«Модные показы — игра, а деньги тратит на игрушки»: как живет «самая красивая девочка мира»

Мама 6-летней Алины Якуповой рассказала корреспонденту Teleprogramma.pro, почему не побоялась отдать дочь в этот бизнес и на какие съемки никогда не согласится.

Алину называют «девочкой с кукольным лицом». А еще в свои шесть лет — она уже звезда в детской fashion-индустрии.

Впервые появившись перед фотокамерой в четыре года, она успела поучаствовать в съемках для итальянского бренда одежды Monnalisa Kids, российских Yudashkin Kids и Gloria Jeans. Украсила обложки детских журналов Instyle и Grazia…

Сейчас же крошка-блондинка уже получает за показы немалые деньги, которые тратит на игрушки.

А вот о титуле «самой красивой в мире», который получила по итогам независимого интернет-голосования, она и не знает.

«Для нее это развлечение»

«В силу своего возраста Алина не понимает всех этих титулов, — поделилась с Teleprogramma.pro мама модели Алия Якупова. — Она пришла в детский садик и сказала, что ее показывали по телевизору. Но, конечно, для нее это все больше развлечение. Так и должно быть… Я не вижу смысла делать то, что не приносит ей удовольствия. И заработанными деньгами она также распоряжается сама, покупает себе игрушки или мы куда-то идем с ней».

Алина пришла в модельное агентство PK Management в четыре года. Кстати, в эту же школу ходила и дочь футболиста Руслана Пименова — Кристина Пименова, которая долгое время тоже носила этот почетный титул — самой красивой девочки мира.

«Алине было четыре, и ей говорили все вокруг, какая она милая и очаровательная. А мои знакомые все уговаривали сводить ее на кастинг или попробовать поучаствовать в съемках, — вспоминает мама девочки. — Тогда я и начала изучать этот вопрос. Алина проучилась в агентстве несколько месяцев и ей предложили первую съемку».

Девочке понравилось. Теперь Instagram юной модели украшают десятки фотографий. Причем, каждая может с легкостью попасть на обложку глянца.

«Против того, чтобы дочь работала сутками»

Однако, есть у мамы Алины и собственные «табу»: те самые, которые она не согласится нарушить ни за какие деньги. Например, родители против того, чтобы дочь снималась в нижнем белье или вызывающей одежде.

«А зачем это? Она ребенок. Если мы и соглашаемся на съемку, то это, как правило, реклама детских вещей или каких-то проектов, которые любопытны и самой Алине, и ее сверстникам, — говорит Якупова. — И еще я всегда смотрю на тайминг мероприятия. Я против того, чтобы дочь работала сутками… Я слышала, что такое говорят про Китай. Мы там не были и не собираемся ехать в ближайшее время. Все-таки, это в первую очередь интересное времяпрепровождение для ребенка, разностороннее развитие, а не способ заработать как можно больше денег».

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Есть мечта и у самой девочки. Алина представляет себя гимнасткой, певицей и дизайнером одежды.

«Я у нее спрашиваю: «А кем ты будешь?» А она: «Хочу все и сразу». Еще мечтает, чтобы у нее появилась волшебная палочка, которая будет исполнять все ее желания. Но а они у нее пока что — детские, стандартные. Хочу куклу, хочу в парк или куда-то пойти поиграть».

Кто отбирает детей?

«Взлёты» и «поражения» бывают на конкурсах красоты, где есть победитель. Мы же такой подход категорически отвергаем, — делится с Teleprogramma.pro агент Алины Якуповой , представитель агенства PK Management Роман Кухар. — Отбор деток на то или иное мероприятие проходит путём предпочтения заказчика. Мы получаем заказ на конкретные возраст, рост и типаж. И заказчик либо сам отбирает, либо мы ему делаем подборку по его требованию и запрашиваемым параметрам модели . Как правило, это съёмки лукбуков, имиджевые. Но бывают и киношное проекты. Но и у нас со своей стороны есть определенные требования к нашим партнёрам. Все детки работают по определенному райдеру — место, время, условия, кормление, такси и так далее. Отсюда стресса нет . Если ребёнку необходимо что-то знакомое, то мама может заранее это прописать».

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Мнение психолога

«Плюсы очевидны: стремление к саморазвитию, победе, умение ставить цели и их достигать, — делится с Teleprogramma.pro психолог Ольга Крайнова. — Но есть и другая сторона вопроса, связанная с рисками. Первый, и наиболее значимый риск — это формирование у ребенка некорректной системы ценностей. Ведь что видит ребенок сразу в этом действии — это явную направленность на внешние образы, на внешнюю привлекательность, на некий идеал, которому она или он должен соответствовать. Кроме того, для достижения этого внешнего идеала используются далеко не самые подходящие для ребенка средства. Как признаются родители юных участников, зачастую детям-участникам, детям дошкольного возраста, уже делают эпиляцию рук и ног, используют косметику, довольно агрессивные средства для укладки, и даже закапывают в глаза средства, которые изменяют размер зрачка, для придания более «глубокого» взгляда. Таким образом у ребенка формируется негативный образ восприятия себя естественного, натурального, такого, какой он есть. Второй риск — это, конечно же, большие нагрузки. И самый главный вопрос, которым стоит задаться: для чего это делает тот родитель, который отдает ребенка на показы? К сожалению, часто бывает, что родитель реализовывает таким образом, собственные не состоявшиеся мечты о мире красоты и высокой моды».

А как вы считаете — стоит ли отдавать ребенка в модельный бизнес? Делитесь своими мнениями в комментариях.