Почему Бледанс ждет Хэллоуин и как Лель издевается над сладостями 

16 октября отмечается Всемирный день продовольствия. Современный человек, живущий в любой из развитых стран, даже не представляет себе такого понятия, как «голод». Если нам и приходится ограничивать себя в еде – то только из соображений здоровья и внешнего вида.

Многие знаменитости, решив похудеть и изменив привычное питание на более здоровое и правильное, сумели добиться невероятных результатов. От каких же продуктов им пришлось отказаться?

Эвелина Бледанс: «Жирное мясо я люблю и ем!»

Мы спросили об этом известную актрису Эвелину Бледанс.

«Я вообще не люблю сладкое, ем крайне редко, — ответила Эвелина. — Бывает иногда, что хочется, но очень нечасто. Тортики и остальное сладкое я не люблю. Сахара в доме нет, сахар у нас никто не ест. Разве что где-то там на дальней полке для гостей… Чай я не пью в последнее время, кофе я никогда не пила, и соки тоже. Только вода и травяные чаи. Для подслащения могу положить мед, а могу и не положить, я уже привыкла, мне и так хорошо. А вот жирное мясо я люблю и ем. С детства это для меня ассоциация с папиными шашлыками, а шашлыки у нас в детстве были исключительно из свинины, это потом уже начались все эти дела – из рыбы, из курицы… Лучший шашлык – это свинина, замаринованная, с лучком, такая ароматная палочка шашлыка. Правда, я не покупаю свинину, но если где-то мне захотелось свиного шашлыка, — то почему бы и нет, я съем. Конечно, свинина не является для меня постоянным продуктом, вообще мы предпочитаем индейку, курицу, баранину, говядину, рыбу. Свинину и правда давно не покупали. Иногда хочется, но это буквально раз в год».

«Тыква – раз в год, на Хэллоуин»

А есть ли какие-то продукты, о которых известно, что они полезны, но вы их не любите и не едите? Тыква, например, или кабачок? – спросили мы актрису.

«С тыквой вы попали в цель, — призналась Эвелина. – Я знаю о пользе тыквенной каши и запеченной тыквы, но у нас как-то это вообще не идет. Никто у нас тыкву не ест. Ни детей я не могу заставить, ни сама не ем… Слушайте, Хэллоуин же скоро! Вот это единственный день в году, когда вырезаешь у тыквы мордочку, остается мякоть, и волей-неволей приходится ее съесть. Но это бывает раз в году!».

Катя Лель: «Сладости – откусить и положить»

Певица Катя Лель рассказала, почему она не любит сельдерей и как борется с пристрастием к сладкому:

«Сельдерей не переношу! После 5-дневного разгрузочного детокса лет 25 назад. А вот сладости очень люблю, я сладкоежка, но позволяю себе их редко-редко, и то – откусить и положить. Даже дочка так за мной повторяет: конфетку откусит – и кладет. Я люблю и шоколад, и выпечку, и вообще я сластена, но научилась дозированно это делать. А так, конечно, мамины торты… В общем, лучше попробовать, чем потом жалеть, что отказалась!».

Продолжая тему детокса, Катя пояснила, почему считает эту процедуру очень важной:

«А вообще детокс – хорошая штука, это необходимо делать, чтобы организм очищался, разгружался и обновлялся. Это просто необходимость! Чем чаще – тем лучше. Чтобы убрать вот это пристрастие к еде и чтобы перезапустить организм на новый настрой.

В последнее время я нашла хороший вариант относительно очистительного питания. Привозят домой смузи и все остальное, я просто беру это все с собой на работу, в машине очень удобно, будь то смузи, будь то еда по калориям. Это, конечно, выход для людей, которые постоянно заняты и не могут постоянно готовить и высчитывать. Зачем, когда можно все это заказать готовое?».

Ольга Картункова – отказалась от жирного и жареного — минус 60 кг

Известная своим быстрым похудением актриса Ольга Картункова рассказывала в интервью о том, что отказалась от мяса и других жирных продуктов, а также перестала жарить еду, перейдя на сыроедение и вегетарианство.

Сделать этот шаг ее вынудила травма ноги – лишний вес мешал скорейшему восстановлению, и врачи порекомендовали ей пересмотреть свои пищевые привычки, забыть о выпечке, газировке и алкоголе. Так актриса сбросила 60 килограммов!

Роза Сябитова – отказалась от соли – минус 15 кг

Когда-то при росте 155 см телеведущая и сваха Роза Сябитова весила 75 килограммов. Решив похудеть, она посоветовалась с диетологами и отказалась от сладкого и соли, а также ограничила употребление красного мяса.

Теперь Роза не ест после 18 часов, а если очень хочется перекусить – пьет кефир.

Ирина Пегова – отказалась от сладкого, жирного и жареного

Решив избавиться от лишних килограммов и вернуть себе былую стройность, актриса Ирина Пегова не стала мучить себя жесткими диетами, зная по опыту – не выдержит, сорвется. Она просто исключила из своего рациона все жареное, жирное, сладкое и мучное.

Не ест она и колбасу и прочие копчености, а вот от мяса пока не может отказаться полностью, — позволяет себе его раз в неделю, выбирая нежирные сорта. Зато у актрисы получилось почти полностью исключить из рациона соль.

Ее главные правила – порция не должна быть больше, чем помещается в сжатой ладони, питаться надо часто и понемногу, пить много воды и есть не торопясь.

А вы пробовали изменить свое питание, отказаться от каких-то продуктов, чтобы похудеть?