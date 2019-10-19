Как Козловский и Лазарев приютили щенков, а Литвинова — котенка

34-летний актер однажды уже поддался на обаяние дворняги… Так дома у Козловского появилась очаровательная собака по кличке Груша. Актер признавался неоднократно, что и не подозревал, что в нем таится столько нежности и любви.

И вот ситуация с точностью повторилось. На этот раз рыжий щенок попался артисту прямо на трассе во время командировки в Грузии. Первой кроху заметила коллега актера — Лера и выскочила их машины.

«Себе же я твержу только одно: «не выходи из машины, у тебя уже есть Груша», найденная пару лет назад, где-то в этих же краях. Но разумеется, я выхожу», — вспоминает Козловский.

После чего и Данила и Лера пытались рассуждать логически: как никак, а самолет уже через 12 часов, а до ближайшей ветеринарной клиники совсем не близко.

«Пока я распылялся про нашу занятость, он подошёл и лёг прямо на мой кроссовок, мордочкой на шнурки и посмотрел мне в глаза. Причём без всякой мольбы во взгляде, а как то даже…мол «чего ты расшумелся, у нас здесь так не принято», — добавил звезда «ДухLess».

Это был последний аргумент со стороны рыжика. Дальше, позабыв обо всех делах, коллеги сделали малышу прививки, обработали от блох, клещей. А уже на следующий день хвостатый прибыл с ними в Москву. И поселился в офисе кинокомпании. Впрочем, пес — не общественный, есть у него и настоящая хозяйка — ей стала Лера, заметившая «мокрый носик» у обочины.

Рената Литвинова

Четвероногого дворнягу приютила на днях и актриса Рената Литвинова. Увидев на улице мяукающего крошечной котенка, не смогла пройти мимо…

«Вчера ночью подобрала на улице котёнка, сегодня сдаю фильм , нахожусь на пороге чего-то нового», — поделилась она.

Звезда таки исполнила свое недавнее обещание. Ведь она уже давно говорила, что собирается взять из приюта верного друга к своему коту Мише, который тоже был когда-то выброшенным в коробке подкидышем на дороге.

Сергей Лазарев

Участник «Евровидения» Сергей Лазарев открыл свой дом для двух собак, которые могли коротать всю свою жизнь в клетке. Теперь же у Дейзи и Лисы всегда есть свой угол и порция собачьих лакомств. Ведь именно эти хвостатые бестии вдохновили артиста открыть собачью кондитерскую.

Свою первую собаку артист встретил на съемках социального ролика, посвящённого помощи бездомным животным.

«Она была совсем маленькая, но буквально умоляла меня своим взглядом ее забрать. Ласкалась и словно говорила: «Ну ты посмотри, какая я хорошая», — вспоминал позже артист.

Сергею с трудом удалось тогда отлепить от себя щенка, который буквально хватался за него всем, чем только мог. Еще десять дней ушло на то, чтобы решиться. Певца терзали сомнения: ведь его и дома-то из-за постоянных гастролей почти не бывает.

Однако на 10-й день он не выдержал и забрал крошку домой. А несколько лет назад приютил и вторую собаку. Теперь обе гуляют с Сергеем два раза в день. Когда же артист дает концерты в других городах, то обязательно разговаривает с песиками по видеосвязи.

Ольга Орлова

Близкая подруга Жанны Фриске, певица Ольга Орлова спасает собак каждый месяц. Орлова не может находиться дома, если знает, что где-то в люке, на трассе, подвале мерзнет от холода или попал в беду лапик.

И приютила в собственном доме четырех животных, трое из которых взяла из приюта. Кроме того, ведущая «Дома-2» частенько оставляет у себя хвостиков на передержку, пока те не нашли любящих «мам и пап».

«Каждая собака тянется к людям. Просто некоторые эту любовь так и не находят и всю жизнь проводят, доедая наши объедки в лучшем случае и голодая большую часть суток. Поесть для бездомной собаки хоть раз в день — уже большое счастье», — не раз замечала звездная блондинка, призывая каждого хоть каплю бережнее относиться к братьям нашим меньшим.

Анна Чиповская

Серое полосатое счастье Анна Чиповская нашла у стен малого театра. Малыш буквально вжался в стену, так ему было холодно…

Зато теперь он первым будит хозяйку по утрам. Забавная история связана и с кличкой «мистера мяу». Его зовут Куусинен, как финско-советского политического деятеля: а дело все в том, что зоомагазин, куда актриса отправилась за покупками питомцу, находился на улице Куусинена.

А вы помогаете братьям нашим меньшим?