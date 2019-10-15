Как снимается «Квартирник НТВ у Маргулиса», и сколько лет Гальцев пишет песни

Бессменный ведущий программы Евгений Маргулис рассказал нам, что порой он решается на подобные эксперименты, приглашая на программу людей, которые известны в первую очередь, как актеры, или юмористы.

«Первым, с кого мы начали, был Юрий Стоянов, которого все знают, как киноактера. И Юрка Гальцев для меня из этой же серии, ведь я знаю, как и что он пишет. Мне захотелось показать не то, какой он актер и как он здорово шутит, а то, как он пишет свои душевные песни. А музыкант он отменный! Юра рассказывал, что впервые увидел меня в 1977 году, когда был на концерте «Машины времени» в Свердловском УПИ (Уральском политехническом институте). А реальное наше знакомство произошло в 80-х, во времена его работы в «Лицедеях». Но вот так по-настоящему душевно посидели и попели песни впервые, это был настоящий кайф! Я очень доволен программой, люблю общение с умными и талантливыми людьми, поэтому в нашей программе абы кого не бывает!» — отметил Маргулис.

Неизменно, уже третий год, съемки программы проходят в большом лофте на территории бывшего Бадаевского завода. Всю же обстановку — шкафы с книгами, портрет Евгения Маргулиса, музыкальные инструменты, ковры и прочую атмосферную обстановку — хранят на складе и привозят на дни съемок. Правда, сейчас коллектив проекта находится в тревожном ожидании, так как над всеми нависла угроза потери помещения, ставшего для всей команды настоящим домом.

«Известие о том, что Бадаевский завод будут сносить, появляется не впервые. Первый раз это случилось еще 12 лет назад, когда мы снимали тут «Очень русский детектив» с Юрием Стояновым в главной роли, — делится с нами тревожными новостями режиссер программы Кирилл Папакуль. — Но потом прошли успешные переговоры рестораторов и местных дельцов, на территории появилось много клубов и ресторанов, и на время снос заморозили. Но вот сейчас нам снова объявили, чтобы мы отсняли максимально программ до ноября, потому что потом половина завода, где находится наш павильон, будет снесена. На этом месте планируется построить жилой комплекс для тех, кто работает в деловом центре «Москва-Сити». Но мы не готовы так легко расстаться с местом, где с первого дня снимались все «Квартирники». Так что сейчас пытаемся отстоять Бадаевский завод, который был построен еще в конце 19-го века. Собираем подписи, в том числе и у наших звездных гостей, в защиту завода, в Мосгордуме даже уже прошло совещание по этому поводу».

Стоит отметить, что как такового, сценария у программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» нет. По большому счету каждая программа строилась на импровизации, построенной на истории и краткой биографии героя. Редакторская группа собирает для ведущего интересные сведения о группе или музыканте, но Евгений и сам много читает о каждом госте и использует эту информацию в процессе работы.

Съемки проходят на первом этаже лофта, где перед сценой расставлены скамейки и разложены подушки для зрителей. В перерывах рулевой проекта, Евгений Маргулис, и творческая команда проводят время на втором этаже. Там располагается техническая зона, где находятся съемочная группа и режиссер, наблюдающие за процессом съемки на мониторе, выдающем картинку сразу с семи камер.

Особое место на первом этаже занимает стойка, на которой горделиво возвышается сверкающий самовар – одна из главных достопримечательностей «Квартирника». Вокруг него часто царит оживление людей с чашечками в руках, что неудивительно. Все завсегдатаи программы знают, что в самоваре находится жидкость, очень похожая цветом на чай. Но это не чай, а самый настоящий виски, которым можно подкрепиться в процессе подготовки к съемочному процессу. Кстати, самовар в программе не один, а каждый раз новый. Звукорежиссер проекта, Влад Кузнецов, работает реставратором древних самоваров, собирает их по деревням и приводит в товарный вид. И на каждый «Квартирник» он приносит новый самовар, а то и два.

Перед началом съемки режиссер Кирилл Папакуль рассаживает зрителей и дает последние наставления, когда нужно хлопать и бурно выражать эмоции, а когда хранить тишину. Первая песня исполняется дважды, и на первом дубле разрешается снимать происходящее, после чего телефоны требуют поставить на авиарежим, дабы не нарушать камерную атмосферу квартирника.

«Спрячьте ваши телефоны в сумочки или под попу, светящих экранов не должно быть!» — командует режиссер.

На съемках обычно присутствует от 150 до 200 зрителей – это друзья артистов, канала НТВ, продакшена, есть свои завсегдатаи. Вход всегда по предварительному списку, чтобы не пришло больше народу, чем может вместить помещение.

«Сегодня у нас замечательный артист, — говорит Евгений Маргулис, представляя Юрия Гальцева. — Я Юрку обожаю! I love so much (Я люблю тебя, дорогой!)». «Спасибо, я очень тронут, даже слов не могу подобрать», — смущенно улыбается Гальцев.

Как оказалось, он прибыл на съемку прямо с вокзала, буквально накануне у артиста был аншлаговый спектакль в Санкт-Петербургском Театре эстрады, художественным руководителем которого он является. Как признался Юрий Николаевич, в Москву он приехал с температурой и простудой, вследствие чего гримерам пришлось особенно часто выбегать на сцену, чтобы промокнуть пот с лица. В целом же артистов перед съемкой практически не гримируют, максимум — слегка припудривают от блеска.

«Свою первую песенку я написал лет в 12–13, помню, что просидел на кухне всю ночь, складывая рифмы, — делился воспоминаниями Гальцев. — А в семь утра зашел папа и удивленно спросил: «Юра, что происходит? Ты что, не ложился спать?» Я гордо прочитал ему сочиненное стихотворение, на что папа восхищенно произнес: «У тебя есть дар, не бросай это занятие!» С тех пор так все и закрутилось, пишу много, но показываю, в основном, только родным и близким. И сам очень люблю слушать, на моей кухне кто только не пел!»

Также Юрий Николаевич рассказал о том, как получил свое имя по разнарядке и почему мечтал в детстве стать космонавтом.

«Мама родила меня 12 апреля 1961 года, и в этот же день в палату пришла врач и сказала «Рая, сегодня необычный, исторический день. Наш первый космонавт Юрий Гагарин полетел в космос. И вот, нам пришла разнарядка… Вы же не будете против, чтобы ваш сын носил имя Юра?» — рассказал со смехом артист. — А мама была такая измученная после родов, что у нее и сил говорить не было. Я родился пятикилограммовым, да она меня еще и носила беременная 10 месяцев — таких случаев один на миллион! В общем, она врачихе кивнула из последних сил, и назвали меня Юрой. Это я знаю с маминых слов, но вот что я помню сам, так это то, как мама с папой рыдали на кухне в день, когда погиб Юрий Гагарин. И вместе с ними горько ревел шестилетний я, твердо решив, что буду космонавтом. Гагарин всегда оставался со мной, его портрет висел у нас дома на видном месте и кочевал со мной по всем квартирам».

Далее артист открыл еще одну забавную тайну, о которой до сих пор знали только самые близкие его друзья.

«Женя, видимо, тут у тебя действительно какое-то особенное место, намоленое… Я еще никогда не был так откровенен, — воскликнул в какой-то момент Юрий Николаевич. — Что ж, расскажу тогда, почему я не стал летчиком, как мечтал. После восьмого класса я поступал в Тамбовское высшее военное авиационное училище. А там в то время был конкурс 25 человек на место. Парень я был рослый, занимался спортом, легко прошел все медкомиссии и остался последний врач — лор. Пожилая врачиха спросила мое имя и велела открыть рот. Засунула мне какую-то штучку, что-то там померила и вынесла вердикт: «Юрочка, родненький, вам нужно забыть про профессию летчика». Объяснила, что у меня какое-то неправильное строение гортани, что в амуниции летчика на высоте 10–15 метров, некая «мандула» не будет пропускать воздух и я попросту помру. В общем, это была катастрофа, две недели я бился в рыданиях, ведь меня уже вся родня с маршем проводила в космонавты… »

Программа с Юрием Гальцевым выйдет в эфир канала НТВ в ноябре. В ней прозвучит два десятка песен, среди которых «Ух-ты, мы вышли из бухты», «По улице Перовской, иду я с папироской», «Осень», «Пригласи меня на танец», «Домик», «Середина лета», «Девочка в розовом сарафане», будут даже песни на стихи поэта Саши Черного.

«Программа с Юрием Гальцевым получилась практически идеальным «Квартирником НТВ у Маргулиса», ведь у нас не радио, и важна не только музыка, но и разговоры, — поделился с нами впечатлением Кирилл Папакуль. — Сегодня у нас в гостях был идеальный артист разговорного жанра, поэтому было интересно, музыкально и прозвучало множество забавных историй. Никаких табу, запрещенных тем и слов у нас в программе нет. На днях была группа «Нервы», солист которой залез на барный стул и сделал в прыжке обратное сальто. Мы даже не успели его предупредить, что скорой за кулисами у нас нет. Слава богу, все обошлось разбитыми коленками».

А вы смотрите по субботам в полночь выпуски «Квартирника НТВ у Маргулиса»?