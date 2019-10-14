Экс-король Малайзии мог бросить Воеводину после «слива» свадебных фото из России

Когда новость о королевском приёме в Москве попала в Сеть, Мухаммаду V открылась страшная правда о прошлом его супруги.

Счастливая семейная жизнь русской красавицы Оксаны Воеводиной (Горбатенко) и тогда еще действующего короля Малайзии Мухаммада V начала разваливаться, едва начавшись. С декабря 2018 года Оксана, она же Рихана, не видела своего мужа, более того, его ни разу не видел даже маленький Леон, появившийся на свет 21 мая.

В Малайзии о скандале в семье Мухаммада V пишут не так уж много, потому что дворец султана не делится подробностями и не балует СМИ какими-либо заявлениями по этому поводу. И лишь сама Оксана, которая этой весной завела себе новую страницу в Instagram, периодически выдает посты, заставляющие дворец султаната Келантан возмущаться и всё опровергать.

Причиной развода между обладательницей титула «Мисс Москва-2015» и Мухаммадом V во дворце назвали сомнения экс-короля в том, что именно он является отцом ребенка Оксаны. Но, возможно, это лишь одно из следствий, а на самом деле началось всё с другого.

«Тайная» свадьба шокировал Малайзию

Русская модель и король Малайзии, вступивший на престол в 2017 году, познакомились в 2017 году в Европе. Они начали общаться и вскоре монарх, уговоривший ее отказаться от продолжения модельной карьеры в Нью-Йорке, сделал Оксане предложение, от которого было невозможно отказаться – стать его женой. Женой настоящего короля.

Сложно себе представить, чтобы иностранка, да еще и представительница другой веры, вошла в королевскую семью, а потому в апреле 2018 года Оксана Воеводина приняла ислам и получила мусульманское имя Рихана. Еще через два месяца она и Мухаммад V поженились по мусульманским традициям.

Девушка находилась уже на четвертом месяце беременности, когда всё же уговорила своего 49-летнего супруга исполнить ее мечту и сыграть настоящую королевскую свадьбу в России. 22 ноября в концертном зале Barvikha Concert Hall прошел действительно шикарный свадебный прием. На нем, как и полагается, не было алкоголя, но зато были известные гости, а также танцоры, акробаты, фокусники, и поющие артисты — Тимати, Ирина Дубцова и Полина Гагарина.

Вечеринка, как надеялся король, будет приватной и в Малайзии никто о ней не узнает. Но внезапно всё пошло не по плану – кадры с праздника просочились в соцсети и в СМИ, запустив цепь событий, результатом которых стало расставание Оксаны-Риханы с мужем и отречение монарха от престола.

Воеводина: «Как может вечеринка с 200 гостями быть частной?»

О свадьбе и том, что фото и видео с мероприятия в Москве стали достоянием общественности, до сих пор спорят простые малайцы, продолжающие следить за этой историей. Отвечая комментаторам на своей странице в Instagram, сама Оксана уверяет, что сперва о «тайном» празднике речи не шло.

«Мой муж обещал провести официальное мероприятие, но за неделю до этого сказал, что нужно сделать его частным. Но как оно могло быть частным после того, как были приглашены 200 человек…», — жалуется несостоявшаяся королева Малайзии.

Удивляет людей и тот факт, что в России влюбленные свадьбу «отгрохали», а в Малайзии, которую происходящее напрямую касалось, даже скромного застолья по этому поводу не было. Сама Оксана утверждает, что торжество всё же имело место, но его сделали закрытым.

«7 июня 2018 года состоялся прием в Малайзии», — пишет она.

А народ не верит. Ведь даже их мусульманскую церемонию вступления в брак подтверждает только сделанное Воеводиной селфи.

«Была только фотография молодоженов, только одно селфи. Никаких гостей не было, только они. Имам, два свидетеля-мусульманина, Оксана и султан Келантана, вот и все, никакой тайной свадьбы. Потом она приехала в Россию, организовала большую свадьбу, а фотографии затем попали в прессу без ведома султана», — пишет неизвестный комментатор и клянется, что «информация на 100% правдива».

Жена султана сама спровоцировала интерес к своему прошлому

Возможно, если бы наша героиня отказалась от идеи праздновать свадьбу в российской столице, сейчас она могла жить со своим малазийским супругом в любви и согласии, а у малыша Леона был бы отец. По одной из версий, именно новость о торжестве поистине королевского размаха стала причиной того, что журналисты полезли в прошлое Оксаны и откопали там ее главный секрет — историю с участием в реалити-шоу «Каникулы в Мексике».

Если это правда, тогда становится понятно, почему вскоре после возвращения вместе с мужем в Малайзию беременная Оксана внезапно улетела обратно в Москву — не исключено, что Мухаммад V сам попросил её уехать и больше не показываться ему на глаза.

Решила разорить султанат Келантан?

Между тем, за время, проведенное рядом с бывшим малазийским королем, модель успела привыкнуть к хорошей жизни. По словам адвоката Ко Тиен Хуа, в последние месяцы муж выделял ей около 20 000 долларов на медицинские расходы, связанные с ведением беременности, и прочие нужды.

После расставания ее тоже не бросили — королевский дворец предложил ей приличное содержание только за то, что она уйдет в тень и не станет общаться с журналистами. Но она отказалась и начала готовить почву для получения более серьезных денег. Сначала у нее появился аккаунт в Instagram, за короткое время набравший более полумиллиона подписчиков, затем она принялась рассказывать в нем очень интересные подробности из жизни султана. К примеру, мы узнали о том, как они познакомились, и о том, что у Мухаммада V после первого официального брака был еще один — с женщиной из Чехии.

Когда интерес к персоне Воеводиной достиг максимального уровня, молодая мать дала интервью британскому изданию Daily Mail, судя по всему, не бесплатно. Материалы со свадьбы, кстати, тоже не пылились на полке. Гулять так гулять, как говорится. С разрешения Оксаны фотографии и видео были использованы номинированы на премию «Событие года 2018» и победили в номинации «Королевская свадьба года».

Оксана заявила, что, раз уж так сложились обстоятельства, она собирается сама обеспечивать сына, в частности, заниматься маркетингом и вести бизнес. Впрочем, как писало одно из изданий, на помощь бывшего мужа она тоже рассчитывает. Источники, близкие к султану, утверждают, что она требует у экс-короля на содержание ребенка почти 30 000 долларов в месяц, а также хочет получить квартиру в Москве и домик в Лондоне стоимостью более 640 000 долларов.

Малайцы, между тем, уверены, что таких денег у султана просто нет, и страна столь громадных расходов на экс-супругу экс-короля просто не потянет.

«Если в статье говорится правда, то поймите: вы хотите получить желаемое за счет всех келантанцев, включая тех, кто полностью вас поддерживал. И, если Леон на самом деле принц Келантана, представьте, что ваш сын подумает о своей матери, когда он вырастет…», — взывают к совести Оксаны граждане страны.

Сейчас Оксана живет в съемной квартире в Москве, ездит на подаренном мужем автомобиле Porsche Cayenne и вновь появляется на конкурсах красоты, правда, теперь уже как член жюри. Портал Teleprogramma.pro продолжает следить за развитием событий.

А как вы считаете, удастся ли Воеводиной и экс-королю достичь взаимопонимания и будет ли Мухаммад V принимать какое-то участие в жизни Леона?