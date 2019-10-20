Как выглядит новая возлюбленного экс-мужа Лолиты и чем она занимается

55-летняя Лолита Милявская еще летом рассталась со своим пятым мужем, 44-летним тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Дмитрий сам был инициатором расставания с певицей. Но только сейчас стало известно, к кому ушел Иванов.

«Чувства куда-то ушли»

Если для тренера по сквошу брак с Лолитой был вторым, то для Милявской — пятым! Артистка и спортсмен поженились весной 2010 года и сразу же после брака подписали у нотариуса соглашение. «По условиям брачного договора мы возвращаемся к тому, что у него было до брака. Имущество остается за его хозяином. Исключение составляют официально сделанные подарки», — с помощью подобных формулировок Лолита застраховалась от нежелательных финансовых последствий возможного расставания.

Такой предусмотрительный шаг певица сделала не случайно: она зарабатывала намного больше избранника, пара жила в доме Лолиты, отдыхала в ее заграничных апартаментах. Когда муж объявил Милявской о том, что им нужно пожить отдельно, она переживала и не теряла надежды, что все еще может наладиться. Оба супруга уверяли, что измен не было, просто «чувства куда-то ушли». Первое время Лолита думала, что сможет вернуть мужа, ведь они столько пережили вместе. Одна нервотрепка с сектой чего только стоит! Напомним, Милявская вытащила Иванова из некоей организации, где с помощью тренингов ему промывали мозги и выманивали деньги.

Однако прошло лето, и вот уже середина осени, а пара так и не воссоединилась. Более того, на прошлой неделе появились весьма пикантные детали личной жизни тренера по сквошу.

Родина моя — Белоруссия

Стало известно, что Дмитрий Иванов проводит время в объятиях весьма привлекательной особы, которая моложе Лолиты на 15 лет. Тренера застукали с новой избранницей на свадьбе его друга, и, по слухам, эти отношения начались еще во время совместной жизни с Милявской. Избранница Иванова — косметолог Ольга Кулиева. Женщина, как и Иванов, родом из Белоруссии, но давно живет в Москве. Ольга — дама не только красивая, но и обеспеченная, владеющая студией красоты.

Кулиева воспитывает 14-летнюю дочь от предыдущих отношений, а у Иванова, кстати, тоже есть 23-летняя дочь Настя от первого брака.

До того как появились новости о подруге-косметологе, Милявская общалась и даже периодически встречалась с Дмитрием. Теперь она подкалывает бывшего мужа: мол, на свидания с новой пассией он ходит в обновках, купленных когда-то заботливой женой. Обида, ревность, а может, уже и безразличие? Кто знает — чувства творческого человека непредсказуемы, а эмоции переменчивы.

Пока же Лолита заботится о дочери — Ева живет в Киеве с бабушкой и учится на филфаке университета. Также артистка с головой ушла в работу. У певицы в разгаре гастрольный тур, и шумиха с мужем подогревает интерес зрителей к ее персоне.