Наряды беременных звезд на красной дорожке: кто круче?

36-летняя Энн Хэтэуэй появилась на премьере картины «Современная любовь» в Нью-Йорке в платье с весьма откровенным декольте.

Элегантно выглядеть актрисе не помешал даже выпирающий «беременный» животик. Впрочем, Энн – далеко не единственная из селебрити, кто, ни капли не стесняясь «интересного положения», выходит под прицелы камер папарацци, демонстрируя ослепительную улыбку будущих мам.

Эмили Блант – сама элегантность!

Звезда фильмов «Девушка в поезде» и «Мэри Поппинс возвращается» давно известна своим изысканным вкусом. Ее «беременный» наряд – верх совершенства.

Блейк Лайвли – счастливая и лучезарная

Ее улыбка, кажется, становится все лучезарнее, а выпирающий животик нисколько не мешает выглядеть истинной кинозвездой – шикарной и недоступной, счастливой и светящейся. Эта красотка умеет подбирать наряды.

Анджелина Джоли – и она еще собой недовольна!

Сегодняшний символ Голливуда – красавица Анджелина Джоли – похоже, никогда не выглядит плохо. Вот и в «интересном положении» ее лицо умело накрашено, а черный наряд облегает животик ровно настолько, насколько это выглядит красиво.

И при этом актриса утверждает, что ей постоянно приходится бороться с низкой самооценкой!

Кира Найтли – самая солнечная

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что ярко-желтый цвет очень к лицу брюнетке Кире Найтли!

Миранда Керр – хоть в цветочек, хоть в полосочку!

Австралийская супермодель, известная как одна из бывших «ангелов» бельевого бренда Victoria’s Secret, Миранда Керр в любом наряде буквально излучает позитив.

Бейонсе – во всех ты, душенька, нарядах хороша!

Роскошная фигура Бейонсе, похоже, становится только прекраснее во время беременности. Певица выглядит настоящей королевой – гордо несущей свой живот и наслаждающейся своим положением.

А вам какие образы беременных звезд кажутся самыми стильными и удачными?