Звездные истории

Малахов показал редкие кадры с Киркоровым в плавках

Уникальные видео из гастролей артистов телеведущий представил в передаче «Привет, Андрей!».

Малахов показал редкие кадры с Киркоровым в плавках
Филипп Киркоров. фото: globallookpress.com

Андрей Малахов по выходным собирает звезд в своем шоу «Привет, Андрей!», где артисты рассказывают интересные истории их своей жизни и делятся воспоминаниями. Очередной выпуск передачи был посвящен культурному фонду «АРТЭС». Вспомнить свою молодости пришли в студию Валентин Юдашкин, Владимир Винокур, Надежда Бабкина и даже Филипп Киркоров.

Винокур пришел вместе со Львом Лещенко. Они рассказали о своей многолетней дружбе и первых гастролях. Как оказалось, с ними часто часто ездили не только их коллеги юмористы, но и певцы. Малахову удалось найти уникальные кадры 1996 года, которые были сделаны во время тура по Волге. На видео артисты за несколько часов до выступления катаются на яхте и купаются. Сначала в воде оказывается Игорь Николаев, а потом решается искупаться и Киркоров. При этом он облачен в полосатые трусы и футболку.

«Какие у вас трусики, Филипп. Сексуальные…», — комментирует за кадром Наташа Королева. А певец не спешит окунаться, так как вода холодная. Сама Королева в бикини тоже спускается в реку, как и Анжелика Варум. Ее точеная фигура подчеркнула закрытым купальником.

Как оказалось, тогда на пляже звезды сыграли в игру «Крокодил». Королева не смогла показать слово «колорит» так, чтобы коллеги его отгадали. А вот Филипп Бедросович справился со своей задачей. Примечательно, что все на видео запечатлены молодыми, Включая Льва Лещенко и Леонида Агутина. телеведущий предложил гостям в студии вспомнить былое. Прямо во время съемок передачи звезды снова сыграли в «Крокодила».

К слову, много внимания во время эфира было уделено Валентину Юдашкину. В 90-х именно он шил костюмы для звезд. Знаменитый концертный наряд Киркорова с зелеными перьями создал именно Юдашкин. Сейчас костюм находится в музее, но Малахову удалось на время взять его и показать зрителям.

Киркоров примерил костюм. фото
Киркоров примерил костюм. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
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Владимир ВинокурНаташа КоролеваПрограмма "Привет Андрей!"Филипп Киркоров
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Малахов показал редкие кадры с Киркоровым в плавках
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