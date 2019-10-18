«Пропустим эту часть»: режиссер Молочников оставил при себе отношение к Ходченковой

Пока актриса, по слухам, наслаждается конфетно-букетным периодом с бардом Семеном Слепаковым, Александр Молочников поведал о новом фильме с ней.

Имя красотки-блондинки в последний месяц не сходит с страниц журналов… Поклонники, да и просто любопытные смакуют мельчайшие подробности романа 36-летней актрисы с бардом Семеном Слепаковым.

Да и сам мужчина едва ли не впервые влюбился по уши, поэтому не только не скрывает свое счастье, но и летает за Светланой по миру. В частности, недавно Слепакова и Ходченкову застали целующихся в «Эрмитаже» сразу после возвращения актрисы из Франции.

Любопытно, что незадолго до этого Светлана вернулась из Америки, где снималась в новом фильме Александра Молочникова «Скажи ей». Картина, съемки которой проходили в Америке и Санкт-Петербурге, рассказывает о мальчике, мать которого увезла его в другую страну… Ребенок не видит отца и все больше от этого страдает.

Но поклонников звезды заинтересовало и то, что это уже вторая совместная работа Ходченковой и Молочникова…. Недавно и их подозревали в романтических отношениях.

«Светлана — хорошая актриса, поэтому ее и позвал, — поделился с корреспондентом Teleprogramma.pro Молочников. — А вот , если вы хотите узнать что-то еще, то пропустим эту часть и перейдем к следующему вопросу».

Напомним, первую 23-минутную короткометражку «Сбежавшие в Аризону» Молочников и Ходченкова сняли еще прошлой весной. И сами же выступили операторами, сценаристами и, наконец, актерами. Все расходы также разделили пополам.

И вот в новом фильме режиссера Ходченкова вновь блистает в главной роли.

Ранее режиссер восхищался красотой актрисы. Более того, во время съемок «Сбежавших в Аризону» не раз замечал, что она родной для него человек.

А вам нравится актриса Светлана Ходченкова?