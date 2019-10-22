Гэбриэл Бирн — Teleprogramma.pro: «Я устал от антироссийской пропаганды на Западе»

29 октября телеканал FOX запускает новый сериал «Война миров», главную роль в котором исполнил ирландский актер Гэбриэл Бирн. Звезда европейского кино рассказал о том, чем его вдохновил классический роман Герберта Уэллса, и о многом другом.

Презентация восьмисерийной «Войны миров» от FOX прошла в Париже. Кстати, именно в современную Европу сценаристы перенесли действие сериала. События разворачиваются во Франции и Великобритании, а герои говорят на двух языках.

Одними из основных действующих лиц в новой версии стали ученый Билл Уорд в исполнении Бирна и его бывшая жена Хелен, которую сыграла американка Элизабет Макговерн.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro оказалась в числе журналистов, которые смогли пообщаться с актерами о том, чем их «зацепила» эта история и кого следует бояться жителям Земли XXI века.

«Я не думаю, что идея инопланетного вторжения действительно является смыслом книги Уэллса, несмотря на то, что это основной элемент триллера в романе. Посмотрите, с какими экзистенциальными угрозами сталкиваемся мы сейчас. Это и возможность ядерной войны, разрушение окружающей среды, выход из-под контроля власти по всему миру… На самом деле, угроза нашему существованию не исходит извне, это мы и есть инопланетяне», — поделился Бирн своими мыслями, говоря о том, почему написанная в 1898 году «Война миров» до сих пор интересна.

Элизабет также поддержала коллегу в том, что и в нашем веке на планете хватает своих проблем:

«И я бы добавила к этому, что современный мир сейчас более разделен, чем когда-либо. В Америке строят стену, Британия теряет свои исторические связи… Наша история подтверждает, что при столкновении с внешним врагом, чтобы выжить, все наши искусственные различия становятся совершенно неуместными».

В двух первых эпизодах сериала, которые показали журналистам на презентации, персонажи Бирна и Макговерн выживают во время разрушительной для всего человечества атаки инопланетян. Бывшие супруги отправляются на поиски их общего сына. Однако Биллу приходится скрыть от Хелен кое-что очень важное. Актеры также рассказали о том, на чем могут строиться отношения двух людей и как на них может повлиять ложь.

«В начале истории мы видим пару, отношения которой полностью распались. Они живут каждый своей жизнью, при этом моя героиня смогла двигаться дальше, вступила в новый брак. Но в результате обстоятельств они оказываются вместе с бывшим мужем, и Хелен нужно преодолеть некоторые барьеры, чтобы остаться в живых. И это становится самым важным. Но, к сожалению, хотя им была предоставлена возможность начать все сначала, между ними возникает ложь. А вот как будут развиваться эти «лживые» отношения — увидите в сериале!» — заинтриговала Макговерн.

Актер добавил:

«Это интересный вопрос, потому-то правда и ложь в отношениях могут приводить в неизвестные области. Насколько абсолютно правдивым вы можете быть с другим человеком? Как много лжи, пускай во благо, вы можете сказать друг другу? Чтобы уберечь от боли или предотвратить разрыв, мы все лжем по-разному. И вот мы добираемся до стадии близости, где понимаете, что другому человеку действительно больно, и вы держите при себе свою истину, и в своих глазах вы добры… Если говорить о моем персонаже, то мне кажется, что где-то глубоко Билл реально любит Хелен. А она любит его. А вот поможет ли это им выжить…»

Конечно, всем было интересно, как двум звездам (а Бирн, напомним, лауреат «Золотого глобуса» за роль в сериале «Пациенты», да и Макговерн весьма известна благодаря своей Коре Кроули из «Аббатства Даунтон») работалось вместе в новом проекте.

«Гэбриэл такой смешной! И хоть так и не скажешь, но в процессе работы мы постоянно смеялись. Полагаю, это из-за того, что тема фильма очень тяжелая, поэтому смех был для нас своего рода техникой выживания. Для меня это действительно было спасением», — ответила Элизабет. «Мы были рядом друг с другом постоянно. Даже во время небольших перерывов между сценами мы всегда садились вместе на несколько минут выпить чашку чая. С Элизабет у нас была настоящая связь. Я увидел ее не только как актрису, но и как человека. Мы всегда поддерживали друг друга в работе, которая была очень трудной время от времени», — отметил Бирн.

Поскольку в числе опасностей, нависших над современным миром, некоторые европейские журналисты называли пресловутую «российскую угрозу», мы не могли не задать Гэбриэлу вопрос про его отношение к России и нашим зрителям.

«Знаете, все, что я могу сказать в ответ на ваш вопрос, — отозвался Бирн, — это что я дико устал от антироссийской пропаганды на Западе!».

Ну что ж, отличные слова, мистер Бирн! С таким подходом нам не страшны никакие инопланетяне.

А если вы хотите увидеть, как несколько человек пытаются выжить после губительного вторжения пришельцев, то смотрите первыми в подписке онлайн-кинотеатра ivi премьеру сериала «Война миров» от телеканала FOX с 28 октября!