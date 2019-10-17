Опрос: может ли бабушка, как мама Тимати, присутствовать на родах?

Поклонники с радостью поздравляют рэпера Тимати с рождением сына. Но всё же некоторым кажется, что его невеста Анастасия Решетова прекрасно обошлась бы без присутствия родственников. А как вы относитесь к моде на совместные роды?

Тимати 16 октября стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова в одной из клиник Москвы родила сына, которого назвали Ратмиром в честь трагически погибшего друга рэпера.

Еще несколько месяцев назад стало известно, что Тимати собирается присутствовать на родах. Так и случилось. Счастливый отец всё время был рядом и сразу после рождения мальчика взял его на руки. И он, и и молодая мама вскоре опубликовали на своих страницах в Instagram первые фотографиями с Ратмиром. Памятным снимком поделилась и мама Тимати. На фото Симона Яковлевна держит малыша на руках и, судя по тому, что он еще не закутан в пеленки, а на ней самой — специальный медицинский костюм для операционных, она тоже присутствовала в родзале в момент появления внука на свет.

Конечно, в наше время мало кого удивишь партнерскими родами — мужчины очень часто стремятся разделить со своими женами эти нелегкие и одновременно самые счастливые часы. Но вот бабушки, и тем более не матери, а свекрови рожениц всё же редко бывают рядом в родзале. В случае с Симоной Яковлевной это вызвало немало шуток о том, что она стремится всё контролировать и не могла пропустить рождение ребенка, которого сама же будет воспитывать, как старшую дочь Тимати Алису.

А как вы относитесь к партнерским родам в целом и к присутствию там других родственников, кроме отца? Участвуйте в опросе портала Teleprogramma.pro и мы узнаем, насколько наши читатели солидарны в этом вопросе.