Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну

Дмитрий Хворостовский скончался два года назад. Его вдова, швейцарская певица и актриса Флоранс Илли-Хворостовская, до сих пор не смирилась с потерей — носит обручальное кольцо на цепочке на шее, периодически прослушивает аудиосообщения от мужа и пересматривает фотографии. Друзья часто говорят 49-летней Флоранс, что Дмитрий стал ее ангелом-хранителем, на что женщина реагирует так: «Может быть, но, если человека физически нет рядом со мной, это мне не очень помогает…»

Флоранс старается не поддаваться депрессии: «Он говорил: «Жизнь продолжается. Ты молодая и красивая, должна жить и радоваться, найти мужчину, который бы тебя любил и уважал…» Мужчину она не нашла, но забот и так хватает. Флоранс не только воспитывает своих наследников, 16-летнего Максима и 12-летнюю Нину, но и опекает детей мужа от предыдущего брака (Светлана Хворостовская умерла в 2015-м). В этом году близнецам Даниле и Александре стукнуло 23, и Флоранс присутствовала на вручении им дипломов Ноттингемского университета.Также она участвует в благотворительных проектах, которые поддерживал ее муж. Один из них — концерт «Хворостовский и друзья — детям» с участием Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова и других звезд, который скоро пройдет в Москве.

Недавно Флоранс, которая с Максимом и Ниной живет в Лондоне, побывала с детьми на родине Хворостовского в Красноярске, где был открыт памятник артисту — монумент установили на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств, где учился легендарный баритон. Но если расходы на памятник в Красноярске взяла на себя администрации края, то ради московского памятника, открытие которого запланировано на 16 октября, родителям Дмитрия пришлось продать недвижимость. Папа Дмитрия Хворостовского Александр Степанович рассказывает: «Перед смертью Дима подарил нам квартиру в Москве, которую он получил в наследство от своего менеджера Елены Недосекиной. Деньги от ее будущей продажи должны были пойти на лечение, но он через три месяца умер. Квартира осталась, и когда возник вопрос с памятником в Москве, мы решили ее продать. Дима знал, что мы не истратим деньги на себя, он как бы оставил деньги на памятник, мы так это поняли…»