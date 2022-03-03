«Пусть едут к себе, раз у нас плохо»: Пригожин, Соседов и Данко высказались об истерии вокруг цен

Обстановка в мире сегодня не спокойная: валюты скачут, против России чуть ли не ежедневно вводятся новые санкции, а еще интернет завален историями про то, что гречка и тушенка подорожали в несколько раз. Даже есть фото доказательства, что за гречку берут тысячу рублей, но почему-то авторы снимков не указывают, что чек за десять пачек крупы.
На этом фоне многие устремились в магазины, чтобы закупить впрок самые основные товары. И хотя эксперты советуют этого не делать, а ритейлеры уверяют, что товарные запасы велики, народ упрямо не хочет верить, что пустых полок не будет.
Не нужно быть экономистом чтобы понять, ажиотаж приведет к подорожанию. Непременно появятся те, кто захочет нажиться и перепродать то, что еще вчера стоило разумных денег.
Например, iPhone Pro еще в середине февраля стоил чуть больше ста тысяч рублей, сегодня ценник на разработку из Купертино превысил двести тысяч рублей.
Teleprogramma.pro узнала у Иосифа Пригожина, Данко и Сергея Соседова, заметили ли они подорожание в магазинах?
Иосиф Пригожин, продюсер
Известный продюсер честно признается, что не следит за ценами и другим рекомендует не думать о спекуляциях.
«Вы знаете, я сижу на диете и поэтому не знаю про цены на продукты. И, положа руку на сердце, думаю об этом меньше всего.
Сейчас наше общество пытается «нажить», не заработать. И каждый пытающийся «нажить» обвиняет другого, что он тоже хочет также. Это наш менталитет.
А скупать ничего не надо. Или вы думаете, что завтра кому-то будут нужны «Айфоны» по полмиллиона рублей, если на земле не наступит мир?» — задается вопросом продюсер.
Сергей Соседов, музыкальный критик
Сергей Соседов давно заметил, что товары в магазинах дорожают. И ключевое слово здесь «давно». Это началось не в феврале и даже не год назад.
«Все дорожает: и масло, и сметана, и завтраки. Вон капуста стала стоить 52 рубля! Мне кажется это ее рекорд. Но! Это же не неделю назад началось, а давно. Весь мир давно живет в условиях, что все постепенно дорожает. Это не политика, это экономика, инфляция.
А про тушенку по 500-100 рублей — это чушь собачья. Не читайте, что пишут в интернете. Не участвуйте в этих политических провокациях, не смотрите фейки. Вот вам и рецепт спокойной жизни», — посоветовал музыкальный критик.
Данко, певец
Артист живет в Крыму и на полуострове не произошло никаких перемен в ценовой политике. Истории про подорожание он воспринимает скептически и тем, кто выступает против России, советует собрать чемоданы и уехать к себе на родину.
«У нас в Крыму все хорошо и спокойно по ценам, никаких потрясений. Я вообще не понимаю, почему началась массовая истерия. Санкции как были, так и есть, как стреляли на востоке Украины, так и стреляют. Пока принципиально ничего в мире не поменялось. Как у нас было в России все ровно, так и есть.
А самый большой враг он внутри, все те, кто раскачивают лодку. Многие артисты, которые зарабатывают в России деньги, старательно разжигают ненависть, призывают идти против страны, которая их кормит.
Пусть всякие, вроде Лободы, едут к себе, раз у нас плохо, и там живут. А то у нас кормятся и нас же обвиняют во всем. Это информационная война», — заключил артист.
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