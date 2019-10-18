Личная жизнь Светланы Лободы: от юношеской любви до солиста Rammstein

О таинственном отце дочери певицы - Тильды до сих пор ходят слухи, а романы ей приписывают с самыми завидными холостяками. В день рождения артистки портал Teleprogramma.pro вспомнил всех, кого Светлана лишила сна.

Свою первую любовь певица встретила еще до начала сольной карьеры. Молодого человека звали Геннадий Попенко. Отношения развивались так стремительно, а артистка была так сильно влюблена, что хотела все бросить и выйти за Попенко замуж. Только вот за четыре года совместной жизни предложения мужчина так и не сделал.

Лобода, разочаровавшись, вскоре порвала отношения. Однако и после этого отзывалась об избраннике исключительностью положительно, говоря, что это была прекрасная и большая любовь.

Испанский продюссер

После расставания с Геной Свете потребовалось целых пять лет, чтобы начать новые отношения. Но именно в этот период ей и приписывали самое большое количество интрижек. В женихи Лободе «записали» даже продюсеров Михаила Ясинского и Александра Ширкова, а также испанского промоутера Энрике Лопеса.

Фигурировал в СМИ и бизнесмен по имени Александр, который вложил немалые деньги в раскрутку лейбла Loboda после ухода артистки из «ВИА Гры». Только вот личные отношения быстро «сошли на нет», а рабочие не заладились.

Однако есть и другая точка зрения. После ухода из женского трио под покровительство Константина Меладзе, популярность звезды стала падать, то говорили, что дела амурные — не более чем пиар-акция.

Дочь от хореографа

Серьезным лишь стал роман Светланы с Андреем Царем. На тот момент парень работал руководителем кордебалета звезды.

Роман развивался так бурно, что меньше чем за месяц влюбленные решили жить вместе… О том, чтобы оформить отношения не было и речи. Ведь оба по-прежнему были слишком увлечены карьерой. Однако однажды Светлана узнала, что беременна. Малышку назвали необычным именем Евангелина.

Но даже общий ребенок не заставил их пойти под венец. А в 2014-м союз, еще недавно казавшийся таким идеальным, распался. Певица говорила, что виной послужило расхождение во взглядах на жизнь.

«Я старше Андрея на три года, может быть и мудрее поэтому, – позже призналась певица. – Я по своей сути локомотив, всегда двигаюсь вперед. А Андрей больше склонен к медитации, к спокойной семейной жизни. И да, ни одному мужчине не понравится, если женщина зарабатывает гораздо больше его».

Период одиночества

После расставания певица посвятила себя целиком и полностью работе и воспитанию дочери. Она оказалась в том небольшом числе артистов, которые дают больше 200 концертов в год. Instagram артистки тому подтверждение: ее страничку заполнили рабочие снимки, а единственной отдушиной Лободы оставалась дочь Евангелина.

Конечно же, слухов было много. Звезде приписывали романы с женатыми бизнесменами и молоденькими манекенщиками. Однако подтверждений тому не было.

Сама же певица говорила, что для нее важны лишь две вещи: ребенок и творческое развитие.

Новая любовь — Тилль Линдеманн

А вот о ее новом романе догадались не только по блеску в глазах. Зрители фестиваля «Жара» в Баку стали свидетелями объятий и поцелуев исполнительницы с 55-летним солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Даже на красной дорожке артисты смотрели друг на друга влюбленными глазами… А весной 2018-го года Светлане уже не удавалось скрывать беременность. Чуть позже блондинка сделала объявление и в Instagram: «Я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины… рождению малыша. Для меня это большое чудо и я благодарна небу за этот подарок, а вам, за вашу любовь и ваше признание!».

Певица не раскрыла имя отца новорожденной девочки. Однако по имени крошки — Тильда, поклонники тут же крестили Линдеманна отцом. Ведь имя девочки так похоже на производное от его собственного — Тилль.

Да, и сама певица частенько намекает, что у девочки есть не только мама, но и папа. К тому же, она часто бывает в Европе, где работает Линдеманн…

Мы поздравляем Светлану Лободу с днем рождения и желаем ей творческого успеха и личного счастья!