Как Сергей Безруков рожал вместе с женой

Зрителей и поклонников всегда интересует личная жизнь кумиров. Вот и Безруков заставил говорить о себе, женившись на Анне Матисон, — сценаристе и режиссере.

Отнеслись к этому известию по-разному. Однако сам Сергей всегда повторяет, что в 2015 году, встретив Анну, он понял, что наконец-то пришло истинное счастье.

Талантливая девушка из Иркутска

Анна родом из далекого Иркутска: там ее талант оценили с первых шагов на журналистском поприще, уже в 16 лет девушка работала внештатным корреспондентом на местном телевидении. Скоро она уже сама монтировала ролики, а потом решила получить образование во ВГИКе и уехала в Москву.

Как режиссер Анна проявила себя в фильме «Млечный путь», на съемках которого и познакомилась с известным артистом Сергеем Безруковым. Это произошло в 2015-м, а уже в следующем году стало известно о том, что они стали мужем и женой.

Тайная свадьба

Интересно, что никакой шумихи вокруг свадьбы Безрукова и Матисон не было. Пара сочеталась браком тихо, никому ничего не сообщив, даже близким друзьям. Может быть, им казалось, что присутствие третьих лиц спугнет такое долгожданное счастье?

Лишь через некоторое время поклонники смогли увидеть в сети, как выглядели молодожены на собственном бракосочетании: Анна была в красном платье, а Сергей – в синем костюме.

Рожали вместе

Спустя три месяца на свет появилась их дочь, которую назвали Машей. Безруков признавался потом, что принимал участие в родах и что впервые почувствовал себя отцом только тогда, когда взял на руки крошечную дочку.

Конечно, актер очень нервничал, — ведь рожать вместе с женой отважится далеко не каждый мужчина, очень уж это нелегкое испытание для хрупкой мужской психики. Сергей терпеливо и старательно обучался всем премудростям у медиков, а потом, на родах, не отходил от Анны ни на шаг, даже пуповину сам перевязал.

Прошло чуть больше двух лет, и семья Сергея Безрукова пополнилась еще одним малышом, — в ноябре 2018 года Анна родила мальчика, которому дали имя Степан.

Берет семью с собой в поездки

Ощутив в полной мере счастье быть мужем и отцом, Сергей Безруков старается не упустить ни минуты. Теперь его стала тяготить необходимость уезжать из дома, а ведь актерская профессия связана с постоянными разъездами.

Чтобы не разлучаться с любимыми, Безруков берет их с собой. Так, в конце сентября актер отправился в Германию, чтобы представить два своих спектакля, вместе с женой и детьми. И прежде он брал с собой крошечного Степу на творческие встречи в Сочи.

Безрукова с семьей можно часто увидеть гуляющим по улицам Москвы и посещающим культурные заведения. Теперь актер даже старается меньше работать, чтобы получить возможность уделить семье максимум внимания.

Мечтают о большой шумной семье

Как признавалась Анна Матисон, встретившись с Сергеем, они сразу поняли, что им суждено быть вместе, даже не проговаривая эту тему. Многое в их мечтах и стремлениях совпадает, — например, они оба представляют свою семью большой и шумной, хотят много детей, а также домашних питомцев, — собак и кошек, рыбок и попугаев.

Что ж, нам остается только поздравить Сергея Безрукова с днем рождения и пожелать, чтобы и в будущем они с женой во всем совпадали. Семейного счастья, здоровья и радости от общения с близкими!