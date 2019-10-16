Звездные истории

Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну

Оперному исполнителю 16 октября исполнилось бы 57 лет.

Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну
Вдова Дмитрия Флоранс, его дети Максим и Нина, его родители Александр Степанович и Людмила Петровна на открытии памятника артисту в Красноярске. Фото: Инстаграм

Дмитрий Хворостовский скончался два года назад. Его вдова, швейцарская певица и актриса Флоранс Илли-Хворостовская, до сих пор не смирилась с потерей — носит обручальное кольцо на цепочке на шее, периодически прослушивает аудиосообщения от мужа и пересматривает фотографии. Друзья часто говорят 49-летней Флоранс, что Дмитрий стал ее ангелом-хранителем, на что женщина реагирует так: «Может быть, но, если человека физически нет рядом со мной, это мне не очень помогает…»

Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому в Красноярске. Фото
Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому в Красноярске. Фото: КП/Ленц Мария

Флоранс старается не поддаваться депрессии: «Он говорил: «Жизнь продолжается. Ты молодая и красивая, должна жить и радоваться, найти мужчину, который бы тебя любил и уважал…» Мужчину она не нашла, но забот и так хватает. Флоранс не только воспитывает своих наследников, 16-летнего Максима и 12-летнюю Нину, но и опекает детей мужа от предыдущего брака (Светлана Хворостовская умерла в 2015-м). В этом году близнецам Даниле и Александре стукнуло 23, и Флоранс присутствовала на вручении им дипломов Ноттингемского университета.Также она участвует в благотворительных проектах, которые поддерживал ее муж. Один из них — концерт «Хворостовский и друзья — детям» с участием Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова и других звезд, который скоро пройдет в Москве.

Недавно Флоранс, которая с Максимом и Ниной живет в Лондоне, побывала с детьми на родине Хворостовского в Красноярске, где был открыт памятник артисту — монумент установили на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств, где учился легендарный баритон. Но если расходы на памятник в Красноярске взяла на себя администрации края, то ради московского памятника, открытие которого запланировано на 16 октября, родителям Дмитрия пришлось продать недвижимость. Папа Дмитрия Хворостовского Александр Степанович рассказывает: «Перед смертью Дима подарил нам квартиру в Москве, которую он получил в наследство от своего менеджера Елены Недосекиной. Деньги от ее будущей продажи должны были пойти на лечение, но он через три месяца умер. Квартира осталась, и когда возник вопрос с памятником в Москве, мы решили ее продать. Дима знал, что мы не истратим деньги на себя, он как бы оставил деньги на памятник, мы так это поняли…»

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Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну
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