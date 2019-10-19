Как из-за Вероники Кастро девочек в России стали называть Марианнами

19 октября звезде сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» исполняется 67 лет и жизнь ее бьет ключом!

Если поинтересоваться у работников ЗАГСов, то обнаружится, что в 1991-1993 годах случился бум на нетрадиционные для славянского мира имена. А виной тому стал мексиканский сериал «Богатые тоже плачут».

С первыми кадрами заставки сериала можно было снимать картинку апокалипсиса: на улицах не оставалось ни одной живой души. Сейчас такое даже невозможно представить, а в 1991 году население намертво прилипало к экранам там, где его заставали знакомые аккорды сериала.

Если вы жили на первом этаже, да еще и в крайнем парадном, к вам запросто могли постучаться незнакомые люди, которые не успели добраться домой до начала трансляции и умолять посмотреть начинающуюся серию. И ведь впускали!

А особо предприимчивые из тех, кто жил рядом с остановками общественного транспорта, прямо там, на остановках, развешивали скромные объявления: «Марианну можно посмотреть по адресу: ***. Вход 1 рубль». И людей в такие импровизированные кинотеатрики набивалось как селедок в банку.

В России, да и на всем постсоветском пространстве актеры стали популярнее, чем на родине. Москвичка Анна Левицкая, ныне пенсионер, а в прошлом регистратор актов гражданского состояния поделилась с порталом Teleprogramma.pro:

«В 1991 году случилась истерия какая-то с этим сериалом. Чуть ли не каждая пятая пара хотела назвать девочку Марианной или Марисабель. Отговаривала, конечно, но что я могу? Говорила, что если хотят выделиться, то точно не с этими именами. Что я только сегодня зарегистрировала десяток Марианн. Кто-то, конечно, прислушивался, кого-то переубедить не удавалось. Упрутся и все – Марисабель Будожапова готова. А с кем-то удавалось пойти на компромисс: Луис-Альберто превращался в Альберта, Марисабель в Изабеллу или Марию, Марианна в Веронику» .

Особенно бывшему регистратору запомнились некоторые наши сограждане.

«Никогда не забуду две пары: одни пришли развеселые регистрировать мальчишку и в графу «имя младенца» внесли имя Марианн в честь звезды сериала. Тут же подумали, сменили пару букв на привычное звучание и унесли домой Марьяна Марьяненко. А другие ходили целую неделю. Придут, сядут угрюмые, положат передо мной заполненную форму и сидят молчат. Отправляла подумать, умоляла, отговаривала. Взрослые люди, поздний ребенок… Молча заберут бумажку и уходят. С утра опять под кабинетом.

Потом накатали на меня жалобу, начальник велел принять и зарегистрировать как есть. В общем, живет теперь где-то Луис-Бетито Топотушкин, если не сменил имя с получением паспорта. Потом через пару-тройку лет еще один сериал с Вероникой Кастро вышел – «Дикая Роза». Тогда еще одна волна случилась, но уже послабее. А с первым сериалом, конечно, беда была…», — рассказала женщина.

Кастро очень любит Россию, а Россия очень любит Кастро

Со временем страсти по Марианне поутихли, но народная любовь никуда не делась. Вероника Кастро всегда оставалась желанным гостем в России. В 2010 году она даже оценивала конкурсантов в рамках проекта «Минута славы».

Тогда зрители вживую услышали такую любимую и знакомую песню, ставшую заставкой к телесериалу «Богатые тоже плачут» и восторгу не было предела.

Пластическая хирургия? Почему бы и нет?

С момента выхода этого долгоиграющего кино прошло много времени. Сменились правители, государственный строй, да и сама страна. Годы не щадили и актеров. Вероника Кастро пыталась бороться со временем с помощью пластических операций.

Судя по результатам других претенденток на вечную молодость, актриса действовала в щадящем режиме или же у нее были действительно хорошие хирурги: по крайней мере, ее лицо не похоже на застывшую натянутую маску.

Личная жизнь Вероники Кастро

Несмотря на то, что Вероника не замужем, у нее двое чудесных сыновей и достаточно бурная личная жизнь. Настолько бурная, что в сентябре этого года, за месяц до празднования 67 дня рождения, актриса попала в сексуальный скандал и из-за этого решила больше не показываться на публике.

Веронику атаковали поборники пуританского образа жизни после того, как распространился слух о ее лесбийском браке с мексиканской телеведущей. Кастро отрицала все, что только можно, но ее подруга Иоланда Андраде во всеуслышание заявила, что у них с Вероникой действительно была связь.

После этого заявления Кастро и решила завершить свою актерскую и музыкальную карьеру. Ну, что же… Теперь у нее будет больше возможностей для путешествий по миру. Возможно, теперь она будет чаще заезжать и в Россию, где ее помнят и любят молодой и красивой Марианной.

А вы в 1991 году плакали вместе с богатыми?