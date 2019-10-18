«Кикбоксеру» 59 лет! Ван Дамм и другие крутые парни, которые сводили с ума

Их постерами во времена видеопроката были увешаны все стены наших комнат. Да, и редко какая женщина не мечтала оказаться в крепких объятиях этих крутых парней. Посмотрим, как герои боевиков изменились за прошедшие годы.

Жан-Клод Ван Дамм

«Мистер Бельгия», чемпион страны по кикбоксингу и трижды номинант премии «Самый желанный мужчина». А еще бельгиец — априори положительный герой: актер всего раз согласился на роль злодея. И, к слову, был настолько хорош в роли беспощадного лидера отряда боевиков «Кровожадные» во второй части «Неудержимых», что и тут получил премию MTV Movie Awards как самый крутой «плохой парень»…

Ах, а растяжка какая! В свои 59 лет он до сих пор готов ее демонстрировать! Бойтесь, балерины Большого театра.

Стивен Сигал

Прическа-косичка и хруст ломающихся костей противников под ударами его героя «Нико» стали визитными карточками Сигала. А еще о Стивене рождалось так много слухов, что до сих пор неизвестно, что из этого правда. Так, он утверждает, что его дедушка по отцовской линии родом из России, а по национальности монгол. Каких-то подтверждений этому у звезды Голливуда нет, ну разве что несколько старых фотографий родственника в традиционных монгольских шапках.

Ну, и конечно, самая последняя и громкая новость о Сигале — это его получение российского гражданства. Как никак, а все-таки он давно об этом мечтал.

Мел Гибсон

В последнее время жизнь хорошо потрепала актера. Скандальный развод с нашей землячкой Оксана Григорьевой, выплата девушке «космических отступных», заморозка проектов с его участием, частые нервные срывы и, наконец, реабилитация в клинике, где того учили управлять гневом.

Может, этот самый гнев и сделал Гибсона знаменитым? Мы-то помним, что свою первую роль в «Безумном Максе» актер получил, ввязавшись накануне проб в драку. А режиссер, увидев парня с огромным финалом и заплывшим глазом, утвердил Гибсона на главную роль.

Сейчас у Мела, кажется, наступила долгожданная белая полоса в жизни. Два года назад он стал отцом в девятый раз. Сына Ларса Джерарда ему подарила наездница-акробатка Розалинда Росс, которая младше Мела на 40 лет.

Чак Норрис

Чак не сразу вытянул свой счастливый билет. Первые его попытки на съемочных площадках были провальными… А в актерской школе Норрис оказался самым великовозрастным учеником. Однако после завершения обучения Норрису все-таки удалось заставить режиссеров поверить в свой актерский талант. Самым успешным проектом Чака можно считать роль крутого техасского Уокера с его знаменитой ковбойской шляпой.

Сейчас Чаку 79 лет. Его голова покрылась сединой, но это не мешает ему разбивать женские сердца, заниматься раскруткой молодых талантов и участвовать за деньги в телешоу.

Сильвестр Сталлоне

Мало, кто знает, что легендарный «Рэмбо» появился на свет с целым набором хронических заболеваний. Ровесники издевались над хилым парнишкой и уж точно не подозревали тогда, что он когда-то пополнит ряды киногероев, станет секс-символом Америки и заработает миллионы.

Сыграв легендарных Рокки Бальбоа, Джона Рэмбо, лейтенанта Мериона «Кобру» Кобретти, он по-прежнему активно снимается. Женат, воспитывает трех дочерей и двух сыновей. Да, и выглядит куда моложе своих 73 лет. Хотя в окружении актера давно поговаривают, что это не без уколов красоты и нескольких пластических операций.

Джеки Чан

Чэн Лун (имя актера при рождении — Прим. ред.) — герой не только в кино, но и жизни. Все деньги, что тот заработал, достались ему собственным упорством и ценой здоровья. Чан прославился тем, что все трюки в боевиках исполняет сам. Увы, не всегда они оказываются безопасными. На съемках «Доспехи Бога» Джеки сломал позвоночник и проломил череп. Врачи боялись, что актер до конца жизни останется калекой. Сам же Чан уверил всех, что выкарабкается меньше чем за месяц. Так и случилось: съемки картины продолжились уже через два месяца.

А еще он принципиально не играет отрицательных героев. «Не этому я хочу учить молодежь», — говорит кумир.

Три года назад он получил «Оскар» за вклад в киноискусство. А сейчас созерцают в фильме «Вий: Тайна печати дракона». Только на этот раз не прыгающим с крыши и забегающим в горящий кузов, а в роли седовласого старца, но тем и любопытнее.

Марк Дакаскос

Марку было бы стыдно не стать супер-героем. Ведь помимо экзотической внешности, он с самого детства был вхож в мир боевых искусств. Отец будущей звезды — инструктор-боец, а мачеха — обладательница черного пояса по карате.

Да, и судьба Марка похожа на сюжет из мыльной оперы. Он женился на актрисе, с которой познакомился на съемках фильма «Плачущий убийца». И, как это часто бывает, спас героиню от плохих парней, а после и в жизни пообещал вечную любовь. У пары трое детей.

В 2016-м Дакаскос режиссировал фильм «Разборка в Маниле», где одну из главных ролей сыграл Александр Невский.

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Курт Рассел

Вряд ли найдется в Голливуде еще парень, чья судьба бы сложилась так удачно. В свои 68 лет Курт женат на на одной из самых красивых актрис мира Голди Хоун, воспитал как родную дочь падчерицу — Кейт Хадсон. А к выбору ролей подходит так придирчиво, что большую часть времени разъезжает по миру.

Но мы то знаем, что он не всегда был таким «брюзгой». И в бурной молодости лихо бился со злодеями и спасал мир. А из последних работ актера почему бы не пересмотреть «Омерзительную восьмерку» и «Костяной томагавк».

Брюс Уиллис

Ну, и «на десерт» — самый главный спаситель мира. Его Джон Макклейн победил всех террристов, обезвредил бомбы, да и показал всем нам, каким должен быть настоящий крутой парень.

Любопытно, что в детстве Уиллис заикался. А приехав в Голливуд, хватался за любую работу лишь бы оплатить аренду жилья. А вот первой своей звездной ролью Брюс обязан собственной мужской харизме. Парень приглянулся уже известной на тот момент актрисе Сибил Шеппард. Она то и поставила продюсером сериала «Детективное агенство «Лунный свет» условие: или красавец снимается с ней, или кино не будет.

Сейчас Уиллис редко бегает на съемочной площадке с автоматом. Зачем ему это, если он — владелец собственной кинокомпании Cheyenne Enterprises, а дома его каждый вечер встречает модель Эмма Хеминг.

А кто ваш любимый герой кинобоевиков 90-х?