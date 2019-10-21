Как Гузеева пришла играть в «Жестоком романсе» в драных джинсах и с разноцветными ногтями

21 октября свой день рождения празднует Никита Михалков – один из самых известных российских режиссеров и актеров.

Одна из его самых ярких ролей – в культовой советской драме «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. В день рождения Никиты Сергеевича портал Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, как сложились судьбы актеров, сыгравших в этом фильме.

Никита Михалков – «Оскар» за режиссерскую работу

В «Жестоком романсе» Никите Михалкову досталась главная мужская роль – обаятельного Сергея Сергеевича Паратова, соблазнившего Ларису. К тому времени Михалков уже был известным актером – после фильмов «Я шагаю по Москве», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Собака Баскервилей» и других его знали и любили миллионы зрителей.

После «Жестокого романса» Михалков продолжил свою успешную карьеру актера и режиссера. Он – один из нескольких российских обладателей престижнейшей кинопремии «Оскар» – за фильм «Утомленные солнцем». Кроме того, Никита Сергеевич известен своей активной общественной работой. Его проект «Бесогон» пользуется неизменной популярностью у телезрителей.

Лариса Гузеева – актриса и ведущая «Давай поженимся!»

Роль младшей дочери обедневшей дворянки Хариты Игнатьевны, Ларисы Огудаловой, сыграла молодая актриса Лариса Гузеева, а озвучила героиню Анна Каменкова. Для Гузеевой «Жестокий романс» стал первой серьезной киноработой.

После этого фильма актриса продолжала сниматься в кино, однако основное место в ее творческой биографии заняла работа телеведущей. На протяжении нескольких лет она вела программу «Я – мама», а начиная с 2008-го зрители знают ее как ведущую увлекательного телешоу «Давай поженимся!».

Лариса Гузеева трижды побывала замужем. Ее третьим супругом стал бизнесмен Игорь Бухаров.

Кстати

На пробы к Рязанову 25-летняя Гузеева пришла в рваных джинсах и сандалиях, с вплетенными в длинные волосы монетами, с устрашающей длины разноцветными ногтями. Так она самоутверждалась. Режиссер ужаснулся, но, видимо, что-то покорило его в облике молодой актрисы, и он согласился пройти с ней пробы. Ларису переодели, причесали… Перед Рязановым стояла та самая бесприданница – Лариса Огудалова. Так Гузеева «обошла» сотни претенденток на эту роль.

Алиса Фрейндлих – просила квартиру для мужа, с которым развелась

Алиса Фрейндлих сыграла ту самую Хариту Игнатьевну, готовую выдать дочерей за первого, кто посватается, лишь бы был богатым и согласился взять жену без приданого. Фильмы с участием Народной артистки СССР Алисы Фрейндлих давно стали «золотым фондом» отечественного кино.

Еще до «Жестокого романса» Алиса Бруновна была известной актрисой, снявшейся в таких хитах, как «Соломенная шляпка», «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера»…

Кроме того, начиная с 1983 года, Фрейндлих – актриса Большого Драматического театра им. Товстоногова. Среди последних ее работ в кино – роли в фильмах «Линия Марты», «Большой», «Карп отмороженный». В копилке актрисы – премии «Ника» и «Золотая маска», а также десятки других престижных наград.

Актриса трижды выходила замуж и трижды разводилась. Разведясь с третьим супругом, она отправилась в «высокие» инстанции – просить для него жилье, потому что ему негде было жить. Это было в 90-х, и с тех пор Алиса Бруновна замуж не выходила. Ее дочь Варвара тоже актриса.

Андрей Мягков – ведет уединенную жизнь

Юлий Карандышев в исполнении Андрея Мягкова получился на удивление слабохарактерным и в то же время упрямым персонажем. Мягкова не надо представлять российскому зрителю – его давно знают и любят за роли в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и множестве других.

Сейчас Андрей Мягков практически не снимается. Вместе с женой они ведут уединенный образ жизни, не любят появляться в телешоу, избегают шумных «тусовок», предпочитая общество друг друга. Мягков – не только артист, он еще и талантливый художник и писатель: он создает картины и пишет детективные романы, по одному из которых был снят фильм.

Алексей Петренко – умер в 2017-м

В «Жестоком романсе» Алексей Петренко исполнил роль Мокия Кнурова, очень богатого предпринимателя, обещавшего покровительство молодой красавице Ларисе, – в обмен на благосклонность, разумеется.

Талант Алексея Петренко не нуждается в представлении, – он известен многими фильмами. Актер снимался до последних дней, его не стало в феврале 2017-го. Последний фильм, в котором он успел сняться, – «Елки-5».

Виктор Проскурин – увлекается насекомыми и пишет стихи

Друга детства Ларисы, Васю Вожеватова, сыграл Виктор Проскурин. Он знаком зрителю и по ролям в других фильмах – «Выйти замуж за капитана», «Однажды, двадцать лет спустя», «Сокровища Агры»…

Проскурин и сегодня продолжает активно сниматься в кино (последняя по времени его работа – роль священника в фильме 2017 года «Легенда о Коловрате»), а кроме того, он увлекается энтомологией и пишет стихи.

Фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс» и сегодня смотрится на одном дыхании, его любят в США и других странах, особое место в нем занимают песни и романсы в цыганской стилистике.

Мы поздравляем Никиту Сергеевича Михалкова с днем рождения и желаем крепкого здоровья и радости!