Звездные истории

Как Гузеева пришла играть в «Жестоком романсе» в драных джинсах и с разноцветными ногтями

21 октября свой день рождения празднует Никита Михалков – один из самых известных российских режиссеров и актеров.

Как Гузеева пришла играть в «Жестоком романсе» в драных джинсах и с разноцветными ногтями
Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.

Одна из его самых ярких ролей – в культовой советской драме «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. В день рождения Никиты Сергеевича портал Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, как сложились судьбы актеров, сыгравших в этом фильме.

Никита Михалков – «Оскар» за режиссерскую работу

Актер и режиссер Никита Михалков. Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.
Актер и режиссер Никита Михалков. Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.

В «Жестоком романсе» Никите Михалкову досталась главная мужская роль – обаятельного Сергея Сергеевича Паратова, соблазнившего Ларису. К тому времени Михалков уже был известным актером – после фильмов «Я шагаю по Москве», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Собака Баскервилей» и других его знали и любили миллионы зрителей.

Актер и режиссер Никита Михалков. Кадр из фильма «Утомленные солнцем-2», 2011 г.
Актер и режиссер Никита Михалков. Кадр из фильма «Утомленные солнцем-2», 2011 г.

После «Жестокого романса» Михалков продолжил свою успешную карьеру актера и режиссера. Он – один из нескольких российских обладателей престижнейшей кинопремии «Оскар» – за фильм «Утомленные солнцем». Кроме того, Никита Сергеевич известен своей активной общественной работой. Его проект «Бесогон» пользуется неизменной популярностью у телезрителей. 

Лариса Гузеева – актриса и ведущая «Давай поженимся!»

Лариса Гузеева. Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.
Лариса Гузеева. Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.

Роль младшей дочери обедневшей дворянки Хариты Игнатьевны, Ларисы Огудаловой, сыграла молодая актриса Лариса Гузеева, а озвучила героиню Анна Каменкова. Для Гузеевой «Жестокий романс» стал первой серьезной киноработой.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева с дочерью Ольгой Бухаровой. Фото
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева с дочерью Ольгой Бухаровой. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

После этого фильма актриса продолжала сниматься в кино, однако основное место в ее творческой биографии заняла работа телеведущей. На протяжении нескольких лет она вела программу «Я – мама», а начиная с 2008-го зрители знают ее как ведущую увлекательного телешоу «Давай поженимся!».

Лариса Гузеева трижды побывала замужем. Ее третьим супругом стал бизнесмен Игорь Бухаров.

Кстати

Лариса Гузеева. Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.
Лариса Гузеева. Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.

На пробы к Рязанову 25-летняя Гузеева пришла в рваных джинсах и сандалиях, с вплетенными в длинные волосы монетами, с устрашающей длины разноцветными ногтями. Так она самоутверждалась. Режиссер ужаснулся, но, видимо, что-то покорило его в облике молодой актрисы, и он согласился пройти с ней пробы. Ларису переодели, причесали… Перед Рязановым стояла та самая бесприданница – Лариса Огудалова. Так Гузеева «обошла» сотни претенденток на эту роль.

Алиса Фрейндлих – просила квартиру для мужа, с которым развелась

Актриса Алиса Фрейндлих. Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.
Актриса Алиса Фрейндлих. Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.

Алиса Фрейндлих сыграла ту самую Хариту Игнатьевну, готовую выдать дочерей за первого, кто посватается, лишь бы был богатым и согласился взять жену без приданого. Фильмы с участием Народной артистки СССР Алисы Фрейндлих давно стали «золотым фондом» отечественного кино.

Еще до «Жестокого романса» Алиса Бруновна была известной актрисой, снявшейся в таких хитах, как «Соломенная шляпка», «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера»…

Актриса Алиса Фрейндлих. Кадр из фильма «Карп отмороженный», 2017г.
Актриса Алиса Фрейндлих. Кадр из фильма «Карп отмороженный», 2017 г.

Кроме того, начиная с 1983 года, Фрейндлих – актриса Большого Драматического театра им. Товстоногова. Среди последних ее работ в кино – роли в фильмах «Линия Марты», «Большой», «Карп отмороженный». В копилке актрисы – премии «Ника» и «Золотая маска», а также десятки других престижных наград.

Актриса трижды выходила замуж и трижды разводилась. Разведясь с третьим супругом, она отправилась в «высокие» инстанции – просить для него жилье, потому что ему негде было жить. Это было в 90-х, и с тех пор Алиса Бруновна замуж не выходила. Ее дочь Варвара тоже актриса.

Андрей Мягков – ведет уединенную жизнь 

Андрей Мягков. Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.
Андрей Мягков. Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.

Юлий Карандышев в исполнении Андрея Мягкова получился на удивление слабохарактерным и в то же время упрямым персонажем. Мягкова не надо представлять российскому зрителю – его давно знают и любят за роли в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и множестве других.

Андрей Мягков. Фото
Андрей Мягков. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Сейчас Андрей Мягков практически не снимается. Вместе с женой они ведут уединенный образ жизни, не любят появляться в телешоу, избегают шумных «тусовок», предпочитая общество друг друга. Мягков – не только артист, он еще и талантливый художник и писатель: он создает картины и пишет детективные романы, по одному из которых был снят фильм.

Алексей Петренко – умер в 2017-м 

Алексей Петренко. Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.
Алексей Петренко. Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.

В «Жестоком романсе» Алексей Петренко исполнил роль Мокия Кнурова, очень богатого предпринимателя, обещавшего покровительство молодой красавице Ларисе, – в обмен на благосклонность, разумеется.

Алексей Петренко. Фото
Алексей Петренко. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис, 2016 г.

Талант Алексея Петренко не нуждается в представлении, – он известен многими фильмами. Актер снимался до последних дней, его не стало в феврале 2017-го. Последний фильм, в котором он успел сняться, – «Елки-5».

Виктор Проскурин – увлекается насекомыми и пишет стихи

Виктор Проскурин. Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.
Виктор Проскурин. Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984 г.

Друга детства Ларисы, Васю Вожеватова, сыграл Виктор Проскурин. Он знаком зрителю и по ролям в других фильмах – «Выйти замуж за капитана», «Однажды, двадцать лет спустя», «Сокровища Агры»…

Проскурин и сегодня продолжает активно сниматься в кино (последняя по времени его работа – роль священника в фильме 2017 года «Легенда о Коловрате»), а кроме того, он увлекается энтомологией и пишет стихи.

Виктор Проскурин. Фото
Виктор Проскурин. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс» и сегодня смотрится на одном дыхании, его любят в США и других странах, особое место в нем занимают песни и романсы в цыганской стилистике.

Мы поздравляем Никиту Сергеевича Михалкова с днем рождения и желаем крепкого здоровья и радости!

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Как Гузеева пришла играть в «Жестоком романсе» в драных джинсах и с разноцветными ногтями
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