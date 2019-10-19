Звездные истории

За сколько Бузова, Пугачева и другие звезды покупают у авторов свои хиты

Бузова, например, главные хиты купила за «копейки».

За сколько Бузова, Пугачева и другие звезды покупают у авторов свои хиты
Недешевый автор, рэпер ST (Александр Степанов), просто подарил Бузовой хит «Мало половин». Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Золотое правило эстрады гласит: нет хита — нет звезды. Как только у артиста появляется песня, которая начинает звучать из всех утюгов, он тут же становится востребованным и на ТВ, и на корпоративах. А так как пишут себе песни немногие, большинству певцов и певиц приходится музыку покупать. Сколько стоит шлягер? Авторы определяют ценник по-разному: суперзвезде или товарищу могут сделать скидку, а другим заломить в два раза дороже. Но у любого вопроса есть своя цена, и мы ее выяснили.

Ольга Бузова — от 200 тыс. руб.

Певица, телеведущая Ольга Бузова. Фото
Певица, телеведущая Ольга Бузова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Главные хиты Оля купила за «копейки». Автором слов и музыки песен Бузовой «Хит-парад», «Привыкаю», «Неправильная», «Под звуки поцелуев», «Wi-Fi» стал Паша Климат (он же Павел Кирбаба) из Киева. Он пишет также для Елены Темниковой, Джигана и других артистов. Цены за его композиции стартуют от 200 тысяч рублей. Оле вообще везет: недешевый автор, рэпер ST (Александр Степанов), просто подарил Бузовой хит «Мало половин» — так его впечатлила история развода ведущей «Дома-2». Ну а за другие песни, написанные рэпером, Оля платит примерно по полмиллиона.

Валерия, Лолита, Светлана Лобода, Алла Пугачева — от 500 тыс. руб.

Певица Алла Пугачева. Фото
Певица Алла Пугачева. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Модный автор Артем Иванов пишет и для Светланы Лободы, и для Лолиты — его услуги в среднем стоят 500 тысяч рублей за одну композицию. Такие же расценки у одного из самых актуальных сейчас сонграйтеров Натальи Касимцевой, которая живет в Волгоградской области. Это она написала главный хит Максима Фадеева и Наргиз «Вдвоем». Касимцева писала хиты Валерии, Стасу Михайлову, Алле Пугачевой.

Сергей Лазарев, Дмитрий Билан, Полина Гагарина — 700 тыс. — 1,5 млн руб.

Певец Дима Билан во время выступления на концерте. Фото
Певец Дима Билан во время выступления на концерте. Фото: КП/Тимофеева Ксения

У известных артистов есть любимые авторы. Чаще всего такие авторы работают в ценовом диапазоне от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. Но если очень известный композитор (например, Максим Фадеев) или поэт (скажем, Лариса Рубальская) пишут для не очень известного артиста, то могут запросить не меньше $50 тысяч (3 243 000 руб.).

Кстати

Авторские отчисления (роялти) — до 500 тысяч рублей в год

Роялти, или авторские отчисления, — это ежемесячное вознаграждение за использование музыки, текстов и других видов интеллектуальной собственности. Если авторские права создателями песни никому не проданы, то композитор и автор текста ежемесячно будут получать роялти за использование своего детища на концертах, в телепередачах, рекламе, на радиостанциях. Если песня стала хитом и звучит везде и всюду, то авторских может накапать до полумиллиона рублей за год.

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Алла ПугачеваВалерияДима БиланЛолитаОльга БузоваПолина ГагаринаСветлана ЛободаСергей Лазарев
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За сколько Бузова, Пугачева и другие звезды покупают у авторов свои хиты
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