Наряды беременных звезд на красной дорожке: кто круче?

Элегантно выглядеть актрисе не помешал даже выпирающий «беременный» животик. Впрочем, Энн – далеко не единственная из селебрити, кто, ни капли не стесняясь «интересного положения», выходит под прицелы камер папарацци, демонстрируя ослепительную улыбку будущих мам.
Эмили Блант – сама элегантность!
Звезда фильмов «Девушка в поезде» и «Мэри Поппинс возвращается» давно известна своим изысканным вкусом. Ее «беременный» наряд – верх совершенства.
Блейк Лайвли – счастливая и лучезарная
Ее улыбка, кажется, становится все лучезарнее, а выпирающий животик нисколько не мешает выглядеть истинной кинозвездой – шикарной и недоступной, счастливой и светящейся. Эта красотка умеет подбирать наряды.
Анджелина Джоли – и она еще собой недовольна!
Сегодняшний символ Голливуда – красавица Анджелина Джоли – похоже, никогда не выглядит плохо. Вот и в «интересном положении» ее лицо умело накрашено, а черный наряд облегает животик ровно настолько, насколько это выглядит красиво.
И при этом актриса утверждает, что ей постоянно приходится бороться с низкой самооценкой!
Кира Найтли – самая солнечная
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что ярко-желтый цвет очень к лицу брюнетке Кире Найтли!
Миранда Керр – хоть в цветочек, хоть в полосочку!
Австралийская супермодель, известная как одна из бывших «ангелов» бельевого бренда Victoria’s Secret, Миранда Керр в любом наряде буквально излучает позитив.
Бейонсе – во всех ты, душенька, нарядах хороша!
Роскошная фигура Бейонсе, похоже, становится только прекраснее во время беременности. Певица выглядит настоящей королевой – гордо несущей свой живот и наслаждающейся своим положением.
А вам какие образы беременных звезд кажутся самыми стильными и удачными?