Красавчик, донжуан, миллиардер: на кого Дарья Жукова променяла Романа Абрамовича

В минувшие выходные в столице Франции отпраздновали звездную свадьбу – экс-супруга бывшего губернатора Чукотки Романа Абрамовича и мать двух его детей Дарья Жукова вышла замуж во второй раз. На этот раз избранником 38-летней красотки стал грек Ставрос Ниархос III – внук греческого миллиардера Ставроса Ниархоса и наследник его многомиллионного состояния.

Свадьба, впрочем, была довольно скромной. На праздновании, куда влюбленные пригласили только самых близких друзей, были замечены актриса Майя Хоук, сыгравшая роль Робин в сериале «Очень странные дела», журналист и хороший друг Дерек Бласберг, дизайнер ювелирных украшений Дженнифер Мейер.

Дарья и Ставрос начали встречаться в 2017 году — после того, как девушка рассталась с Абрамовичем после 10 лет брака. Свои отношения она и греческий миллиардер особо не афишировали, но и не скрывались — пару часто видели вместе на разных мероприятиях, где они держались за руки. Примечательно, что Ставрос на четыре года младше Жуковой – ему 34 года, впрочем, эта разница особо не заметна.

Богат и любвеобилен

Ставрос Ниархос III появился на свет в Нью-Йорке, а вырос в Париже. Он является наследником известной греческой династии, состояние которой оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Его дедушка — легендарный корабельный магнат Ставрос Ниархос, отец Филипп Ниархос — известный бизнесмен и коллекционер, мама Виктория — потомок рода Гиннессов.

Но сам Ставрос на сегодняшний день прославился не столько успехами в бизнесе, сколько любовными похождениями. В списке девушек, с которыми он встречался, по некоторым данным, значатся имена Линдсей Лохан, Мэри-Кейт Олсен и Пэрис Хилтон. Ему также приписывали роман со шведской принцессой Мадлен, но доказательств этого у журналистов не было. Кроме того, его возлюбленной была модель Джессика Харт, которую Ниархос якобы бросил ради Даши Жуковой.

Помолвка в Нью-Йорке и мальчишник в Мадриде

О том, что Даша и состоятельный грек собираются пожениться, все узнали в июне 2019 года на праздновании дня рождения невесты. Вечеринка проходила в Нью-Йоркском ресторане Red Rooster, поздравить Жукову приезжали английский футболист Дэвид Бекхэм, актриса Лив Тайлер, а также дизайнеры, художники, бизнесмены и прочие друзья пары.

Из США события плавно перенеслись в Европу и перед свадьбой в Париже Ниархос успел повеселиться на своей холостяцкой вечеринке в Мадриде. Мальчишник состоялся в первые выходные октября, проводить Ставроса в его женатую жизнь вновь пришли его знаменитые друзья, в частности, 32-летний Пьер Казираги — второй сын принцессы Монако Каролины Гримальди и её второго по счету супруга Стефано Казираги, внук князя Монако Ренье III. Пьер является седьмым в линии наследования трона Монако.

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И вот теперь — Париж. Где будут жить молодожены после свадьбы, как складываются отношения Ставроса с детьми Даши и Романа Абрамовича, а также с самим Романом — пока неизвестно.

А как вам кажется, подходят ли друг другу наследник миллиардов и далеко не бедная экс-жена Абрамовича?