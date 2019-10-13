Звездные истории

Наряды беременных звезд на красной дорожке: кто круче?

36-летняя Энн Хэтэуэй появилась на премьере картины «Современная любовь» в Нью-Йорке в платье с весьма откровенным декольте.

Наряды беременных звезд на красной дорожке: кто круче?
Знаменитости, выставляющие беременный живот напоказ. Фото: Инстаграм

Элегантно выглядеть актрисе не помешал даже выпирающий «беременный» животик. Впрочем, Энн – далеко не единственная из селебрити, кто, ни капли не стесняясь «интересного положения», выходит под прицелы камер папарацци, демонстрируя ослепительную улыбку будущих мам.

Энн Хэтэуэй. Фото
Энн Хэтэуэй. Фото: Инстаграм

Эмили Блант – сама элегантность!

Эмили Блант на церемонии вручения «Оскара» в 2016 году. Фото
Эмили Блант на церемонии вручения «Оскара» в 2016 году. Фото: Инстаграм

Звезда фильмов «Девушка в поезде» и «Мэри Поппинс возвращается» давно известна своим изысканным вкусом. Ее «беременный» наряд – верх совершенства.

Блейк Лайвли – счастливая и лучезарная

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото: Инстаграм

Ее улыбка, кажется, становится все лучезарнее, а выпирающий животик нисколько не мешает выглядеть истинной кинозвездой – шикарной и недоступной, счастливой и светящейся. Эта красотка умеет подбирать наряды.

Анджелина Джоли – и она еще собой недовольна!

Анджелина Джоли прекрасна всегда, и умело подчеркивает это своими нарядами. Фото
Анджелина Джоли прекрасна всегда, и умело подчеркивает это своими нарядами. Фото: Инстаграм

Сегодняшний символ Голливуда – красавица Анджелина Джоли – похоже, никогда не выглядит плохо. Вот и в «интересном положении» ее лицо умело накрашено, а черный наряд облегает животик ровно настолько, насколько это выглядит красиво.

Анджелина Джоли. Фото
Анджелина Джоли. Фото: Инстаграм

И при этом актриса утверждает, что ей постоянно приходится бороться с низкой самооценкой!

Кира Найтли – самая солнечная

Кира Найтли. Фото
Кира Найтли. Фото: Инстаграм

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что ярко-желтый цвет очень к лицу брюнетке Кире Найтли!

Миранда Керр – хоть в цветочек, хоть в полосочку!

Миранда Керр. Фото
Миранда Керр. Фото: Инстаграм
Миранда Керр. Фото
Миранда Керр. Фото: Инстаграм

Австралийская супермодель, известная как одна из бывших «ангелов» бельевого бренда Victoria’s Secret, Миранда Керр в любом наряде буквально излучает позитив.

Бейонсе – во всех ты, душенька, нарядах хороша!

Бейонсе. Фото
Бейонсе. Фото: Инстаграм
Бейонсе. Фото
Бейонсе. Фото: Инстаграм

Роскошная фигура Бейонсе, похоже, становится только прекраснее во время беременности. Певица выглядит настоящей королевой – гордо несущей свой живот и наслаждающейся своим положением.

А вам какие образы беременных звезд кажутся самыми стильными и удачными?

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Тэги:

Анджелина ДжолиБейонсеБлейк ЛайвлиКира НайтлиМиранда КеррЭмили Блант
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Наряды беременных звезд на красной дорожке: кто круче?
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