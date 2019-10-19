Звездные истории

Как Козловский и Лазарев приютили щенков, а Литвинова — котенка

Звезда фильма «ДухLess» вернулся из командировки с двухмесячным хвостатым. Портал Teleprogramma.pro вспомнил и других звезд, чье сердце растопили глаза дворняг...

Как Козловский и Лазарев приютили щенков, а Литвинова — котенка
Данила Клзловский. Фото: https://www.instagram.com/danilakozlovsky/

34-летний актер однажды уже поддался на обаяние дворняги… Так дома у Козловского появилась очаровательная собака по кличке Груша. Актер признавался неоднократно, что и не подозревал, что в нем таится столько нежности и любви.

И вот ситуация с точностью повторилось. На этот раз рыжий щенок попался артисту прямо на трассе во время командировки в Грузии. Первой кроху заметила коллега актера — Лера и выскочила их машины.

«Себе же я твержу только одно: «не выходи из машины, у тебя уже есть Груша», найденная пару лет назад, где-то в этих же краях. Но разумеется, я выхожу», — вспоминает Козловский.

собака Козловского
Щенок Данилы Козловского. Фото: instagram.com/danilakozlovsky

После чего и Данила и Лера пытались рассуждать логически: как никак, а самолет уже через 12 часов, а до ближайшей ветеринарной клиники совсем не близко.

«Пока я распылялся про нашу занятость, он подошёл и лёг прямо на мой кроссовок, мордочкой на шнурки и посмотрел мне в глаза. Причём без всякой мольбы во взгляде, а как то даже…мол «чего ты расшумелся, у нас здесь так не принято», — добавил звезда «ДухLess».

Данила Козловский и Груша
Ранее Козловский приютил Грушу. Фото: instagram.com/danilakozlovsky

Это был последний аргумент со стороны рыжика. Дальше, позабыв обо всех делах, коллеги сделали малышу прививки, обработали от блох, клещей. А уже на следующий день хвостатый прибыл с ними в Москву. И поселился в офисе кинокомпании. Впрочем, пес — не общественный, есть у него и настоящая хозяйка — ей стала Лера, заметившая «мокрый носик» у обочины.

Рената Литвинова

Четвероногого дворнягу приютила на днях и актриса Рената Литвинова. Увидев на улице мяукающего крошечной котенка, не смогла пройти мимо…

«Вчера ночью подобрала на улице котёнка, сегодня сдаю фильм , нахожусь на пороге чего-то нового», — поделилась она.

Кот Литвиновой
Кот Ренаты Литвиновой Миша летает бизнес-классом. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Звезда таки исполнила свое недавнее обещание. Ведь она уже давно говорила, что собирается взять из приюта верного друга к своему коту Мише, который тоже был когда-то выброшенным в коробке подкидышем на дороге.

Сергей Лазарев

Участник «Евровидения» Сергей Лазарев открыл свой дом для двух собак, которые могли коротать всю свою жизнь в клетке. Теперь же у Дейзи и Лисы всегда есть свой угол и порция собачьих лакомств. Ведь именно эти хвостатые бестии вдохновили артиста открыть собачью кондитерскую.

Свою первую собаку артист встретил на съемках социального ролика, посвящённого помощи бездомным животным.

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев с собаками и сыном. Фото: nstagram.com/lazarevsergey

«Она была совсем маленькая, но буквально умоляла меня своим взглядом ее забрать. Ласкалась и словно говорила: «Ну ты посмотри, какая я хорошая», — вспоминал позже артист.

Сергею с трудом удалось тогда отлепить от себя щенка, который буквально хватался за него всем, чем только мог. Еще десять дней ушло на то, чтобы решиться. Певца терзали сомнения: ведь его и дома-то из-за постоянных гастролей почти не бывает.

собака Сергея Лазарева
Дейзи. Фото: instagram.com/lazarevsergey

Однако на 10-й день он не выдержал и забрал крошку домой. А несколько лет назад приютил и вторую собаку. Теперь обе гуляют с Сергеем два раза в день. Когда же артист дает концерты в других городах, то обязательно разговаривает с песиками по видеосвязи.

Ольга Орлова

Близкая подруга Жанны Фриске, певица Ольга Орлова спасает собак каждый месяц. Орлова не может находиться дома, если знает, что где-то в люке, на трассе, подвале мерзнет от холода или попал в беду лапик.

И приютила в собственном доме четырех животных, трое из которых взяла из приюта. Кроме того, ведущая «Дома-2» частенько оставляет у себя хвостиков на передержку, пока те не нашли любящих «мам и пап».

Ольга Орлова
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

«Каждая собака тянется к людям. Просто некоторые эту любовь так и не находят и всю жизнь проводят, доедая наши объедки в лучшем случае и голодая большую часть суток. Поесть для бездомной собаки хоть раз в день — уже большое счастье», — не раз замечала звездная блондинка, призывая каждого хоть каплю бережнее относиться к братьям нашим меньшим.

Анна Чиповская

Серое полосатое счастье Анна Чиповская нашла у стен малого театра. Малыш буквально вжался в стену, так ему было холодно…

Анна Чиповская
Анна Чиповская. Фото: instagram.com/chi_pa

Зато теперь он первым будит хозяйку по утрам. Забавная история связана и с кличкой «мистера мяу». Его зовут Куусинен, как финско-советского политического деятеля: а дело все в том, что зоомагазин, куда актриса отправилась за покупками питомцу, находился на улице Куусинена.

А вы помогаете братьям нашим меньшим?

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Тэги:

Данила КозловскийРената ЛитвиноваСергей Лазарев
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Как Козловский и Лазарев приютили щенков, а Литвинова — котенка
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