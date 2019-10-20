Вслед за Бузовой: визажисты, блогеры и телеведущие начали петь

Слава ведущей «Дома-2» не дает покоя многим медийным девушкам. Ведь Оля - живое тому доказательство, что «собирать» стадионы можно и не имея музыкального образования. Портал Teleprogramma.pro вспомнил тех, чье решение покорять музыкальный «Олимп» скорее удивляет.

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина

Даша Клюкина прославилась как победительница шоу «Холостяк». Сейчас же она — успешный блогер с почти тремя миллионами подписчиков, лицо нескольких косметических марок и счастливая жена топ-менеджера медиахолдинга «Газпром-Медиа» Владимира Чопова.

А еще девушка недавно выпустила дебютную песню «Равновесие». Символично, что премьера сингла состоялась в день блогера — 14 июня. Как позже призналась Даша, она мечтала вовсе не о славе, а всего лишь надеялась таким образом победить заикание. Об этой особенности речи Даши стало известно еще на съемках «Холостяка», однако тогда Илья Глинников назвал это изюминкой красотки, а не недостатком.

«Прежде чем записать эту песню, я много месяцев занималась вокалом и фортепиано, провела бесконечное количество часов в студиях, попробовала записать два других трека, которые так никто и не услышит», — поведала Даша на страничке в Instagram.

Визажистка Гоар Аветисян

Красотка из Армении известна своей работой со звездами шоу-бизнеса. Девушка зарекомендовала себя в «тусовке» настоящей «богиней мейк-апа». Но, как оказалось, с помощью кисточек, спонжей и палитр с тенями она не может реализовать все свои таланты.

«День, которого я ждала всю жизнь сегодня в 00.00 моя песня «Наивная» будет доступна на всех цифровых площадках», — представила Аветисян свое певческое творчество.

Гоар не сомневается, что вот-вот соберет «сольники». Ведь считает себя «талантливой самоучкой» во всем. Свои первые эксперименты с косметикой она начала в 11-12 лет и проделывала их на себе. А поступив в РАНХиГС на экономический факультет, вскоре стала красить всех подруг. Хобби переросло в работу. Теперь у нее своя студия в центре Москвы. Кроме того, девушка часто проводит мастер-классы.

Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова

Блондинка прославилась благодаря популярной телестройке. Под прицелом видеокамер девушка хотела сыграть свадьбу со своим возлюбленным Антоном Сорокой. Однако торжество расстроилось, а Овсянникова в скором времени покинула проект.

Правда, не просто так… С «лобного места» прямиком на сцену! Эффектная блондинка строит карьеру певицы. Девушка записала дуэт со своим кумиром — солистом «Фактора-2» Ильей Подстреловым.

«Это наш общий подарок олдскулу и молодому поколению», — призналась Марго. Девушка не стала скрывать, что влюблена в Илью, и даже немного расстроилась, когда узнала, что солист группы недавно женился.

Презентация песни намечена на октябрь. Впрочем, это далеко не первый дуэт девушки. Как-то Марго даже выступила с Анной Калашниковой.

Телеведущая Лера Кудрявцева

Ведущей «Секрета на миллион» и одной из самый ярких блондинок шоу-бизнеса уж точно не нужно что-то доказывать. Достаточно взглянуть на рейтинги ее авторской программы, чтобы понять, что она на своем месте! И все же и она решила взяться за микрофон.

Нет, вытеснять песни Бузовой она не планирует, а всего-то решила творчески поздравить супруга Игоря Макарова с днем рождения.

Песня с названием «Вдвоем» появилась в Instagram и YouTube-канале звезды.

«Я хочу сказать тебе спасибо за нас, за нашу дочку. За то, что ты лучший муж и папа. Люблю тебя. Вдвоем мы сила», — подписала свой эксклюзивный подарок звезда.

Правда, поклонники его не сильно жаловали… И заметили, что если это «интимный момент», то и не стоило выставлять его на всеобщее обозрение.

Актриса Наталья Рудова

Наталье Рудовой и петь то вовсе не обязательно. Красотка задерживает на себе взгляды одной внешностью. Однако этой весной запела и Наталья.

Свой дебют девушка записала на телефон во время солнечных каникул в Калифорнии. Слова композиции «Без тебя» она сочинила сама.

«Я врываюсь на сцену! Теперь я тоже пою! Я так долго готовилась. Мне кажется только меня не хватает на сцене», — презентовала девушка песню и клип.

Только вот громкой премьеры, увы, не получилось. Песня не собрала желаемого отклика. Но, как говорится, «первый блин всегда комом».

А вы мечтаете о карьере певицы?