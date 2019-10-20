Похудевший Полежайкин из «Папиных дочек» о своей диете: «Ем все подряд!»

Как можно из пухлого толстячка-обжоры превратиться в стройного мачо, изменившись до неузнаваемости? На этот вопрос порталу Teleprogramma.pro ответил актер Михаил Казаков – тот самый Полежайкин из «Папиных дочек».

Как помнят телезрители, ситком «Папины дочки» длился 20 сезонов, с 2007 по 2013 годы, и подарил нам немало интересных актеров и незабываемых переживаний. Среди самых запоминающихся персонажей – двоечник Илья Полежайкин, которого мы привыкли видеть добродушным увальнем с избыточным весом.

Каково же было изумление участников одного из выпусков ток-шоу «Привет, Андрей!» (один из выпусков программы был посвящен юбилею «Ералаша», в котором Михаил Казаков сыграл рекордное количество ролей еще подростком), когда они увидели пришедшего в студию «Полежайкина» — похудевшего, стройного и очень симпатичного молодого человека с накачанным торсом! Парня не узнал даже Борис Грачевский – «папа» «Ералаша».

«Могу съесть за один присест 2 банки сгущенки!»

Михаил Казаков уверяет, что достаточно ходить 15 минут в день, чтобы достичь подобного результата.

От каких продуктов пришлось отказаться, чтобы достичь такого блестящего результата? – спросили мы Михаила Казакова.

«Вы угораете? Вообще ни от чего! – засмеялся он. – Ем все подряд! Я 5 тысяч километров прошел за последние 9 месяцев. Мне вообще все равно, что есть. Ни в чем себе не отказываю. Вы даже такого продукта не сможете назвать, которого я не ем. Могу за один присест 2 банки сгущенки съесть, например».

5 тысяч километров пешком – за 9 месяцев

В это трудно поверить, но, по словам Михаила, он действительно похудел только благодаря подвижному образу жизни:

«Вот вы сможете за 9 месяцев пройти 5 тысяч километров? Если сможете – тогда точно не будете знать проблем с едой. Вам ни от чего не придется отказываться – зачем, какой смысл? Я вообще много двигаюсь. У меня огромное количество работы, у меня жена, двое детей, всех нужно кормить, поить, летать со всеми нужно. То Чехия, то Турция, Иран, Ирак и тому подобное».

«Кушать можно все, что хотите»

Но, наверное, одной ходьбы недостаточно, чтобы, например, накачать себе такой роскошный пресс? – усомнились мы.

«Чтобы был пресс? – переспросил актер. — Достаточно будет каждое утро поднимать колени и делать вакуум, вот и все, вы увидите свой прекрасный пресс буквально недели через две. И кушать при этом можно все, что хотите. Главное – правильно использовать то, что вы кушаете. Если это никуда не уходит, кроме туалета, — поверьте мне, рано или поздно за это придется заплатить. Ишемическими болезнями и прочей фигней».

«Не помню, когда я в последний раз лежал на диване и смотрел телевизор»

Наш корреспондент поинтересовалась – как Михаил пришел к этой мысли, изменить свой образ жизни? Ему стало тяжело в его весе?

«Нет, нет, что вы, мне вообще никогда не было тяжело в этой жизни. Я просто очень внимательный. Я люблю наблюдать за теми, у кого все получилось. Это полезнее, чем наблюдать за теми, кто много знает».

Кто-то вас заставил много двигаться? – уточнили мы.

«Конечно, его зовут Казаков Михаил, это я и есть. Я заставил себя двигаться. Это очень полезно – делать хоть что-то, это гораздо полезнее, чем не делать ничего. Я не помню, когда я в последний раз лежал на диване и смотрел телевизор, честно вам скажу. Наверное, это было 31 год назад, когда я еще не родился».

При росте 180 см вес Михаила составляет теперь 68 килограммов, и это по-настоящему блестящий результат. Так что всем советуем следовать примеру актера – внимательно наблюдать за теми, у кого все получилось, а не за теми, кто много знает!

Как вам кажется – действительно ли можно есть все подряд, без диет и тяжелых тренировок, при условии постоянного активного движения?