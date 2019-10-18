Друг Сергея Доренко: «Его вдова растит детей и активно снимает про него фильм»

19 октября Сергею Доренко исполнилось бы 60 лет. Вспоминая в этот день великолепного журналиста, портал Teleprogramma.pro связался с близкими ему людьми.

Мы поговорили с Брониславом Виногродским, другом Сергея. Это от него ведущий ехал тем роковым вечером 9 мая, когда его не стало. Прежде всего, узнали планируется ли отмечать как-то день рождения Сергея и поддерживает ли Бронислав связь с вдовой журналиста Юлией.

«Отмечать дату собирались. Планы немного поменялись, но соберемся все равно, конечно же . Связь с Юлией, конечно, поддерживаю. Жизнь идет, дело ж такое… Что-то, как-то… Детей растит-воспитывает, ну и активно снимает про него кино. Это будет документальная лента, она и у меня брала интервью», — рассказал Виногродский.

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Также мы спросили, когда фильм будет готов и кто еще снимался в ленте.

«А я, честно говоря, не спросил. Ну, наверное, ко дню рождения и планировался. Я просто слышал, что 18 собирались в Доме журналистов сделать собирушку в его честь, но мне позвонили и сказали, что она отменилась по каким-то причинам. Надо будет связаться, уточнить. Думал, что фильм готовился к этому мероприятию. Кто еще снимался в фильме, даже не знаю… Все стало бы известно на этом мероприятии, но встречи не будет», — ответил друг Доренко.

Кроме того, он рассказал о помощи, которую оказывает Юлии:

«Мы разговариваем, и это даже не психологическая поддержка, а психоэнергетическая. По поводу того, как я буду вспоминать Сергея. А что вспоминать, когда он со мной постоянно на контакте? Я человек странный, поэтому верю, что он никуда не делся, рядышком со мной все время Сережа».

Попробовали узнать больше и у вдовы Сергея Доренко, Юлии. Ей сейчас приходится справляться не только с огромной семейной трагедией. Сергей был публичным человеком, его знали и любили миллионы. И теперь от нее ждут каких-то знаковых действий, связанных со знаменитым мужем.

Юлия пытается занять себя делами и не очень настроена говорить о своей потере.

«Понимаете… Я не планировала принимать участие ни в каких мероприятиях, так что ничего не будет. А насчет фильма, я не знаю что сказал вам Слава, я не хочу об этом говорить. Так что я не стану это комментировать», — рассказала вдова.

Напомним обстоятельства смерти Доренко

Журналист, всенародно известный комментатор и радиоведущий 9 мая ехал на встречу с сыном на своем мотоцикле. В районе улицы Земляной вал мотоцикл потерял управление из-за того, что Сергею стало плохо. Причиной потери сознания, а впоследствии и смерти, стала гемотампонада сердца. Это состояние, когда скапливающаяся в сердце кровь не дает ему полноценно сокращаться.

К гемотампонаде привела разорвавшаяся аневризма аорты, с которой Доренко боролся уже несколько лет. Усталость, адреналин и ночная дорога сыграли в этой трагедии ключевую роль. В тот день Сергей проехал на своем Triumph Bonneville больше 700 километров, преодолев расстояние до Костромы и вернувшись в Москву.

По дороге он заехал к близкому другу, китаеведу Виногродскому, где немного отдохнул, в ходе разговора посетовал на «мушек в глазах» и подскочившее давление и порассуждал с другом о смерти и бессмертии.

Сергей верил в бесконечность жизни

Сергей в одном из своих интервью четко сформулировал свою позицию по отношению к конечности или бесконечности бытия. И звучала фраза так «После смерти смерти нет». Может быть, поэтому Бронислав и говорил о том, что чувствует присутствие друга рядом.

Сергея Доренко кремировали. Его прах развеяли на памятной для него горе Митридат, а вторую половину захоронили на Аллее журналистов Троекуровского кладбища, чтобы было куда приходить людям, желающим почтить его память.