«Дети кукурузы»: пассажиры рейса А-321 готовы сняться в фильме о чудесном спасении

9 октября Сеймуру Гадирову исполнилось 45 лет. Но мужчина считает, что теперь у него два дня рождения. Так же думают и еще 223 человека, волею судеб оказавшиеся 15 августа 2019 года на борту самолета-«счастливчика».

Приземление самолета «Уральских авиалиний» на кукурузное поле кроме как чудом не назовешь. Без сомнения, каждый из пассажиров будет до скончания века благодарен пилоту Дамиру Юсупову, хладнокровие, выдержка и профессионализм которого позволили спасти всех, кто находился на борту.

Недавно стало известно, что уже начались съемки документального фильма, в котором будет рассказана эта история, полная героизма и чудес. Для этого в Екатеринбург прилетала съемочная группа. Мы решили узнать, знают ли об этих планах другие участники этого происшествия?

Корреспонденту портала Teleprogramma.pro удалось связаться с Сеймуром Гадировым, пассажиром рейса А-321. И вот что он нам рассказал:

«Я считаю, что в этот день нам господь еще раз дал жизнь. Как можно не считать этот день еще одним днем рождения? На программе у Малахова я познакомился с Женей. В самолете было не до знакомств, хоть мы друг друга видели. А потом на программе уже разговорились, обменялись телефонами, теперь созваниваемся, держим связь, поздравляем друг друга с праздниками. Степан был еще крепкий мужик. Он в Крыму, тоже звонил ему, разговаривали. Но у него свои дела, своя жизнь».

Мы спросили, известно ли Сеймуру о начале съемок фильма. Не связывались ли с ним?

«Нет, никто не звонил, но я только приехал, в Турции был. Летал опять… Вот, завтра опять полет. Честно скажу: перед полетом страха не было. Но когда пришло время приземления… Я думал, что ничего не осталось – нет, остался маленький страх, что сейчас снова будет трясти, как в тот раз. Но нет, все прошло нормально. В принципе, и провалы в воздушные ямы тоже заставляли напрягаться. Думаешь: «Вот… Опять началось!» Но нет», — ответил пассажир.

Также мы поинтересовались, удалось ли Гадирову лично выказать благодарность пилотам и что изменилось в его жизни после этой истории.

«Лично высказать не получилось. Это уже потом, когда меня приглашали на передачи, я смог «из телевизора» высказать Дамиру благодарность от нас всех. Лично я его благодарить буду позже. Сейчас на него упала слава, ему надо отдохнуть немного. А потом я его найду – даже сам к нему поеду. Я понял, что жизнь очень короткая, так что я буду стараться прожить ее правильно. Я человек верующий, а теперь, после того происшествия, понял: туда мы с собой ничего не заберем. Если мы хотим достичь райской жизни там, то мы должны жить правильно здесь», — рассказал мужчина.

По словам Сеймура, если ему предложат сняться в фильме об этом полете, то он готов пережить все это еще раз, но с Первого канала к нему пока не обращались.

«Зато со мной связывался испанец, который уже начал съемки своего фильма о нашем рейсе. Он выезжал в поле, где лежал самолет, разговаривал с большинством пассажиров», — добавил он.

Кроме того, мы связались с Евгением Лесконог, который со своей девушкой Юлией Кузченко летел отдыхать, но планы были скомканы той самой жесткой посадкой в кукурузном поле. Сейчас пара все же добралась до пляжей. Правда, в этот раз не Крым в августе, а Турция в октябре.

«Я уже не раз летал с тех пор. Ту ситуацию мы с моей девушкой называем чудом. Мы справились с волнением, хоть Юле, как девушке, было тяжелее, конечно. Но, поработав с внутренними страхами, она тоже смогла все преодолеть.

«Уральские авиалинии», и здесь они оказались на высоте. У нас запросили банковские реквизиты и перечислили все, что обещали. Мне очень приятно, что они взялись в какой-то степенно компенсировать нанесенный моральный урон. Вообще, они большие молодцы. Недавно устроили акцию благодарности пилотам и экипажу. Многих пассажиров того рейса пригласили, приготовили специальный торт и красиво все это презентовали. Это было неожиданностью для всего экипажа и было невероятно трогательно», — рассказал порталу Teleprogramma.pro молодой человек.

Он добавил, что об этой истории ему есть что рассказать и «если это кому-нибудь будет интересно, то мы поделились бы с удовольствием».

Было что рассказать и Степану Акопяну — тому самому мужчине, которого Сеймур Гадиров уважительно назвал «крепким мужиком».

Пилот самолета Дамир Юсупов. Фото: КП/Олег Золото

«Я уже много раз по работе летал. Сколько люди в аварии попадают – не боятся же потом снова садиться за руль. Я бы и в фильме снялся – бояться уже нечего. Я понимаю, что я родился второй раз и все, кто там был, родились во второй раз. Я в первые дни своим родным говорил: если это я, то не трогайте меня. Вдруг это душа отделилась от тела, еще 40 дней будет ходить между живыми, и только потом покажут, куда мне дальше двигаться: в Ад или в Рай». Только вот я пока здесь», — рассказал Акопян.

Он добавил, что уже лично поговорил с экипажем корабля:

«Портрет Дамира будет висеть у меня в кабинете – этот герой и его напарник заслуживают большего. Все живы, здоровы, сколько детей спасли!.. Не этим все должно было закончиться! Я думал – все, все! Ждал взрыва. А самолет три удара об землю и вдруг остановился. Стюардессы побежали, все открыли и говорят: «Быстро вылезайте!» Со мной рядом сидел мужик, он прыгнул, потом прыгнул и побежал я. Потом я осмелел и вернулся к самолету минут через 20. Уже никого не было – всех службы самолета эвакуировали. Я много снимал на телефон. Все первые фото и видео принадлежат мне».

Пассажиры еще долго будут раз за разом переживать историю своего чудесного спасения. И кто бы ни снимал художественный или документальный фильм, все равно его будет слишком мало, чтобы суметь передать все, что чувствовали 15 августа люди, запертые в металлической коробке, стремительно приближающейся к кукурузному полю.

А вы будет смотреть фильм про «чудо на кукурузном поле»?