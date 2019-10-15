Звездные истории

Организаторы бенефиса Юрия Куклачева потребовали с журналистов 300 тысяч рублей

Накануне юбилейного вечера основателя легендарного Театра кошек его сотрудники решили продать журналистам аккредитацию на представление в Цирке на проспекте Вернадского.  

Организаторы бенефиса Юрия Куклачева потребовали с журналистов 300 тысяч рублей
Артист Юрий Куклачев. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Корреспондент портала Teleprogramma.pro позвонила организаторам эстрадно-циркового бенефиса Юрия Куклачева накануне самого вечера, который состоится 15 октября.

«У нас осталась только платная аккредитация, и то всего два места. Мы готовы вас аккредитовать на юбилей за 300 тысяч рублей, — бойко ответил молодой человек по имени Артем, представившийся помощником худрука проекта Андрея Удалова Такие у нас требования, потому что мест нет вообще! Полная аккредитация за 300 тысяч дает вам право работы в зале и за кулисами. Можем дать вам неполную аккредитацию за 100 тысяч – на интервью со звездами вечера и место для фотографа в зале» 

Артист Юрий Куклачев. Фото
Артист Юрий Куклачев. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Мы решили посмотреть на сайте, остались ли билеты накануне представления, в котором будут выступать как цирковые артисты, так и звезды эстрады – Лев Лещенко, Александр Олешко, Сергей Пенкин и другие. Оказалось, что предостаточно – в продаже около 300 билетов по цене от 2000 до 10000 рублей.  

За разъяснениями мы обратились к самому Юрию Куклачеву, которому в этом году исполнилось 70 лет. Дозвониться знаменитому дрессировщику кошек удалось лишь поздно вечером, но наш рассказ о сотрудниках-хапугах его почему-то совсем не удивил. 

«Они у меня хулиганы, да, — лишь добродушно рассмеялся Юрий Дмитриевич в разговоре с Teleprogramma.pro. – Но сами подумайте, какой смысл нам вас сейчас аккредитовывать на само представление? Надо было вам раньше на пресс-конференции приходить. Что нам это даст накануне спектакля? Билеты точно уже не поможет продать. Потому видимо так и решили… Я один этот раз спектакль сыграю, соберу друзей и все 30 лет Куклачева не было в  цирке, но не потому что я не хотел работать, а потому что чиновники меня уволили из зависти. Хотя я их кормил столько лет, собирая стадионы. Они думали, что я умру с голоду, а я создал свой театр. 15 октября мы покажем уникальное шоу – настоящий легендарный советский цирк с игровыми животными. Сыграем один раз и забудем, потому что цирк забирает столько нервов и энергии, что так можно и в ящик быстро сыграть. Долго готовился к этому представлению, входил в форму – прыгал, бегал, кошек приучал к цирку – новой для них территории» 

На вопрос, как же все-таки можно так цинично относиться к журналистам, и предъявлять им заоблачный ценник аккредитации на его представлениеКуклачев коротко резюмировал поведение своих сотрудников:

«Это ваше поколение – молодежь… Так их воспитывали… Я к этому отношения не имею и аккредитациями не занимаюсь, работаю с утра до ночи, как вы сами видите».  

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Организаторы бенефиса Юрия Куклачева потребовали с журналистов 300 тысяч рублей
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