Марк Лионель, Клара и Андрей: как звезды назвали своих детей, родившихся в 2019 году

Прибавление в семействе – это огромная радость. А еще – новые заботы, среди которых есть и такая – какое имя дать малышу? Портал Teleprogramma.pro выяснил, у кого из знаменитостей родились в этом году дети и как их назвали.

По статистическим данным, самое популярное женское имя в мире – Софья. На днях стало известно, что только в 2019 году (который, кстати, еще не закончился!) в Москве появились 2400 маленьких Софий. Кроме того, стабильная популярность – у таких имен, как Мария, Анна, Александра, Полина, Виктория, Анастасия, Алиса, Елизавета и Ева.

А вот из непривычных женских имен можно отметить такие, как Есения, Лукерья, Ефросинья и даже Феофания.

Самое популярное мужское имя – Александр. За 2019 года в Москве родилось 2200 Александров. По убывающей за Александром идут Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, а также Лев и Матвей.

Как рассказали в управлении ЗАГС Москвы, 34 мальчика в столице получили недавно имя Добрыня, а 26 – Хабиб (видимо, в честь Хабиба Нурмагомедова). Есть теперь среди столичных жителей и маленький Цезарь, и даже Огнеслав.

А как назвали своих детей знаменитости, ставшие мамами и папами в 2019 году?

Мария Порошина, 45 лет – сын Андрей

В январе этого года на свет появился пятый ребенок актрисы Марии Порошиной, — после 4 дочек она, наконец, родила сына и назвала мальчика Андреем. Отец старшей дочери актрисы, Полина, — Гоша Куценко. Три девочки (Серафима, Аграфена, Глафира) родились в браке с актером Ильей Древновым.

А вот кто отец маленького Андрюши – Мария не сознается. С Древновым они развелись, и теперь актриса воспитывает детей самостоятельно.

Игорь Петренко, 41 год – дочь Ева

Пятый ребенок родился и у актера Игоря Петренко. Двое старших сыновей — Матвей и Корней — появились в браке с актрисой Екатериной Климовой. В следующем браке – с Кристиной Бродской – Игорь стал папой еще трижды: после Софии-Каролины и Марии на свет появилась маленькая Ева.

Виктория Лопырева, 35 лет – сын Марк Лионель

А вот 35-летняя телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева стала в феврале этого мамой в первый раз. У нее родился мальчик, отцом которого модель назвала бизнесмена Игоря Булатова и которому дали необычное имя Марк Лионель.

Мария Миронова, 46 лет – сын Федор

Популярная актриса решила рожать сына в Греции – она очень любит эту страну. Любит до такой степени, что даже свадьбу со своим избранником отпраздновала именно там (это ее четвертый брак).

Правда, кто стал ее мужем, Мария Миронова не признается, лишь поясняет, что этот человек не имеет никакого отношения к кино и шоу-бизнесу. Малыша решено было назвать Федором – в переводе с греческого это означает «дар Божий».

Старшему сыну Марии, Андрею Удалову, уже 27 лет.

Эммануил Виторган, 79 лет – дочь Клара

Очень противоречивые мнения вызвал у поклонников знаменитый актер Эммануил Виторган, когда стало известно о том, что он снова стал папой. У 79-летнего актера и его 57-летней супруги Ирины родилась вторая дочь, которую назвали Кларой.

Напомним, только в начале 2018 года супруги принимали поздравления в связи с рождением старшей совместной дочери, которой дали имя Этель. Ирина стала третьей женой Виторгана.

В первом браке у актера родилась дочь Ксения, во втором он стал отцом Максима – популярного сегодня артиста, бывшего мужа Ксении Собчак.

И вот в таком почтенном возрасте Эммануил Гедеонович решился сыграть роль отца еще дважды. Что ж, это решение требовало, надо полагать, большого мужества и уверенности в собственном здоровье.

Вадим Галыгин, 43 года – сын Иван

Популярный артист Вадим Галыгин стал отцом уже в третий раз. Его старшей дочери Таисии – 18, она родилась в первом браке Вадима. А второй брак принес комику уже двоих мальчишек – старшему, Вадиму, 8 лет, и вот в 2019-м у пары родился второй сын, которого решили назвать Иваном.

Поклонники юмориста убеждены: роль многодетного отца ему к лицу, и советуют не останавливаться на достигнутом.

Оскар Кучера, 45 лет – сын Марк

Актер, музыкант и ведущий Оскар Кучера в этом году стал папой уже в пятый раз. В предыдущем браке у него родился сын Александр, которому уже 15 лет. А вторая жена, Юлия, стала мамой в четвертый раз – после двоих сыновей, Александра и Данилы, и дочери Алисы, она родила любимому еще одного мальчика, которого назвали Марком.

Как признается шоумен, он не в силах расстаться с младенцем и отдает его маме только во время кормления.

Мы поздравляем всех новоиспеченных мам и пап, которые стали родителями в этом году, и желаем и родителям, и детям крепкого здоровья!