтому смех был для нас своего рода техникой выживания. Для меня это действительно было спасением», — ответила Элизабет.

«Мы были рядом друг с другом постоянно. Даже во время небольших перерывов между сценами мы всегда садились вместе на несколько минут выпить чашку чая. С Элизабет у нас была настоящая связь. Я увидел ее не только как актрису, но и как человека. Мы всегда поддерживали друг друга в работе, которая была очень трудной время от времени», — отметил Бирн.

Поскольку в числе опасностей, нависших над современным миром, некоторые европейские журналисты называли пресловутую «российскую угрозу», мы не могли не задать Гэбриэлу вопрос про его отношение к России и нашим зрителям.

Кадр из сериала «Война миров»
Кадр из сериала «Война миров»

«Знаете, все, что я могу сказать в ответ на ваш вопрос, — отозвался Бирн, — это что я дико устал от антироссийской пропаганды на Западе!».

Ну что ж, отличные слова, мистер Бирн! С таким подходом нам не страшны никакие инопланетяне.

А если вы хотите увидеть, как несколько человек пытаются выжить после губительного вторжения пришельцев, то смотрите первыми в подписке онлайн-кинотеатра ivi премьеру сериала «Война миров» от телеканала FOX с 28 октября!

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Гэбриэл Бирнсериал "Война миров"
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Гэбриэл Бирн — Teleprogramma.pro: «Я устал от антироссийской пропаганды на Западе»
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