Звездные истории

Опрос: кто красивее — дети-модели или Лиза Галкина?

Портал Teleprogramma.pro решил узнать, за какую детскую красоту выступают наши читатели.

Опрос: кто красивее — дети-модели или Лиза Галкина?
Настя Князева, Алина Якупова и Лиза Галкина. Фото: Instagram

Шестилетняя модель из Москвы Алина Якупова недавно была признана самым красивым ребенком в мире. При выборе обладателя такого звания учитывается и внешность, и модельные успехи, и количество запросов в поисковиках, и популярность ребенка в Instagram. Алина действительно набирает популярность, но она не первая россиянка, получившая этот титул — к примеру, в 2017 году самым красивым ребенком признали юную модель Настю Князеву.

Многие люди, между тем, в принципе не одобряют ситуации, когда в таком возрасте ребята начинают строить карьеру вместо того, чтобы играть с друзьями, учиться и наслаждаться беззаботным детством. По их мнению, куда красивее девочек, над которыми поработали визажисты и специалисты по «фотошопу», является Лиза Галкинадочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Знаменитые родители не пытаются  «затащить» свою дочь в шоу-бизнес и потому Лиза — просто очаровательный ребенок, красивый от природы.

Портал Teleprogramma.pro решил провести анонимный опрос и узнать, а за какую детскую красоту выступают наши читатели.

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Тэги:

Алина ЯкуповаЛиза ГалкинаНастя КнязеваСамые красивые дети
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Опрос: кто красивее — дети-модели или Лиза Галкина?
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