Сергей Семак во второй раз женился на своей супруге Анне: как это было

43-летний Сергей Семак, который минувшей весной привел питерский «Зенит» к золотым медалям, в этот раз смог удивить общественность не только смелыми тренерскими решениями. На прошлой неделе в Италии близ озера Комо Сергей Богданович устроил грандиозный праздник, сыграв свадьбу со своей 38-летней супругой Анной. Оказывается, пара по инициативе Анны больше полугода жила раздельно. И вот Семаки воссоединились, да еще устроили по этому поводу шикарное торжество.

Многодетная свадьба

Из России на церемонию прибыли 30 гостей. Жених и невеста арендовали виллу на берегу озера, а церемония, во время которой молодожены произносили клятвы верности, прошла на улице, где была установлена арка из живых цветов.

Удивительно, но факт — у этой пары 7 общих детей (одного ребенка они взяли из детского дома), кроме того, у Сергея есть сын (а у Анны — дочь) от предыдущих отношений. «Детей больше, чем взрослых!» — хохотала на свадьбе одна из подружек невесты, Светлана Бондарчук. Кстати, младшие дети выполняли на церемонии важную функцию — осыпали путь мамы к алтарю лепестками цветов.

В целом для пары в этот день все было как в первый раз: Анна щеголяла в шикарном белом платье с фатой и диадеме из драгоценных камней, бросала в толпу подружек букет невесты, жених, разумеется, нервничал, но не спасовал, когда настало время традиционного танца молодых.

И все же многих мучил вопрос: почему вообще случился этот праздник? Некоторые посчитали, что пара официально разводилась и вот теперь случилось красивое воссоединение. Но так ли это на самом деле?

Заоблачное предложение

Как выяснилось, официального развода в загсе все же не было. Просто с ноября прошлого года и до июня 2019-го супруги по инициативе Анны жили раздельно. В отношениях, с ее точки зрения, случился кризис, поэтому она предложила Сергею именно с помощью раздельного проживания его преодолеть. Семак прислушался к жене и дал ей время подумать, к чему женщина и приступила, путешествуя в одиночестве и занимаясь поисками себя. А потом Сергей поймал момент и завоевал непокорную Анну вновь. Это случилось 1 июня: Аня дремала в самолете по пути в Милан, где она собиралась дописать свою книгу, как вдруг по громкой связи заговорил пилот, причем голосом, подозрительно похожим на голос ее мужа. Вскоре сомнений не осталось — говорил Сергей, решивший в присутствии всех пассажиров задать своей возлюбленной важнейший для любой женщины вопрос: «У нас уже семеро детей, но сегодня я хочу сделать своей любимой официальное предложение. Анна, ты выйдешь за меня замуж?» Под грохот аплодисментов, которыми пассажиры наградили романтичного тренера, Сергей опустился на колено возле кресла Ани и протянул ей коробочку с красивым кольцом.

Для кого-то эта история покажется глупой игрой двух взрослых и обеспеченных людей, у которых есть возможность отгулять свадьбу за границей хоть сто раз (по самым скромным оценкам, подобное торжество с учетом доставки гостей тянет на 15 — 20 миллионов рублей). Но для Ани действительно было важно начать все с чистого листа: «Мы приняли осознанное решение пожениться во второй раз, снова выбрав друг друга, чтобы учиться делиться искренностью, вместе расти, вместе радоваться. Я сказала да не потому, что мой парень — тренер «Зенита» или отец наших семерых детей, а потому что масштаб личности этого человека не знает границ».

Анна Семак известна своими философскими рассуждениями, зарисовками и историями из собственной жизни — всем этим она делится в Инстаграме. О смысле второй свадьбы с Сергеем она написала так: «Два последних дня перед свадьбой я провела одна — прошла пешком больше двадцати километров, погрузившись в глубокие размышления, как будто до последнего оставляя себе мысль, что моя свободная воля не зависит ни от дат, ни от потраченных на торжества усилий — могу и передумать. Может передумать Сергей. Важно, что это решение стало для нас обоих осознанным, зрелым. Взяв за точку отсчета наших новых отношений первое июня 2019 года, я анализировала все, что с нами произошло девятнадцатью годами ранее: как изменились мы, наши чувства, отношение к жизни, друг к другу.

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Я благодарна судьбе за этот тяжелый отрезок моей внесемейной жизни, который позволил мне выйти из собственного тела и поменять точки зрения, помог вылупиться из яйца, в котором я долгие годы пряталась, не желая брать на себя ответственность, взрослеть… Я благодарна мужчине, который, стоя в стороне, терпеливо ждал, не теряя надежды, что однажды мы снова будем вместе… Я не могла ему не поверить — он человек, у которого слова никогда не расходятся с делом…»

Время, проведенное без Сергея, действительно не прошло для Анны даром — она начала фотографировать, играть на гитаре, петь, открыла ресторан на Бали и стала совладелицей бренда одежды… Она почувствовала важную для себя автономность и смогла заново начать отношения с мужем. Аня считает, что теперь в их отношениях — только доверие и никаких ссор.

Конечно, попробовать такую дорогую «таблетку» от семейных проблем могут немногие, но в данном случае дело не только и не столько в путешествиях и дорогих увлечениях, которые помогли Анне прийти в себя. Пример Семака и его супруги доказывает, что в случае серьезного семейного кризиса развод — далеко не единственное и уж точно не самое правильное решение.